"Obradović bi uspio u NBA, ali u ova četiri kluba!" Željkov bivši "đak" ga nudi Amerikancima: On ne voli da gubi...

Turski trener Erdem Džan hvali Željka Obradovića i preporučuje ga NBA klubovima.

Izvor: MN PRESS

Željko Obradović je najtrofejniji evropski trener svih vremena, sa čak devet osvojenih pehara u Evroligi, a mnogi su se pitali kako to da nikada nije radio u NBA ligi.

Više puta je govorio na ovu temu i objašnjavao da je bilo nekoliko situacija kada je bio blizu preuzimanja američkih klubova, međutim na kraju se kockice nisu poklopile, a godine su prolazile i više nema želju da radi u NBA ligi. Međutim, i dalje ima onih koji ga "nagovaraju" da proba.

Jedan od njih je turski trener Erdem Džan koji je bio pomoćnik Željku Obradoviću u Fenerbahčeu, da bi potom radio u Juti, a ovog ljeta se vratio u domovinu i preuzeo Turk Telekom.

"Kada je Željko došao u Fenerbahče nismo se poznavali. On je prije toga bio trener u Panatinaikosu, a ja pomoćnik u PAOK-u. To je jedini put kada su nam se putevi ukrstili. Tražio je izvještaj o našim igračima i drugim u turskom prvenstvu. Bio sam veoma uzbuđen i nisam spavao te noći kako bih pripremio dvije kutije pune DVD filmova sa detaljima o svakom igraču. Pronašao sam ga sljedećeg jutra u hotelu u kom je odsjedao. Dao sam mu i spisak sa akcijama u napadu koje je koristio u Panatinaikosu. Nasmijao se i pitao me da li mu to dajem njegove akcije i potom me zamolio da ih podijelim ostalim pomoćnicima", ispričao je Džan u jednom intervjuu, pa dodao:

"Kao osoba koja ima iskustvo u NBA, moj prethodni stav u vezi sa tim da li bi on uspio tamo se nije promijenio. Naravno da bi uspio...".

Džan je ispričao da je najveća vrlina Obradovića što za sve ima "A, B, C i D" plan, uspijeva da se prilagodi, ali mu jedna stvar ne bi odgovarala u NBA.

"Mislim da ne bi mogao da trenira neku ekipu bez cilja. Ekipe u NBA ‘tenkuju‘. On ne voli da gubi. Mogao bi dobro da se snađe u Dalasu, San Antoniju ili Oklahomi na primjer. Takođe i u Majamiju koji se meni jako sviđa. Pored toga, proces zapošljavanja bi isto mogao da bude problem. Često postoji nekoliko intervjua sa različitim kandidatima. To ne bi prošlo kod Obradovića. Stoga ekipe moraju da ga uzmu kao primarnog kandidata", zaključio je Džan, ali čini se da su NBA klubovi zakasnili.

Željko Obradović se ljetos vratio u Partizan, a iduće sezone će ih predvoditi u Evroligi u koju su se crno-bijeli vratili posle osam godina, zahvaljujući specijalnoj pozivnici.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!