Dogovorili smo se da to uradi, ali ne tako! Željko Obradović o promašaju Lesora i momentu koji je prelomio dramu

"Desilo se tako, ali nikad u životu nisam analizirao zadnji napad. Uvijek imaš 39 minuta i 50 sekundi prije toga!", rekao je poslije meča najtrofejniji trener

Jedan od ključnih momenata drugog meča finala ABA lige Crvena zvezda - Partizan bilo je promašeno slobodno bacanje Matijasa Lesora i greška koju je on potom napravio. Centar crno-bijelih je u tom trenutku bacio loptu ka obruču i suprotno pravilima krenuo po nju, a trener Željko Obradović rekao je poslije meča da nije bio dogovor da tako promaši.

"To je odluka bila u dogovoru sa njim, ali ne na način kako je on to uradio, jer jasno stoji u pravilima igre da igrač koji šutira slobodna bacanja ne može da ide na skok, sem eventualno ako mu se odbije lopta u ruke, što se rijetko dešava", rekao je Obradović, koji je u tom trenutku uveo visoke Alena Smailagića i Balšu Koprivicu, da bi uhvatili ofanzivni skok poslije promašaja.

Na semaforu je pisao rezultat 83:81 za Zvezdu i do kraja je ostalo 10 sekundi, tokom kojih je Zvezda poentirala i košem Luke Mitrovića "ovjerila" trijumf.

"Desilo se, ali nikad u životu nisam analizirao zadnji napad, zadnji šut i zadnju odbranu, jer uvijek postoji 39 minuta i 50 sekundi, kada moraš da igraš dobro da bi dobio utakmicu. Zadnja lopta je uvijek klackalica, jednom ćeš da dobiješ, jednom da izgubiš. Lesoru čestitke na nevjerovatnoj požrtvovanosti i borbenosti koju je večeras pokazao", dodao je poslije meča Obradović.

Finiš meča Zvezda Partizan

Lesor je u drugom meču finala ubacio 18 poena uz sedam skokova, imao najveći indeks korisnosti u ekipi Partizana (28), a poslije meča je pobjesnio pred klupom dok su navijači Zvezde gađali i dobacivali igračima crno-bijelih.