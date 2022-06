Srbija dobija tim u Ligi šampiona! Za MONDO poručuju: Možemo kao Zvezda i Partizan, ovde se pravi veliki klub

Liga šampiona i ABA, to su ciljevi Zlatibora, a kako kažu ljudi iz kluba za MONDO - Čajetinci to sve mogu da iznesu!

Kao bomba odjeknula je vijest da bi Srbija mogla da dobije trećeg predstavnika u Evropi, da bi pored Crvene zvezde i Partizana i KK Zlatibor poslije fenomenalne godine mogao da zaigra u internacionalnom takmičenju.

Košarkaši iz Čajetine predvođeni sjajnim Dušanom Kutlešićem uspjeli su da osvoje ne samo trofej u ABA 2 ligi već i da budu najbolji tim Košarkaške lige Srbije, a u razgovororu za MONDO čelnici kluba otkrili su da je upravo to donijelo poziv FIBA!

"KSS i KLS su dobili poziv za učešće prvaka KLS u FIBA Ligi šampiona. S obzirom da smo bili prvaci mi smo sinoć oko 20 časova od KSS dobili poziv za učešće sa svom potrebnom dokumentacijom za prijavu koju treba popuniti. Rok za prijavu je 17. jun i tu je na stolu sve. Trenutno razgovaramo sa sponzorima i sa opštinskom upravom, ali u ovom momentu ne možemo ništa da kažemo. Nije da nismo zainteresovani, ali konačnu odluku još nismo donijeli", počeo je svoju priču za MONDO predsjednik KK Zlatibor Rajko Pelverović.

On je istakao da klub ima sve što je potrebno da se takmiči na tom nivou kada je infrastruktura u pitanju, ali da bi budžet za takmičenje u Evropi morao da bude mnogo veći.

"Što se tiče infrastrukture, hale i svega ispunjavamo sve uslove da igramo FIBA Ligu šampiona i ono što nam je potrebno je novac koji je puno veći od onog sa kojim trenutno raspolažemo. Vodimo razgovore upravo i sa opštinskom upravom i sa sponzorima i pokušavamo da stupimo u kontakt sa nekim državnim organima da vidimo možemo li da dobijemo neke finansijske benefite s obzirom da ćemo predstavljati Srbiju na evropskoj sceni, odnosno bićemo treći srpski predstavnik u Evropi", dodao je Pelverović, a onda otkrio da FIBA LŠ nije jedina ambicija kluba!

Zlatibor je kao pobjednik ABA 2 lige faktički na terenu izborio takmičenje u ABA 1, ali je zbog kvote timova iz Srbije morao da igra baraž sa Borcem iz Čačka. Tu su Čajetinci izgubili, ali se i dalje nadaju ulasku u ABA!

"Mi iskreno rečeno čekamo da igramo ABA 1 i FIBA Ligu šampiona, a ne ABA 2. Čekamo skupštinu ABA lige gdje taj pravilnik treba da se promijeni i Zlatibor bi trebalo u narednoj sezoni da nastupa u ABA 1 i eventualno u FIBA Ligi šampiona", otkrio je Pelverović.

Na to se nadovezao i trener ovog tima Strajin Nedović, koji je istakao da se klub sprema za takmičenje u ABA 1, a da ekipa koja bi se sklopila za najviši rang regionalne lige može da bude konkurentna i u Evropi.

"Ono što mi trenutno čekamo je neki diplomatski sto koji će da odluči o eventualnom proširenju ABA lige i da li ćemo mi da učestvujemo u tome.U međuvremenu nam se desio ovaj poziv a to što vi kažete taj fond igrača o kojima razmišljamo za ABA ligu mislim da je to približno i da bi moglo da pokrije potrebe FIBA Lige šampiona. Ono o čemu smo mi razmišljali i ti igrači koji su kod nas na spisku mislim da odgovaraju potrebama oba ranga", rekao je za MONDO Strajin Nedović.

Ipak, ukoliko Zlatibor odluči da prihvati pruženu šansu i zaigra u Evropi, ekipa će morati prvo da prođe kvalifikacije.

"Ja mislim da prvo treba da se ustanovi kako da se prođu te kvalifikacije za koje ne znam kako će da izgledaju, ne zna se da li će biti ruskih klubova ili neće. Mislim da će biti dosta lakše i da će biti mnogo veći fond ekipa ove godine koje kroz kvalifikacije mogu da uđu u FIBA Ligu šampiona", iskren je Nedović.

U finalu ABA 2 lige, ali i tokom cijele sezone trener Nedović je igrao u skraćenim rotacijama, sa od sedam do devet igrača, a sada je svakako potrebno to pojačati u slučaju da se "juri" FIBA LŠ.

"Što se tiče igračkog kadra mislim da bi trebalo da bude jači da bi se to igralo, dosta jači nego ovo što sad imamo jer to takmičenje je jedan nivo malo slabiji od Evrokupa. Zlatibor bi morao da se pojača sa 3-4 možda i pet ozbiljnih igrača, a mislim da bismo to mogli da uradimo i da postignemo. Nakon svega ovoga što smo uradili i nakon ovako visokog rejtinga kluba to bi sve mogli da postignemo prije svega na pitanju igračkog kadra i da bi to mogli finansijski da zatvorimo."

U KLS-u nema igrača koje Zlatibor želi, ali je opredjeljenje kluba u radu sa domaćim igračima.

"Mi ćemo se prije svega oslanjati na domaća pojačanja. Ne pojačanja iz KLS-a već pojačanja iz ABA 1, ABA 2 lige i sa domaćeg tržišta i to je osnova odakle ćemo da crpimo kvalitet igrača. Onda ako bude nešto bilo potrebno onda ćemo tražiti i širiti to tržište. Mi smo finale ABA 2 igrali bez ijednog stranca, bio nam je povrijeđen Ros i samo sa Grubelićem iz Slovenije smo osvojili ABA 2 ligu. Tako da smo ekipa sa najviše domaćih igrača osvojila trofej i tako ćemo se bazirati u budućnosti bez obzira da li je to ABA 1 ili FIBA Liga šampiona", otkrio je Nedović za MONDO i na kraju pozvao sve da se uključe i probaju da pomognu klubu iz Čajetine da predstavi Srbiju u Evropi.

"Mislim da to ne bi bilo loše s obzirom da trenutno imamo Zvezdu i Partizan, a ovo bi bio treći srpski klub koji igra Evropu i tu bi trebalo da se uključi ne samo lokalna samouprava opštine Čajetina nego možda čak i neka pomoć od države", smatra on.

Na kraju je jasno – poslije devet godina rada ovo je veliki uspjeh i podstrek za klub koji je tek 2018. godine ušao u prvi rang takmičenja.

"Znate kako, ovo je jedna satisfakcija za sve nas u klubu, ljude koji već godinama od ovog kluba prave jedan veliki klub. Normalno da je ovo velika čast, zadovoljstvo i satistfakcija za rad uprave, igrača, trenera, mene kao predsjednika kluba tako i cijele zajednice. Dokaz da smo u prethodnih devet godina dobro radili i jedna nagrada za osvojenu KLS i ABA 2 ligu. Sigurno je zadovoljstvo, a vidjećemo da li smo u mogućnosti da to zadovoljstvo doživimo na parketu", završio je svoju priču za MONDO prvi čovjek kluba Rajko Pelverović.

Zlatibor sada mora da reaguje i daće sve od sebe da obezbijedi sredstva koja bi im dozvolila da predstave Srbiju u Evropi. Ipak, to nije mali novac, ali "zemlja košarke", kako u Srbiji vole sebe da zovu, morala bi da nađe prostora za treći klub u Evropi.

Pogotovo jer bi u Čajetini igrali domaći igrači kojima bi ovo iskustvo izuzetno pomoglo, a možda bi u narednim godinama reprezentacija Srbije mogla da računa na momke iz Čajetine, kao što je nekada računala na izdanke košarkaških škola u Čačku, Šapcu, Kraljevu...