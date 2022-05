Potpuno smo svjesni šta će navijači Partizana da urade! Radonjić pobijedio pa podsjetio: Na sve ovo sam upozorio!

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Partizan u drugom meču finala ABA lige, a trener Dejan Radonjić je istakao da su se obistinile njegove prognoze pred ovu utakmicu.

Nikola Kalinić i Luka Mitrović su vodili Crvenu zvezdu do pobjede i u drugom meču finala ABA lige, a trener Dejan Radonjić je poslije trijumfa prisjetio sve na svoje riječi poslije prvog meča.

Iako je njegov tim tada pobijedio on je pozivao na oprez i istakao da će Partizan mnogo jače i bolje izaći u drugoj utakmici. Kao što se videlo u dramatičnoj završnici, bio je u pravu.

"Kao što sam rekao odmah poslije prve utakmice, a i juče, kakav nas meč očekuje i obistinilo se apsolutno. Partizan je bio večeras jači nego u tom prvom meču i bez obzira što smo mi imali vođstvo na samom startu bilo je evidentno da će tu biti teška utakmica. Tokom meča imali smo određenih situacija u kojima smo mogli bolje da reagujemo i da dobre stvari iz odbrane valorizujemo kroz pametniji napad, međutim objektivno nije to nimalo lako bilo protiv dobrog Partizana", jasan je bio Radonjić.

Posebno je podvukao da je u četvrtoj četvrtini njegov tim sjajno odragovao i odbio napad Partizana predvođenog raspoloženim Avramovićem i Lesorom.

"U zadnju četvrtinu smo ušli tako što je poslije nekog vremena došlo do stizanja prednosti od strane Partizana, međutim tu smo dobro odreagovali, uspjeli smo u tim trenucima kada je bilo potrebno da budemo nešto mirniji i da na kraju dođemo do 2:0 što nam je bila želja", dodao je on.

Novinare je zanimalo da čuju kakvu atmosferu očekuje na trećem meču, s obzirom da će tu domaćin biti ekipa Partizana.

"Potpuno smo svjesni da će navijači Partizana da daju veliku podršku svom timu da nas savlada. To je to", kratak je bio Radonjić.

Upitan je i za komentar nemira koji su se desili po završetku meča, ali je istakao da taj incident nije dobro vidio, te da je dao sve od sebe da se meč završi mirno.

"Ja stvarno nisam vidio o čemu se radi i dao sam stvarno sve od sebe da se stvari i tokom meča i na kraju privedu kraju, ali ne mogu da komentarišem jer nisam tačno upoznat sa dešavanjima", završio je Radonjić.

