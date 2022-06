Niko da spomene Nemanju Bjelicu! Kari Pešić dočekao NBA šampiona - Ko ne bi volio takvog igrača!?

Selektor Srbije je okupio reprezentaciju u Beogradu!

Košarkaška reprezentacija Srbije okupila se u Beogradu na početku kvalifikacionog ciklusa tokom kojeg će narednog četvrtka gostovati Letoniji u Rigi (18.30), a onda će u nedjelju u niškoj hali Čair dočekati Belgiju.

"Letonija ne igra Eurobasket. Oni imaju samo jedan cilj, da odu na Svjetsko prvenstvo dogodine. Teško je da su bolji od Litvanije, koja je kandidat za jednu od medalja na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj. Ali ako znate da su oni pobijedili Litvaniju 20 razlike, iako je Litvanija bila nekompletna, ali nisu igrali ni Letonci Bertans, Porzingis, kao ni Ronalds Šmits, moj igrač iz Barselone. Imamo šansu za Svjetsko prvenstvo, ali biće izuzetno izazovna grupa, biće borbe do koljena, pogotovo u prvoj utakmici. Oni su na zadnjoj utakmici sa Belgijom imali 9.000 gledalaca. To se nije dešavalo kod nas od kad sam prošli put bio selektor i kad smo se spremali za Indijanapolis. Vidjećemo koliko nas očekuje gledalaca u Nišu, vjerovatno mnogo više nego u Beogradu. Spremni smo za sve izazove", rekao je Pešić.

Selektor Pešić je na prvom treningu u Štark areni u petak računao na grupu od 15 igrača, koju predvodi NBA šampion Nemanja Bjelica. Uz njega, pojavili su se Boban Marjanović, Aleksa Avramović, Aleksa Uskoković, Marko Jagodić-Kuridža, Filip Petrušev, Dušan Ristić, Dejan Davidovac, Ognjen Jaramaz, Vanja Marinković, Nemanja Dangubić, Dejan Todorović, Marko Pecarski, Aleksa Novaković i Boriša Simanić.

"Svakog jutra iznesem magnet na terasu i privlačim igrače. Imamo 24 kandidata, priključilo se 15. Nemanja i Boban su tu, treniramo, borimo se, pokušavamo da se što prije uigramo. Momci pokazuju veliki entuzijazam, koncentraciju, žele da odigraju dobru utakmicu, prvo protiv Letonije, a poslije i protiv Belgije", dodao je on.

Pešić je iskoristio šansu da posebno pohvali Nemanju Bjelicu, sa kojim će raditi skoro deceniju i po nakon što ga je trenirao u Zvezdi, na početku karijere aktuelnog NBA šampiona sa Golden Stejtom.

"Nemanja je uvijek bio taj timski igrač, i kad je igrao Evroligu nikad nije bio 'meč viner' da mu date zadnju loptu, ali on pomaže i radi mnogo drugih stvari. Zbog toga uživa ogroman respekt u Americi, trener ga voli, poštuje. Naravno, svi bi ovde voljeli da on dobije malo više minuta, ali to je velika konkurencija i zaslužuje ogromne čestitke za to što je postigao i napravio fantastičan doprinos ekipi. Nadam se da će to da podiže njegovo samopouzdanje i moram da ga spomenem. Njega niko ne spomene, a u NBA ligi je. Bio je MVP, osvajao evropske titule, dugo osvajao medalje za reprezentaciju, na svim takmičenjima bio uviek tu da pomogne drugima. Volim ga jer je spreman sve da uradi za ekipu. Koji trener ne bi volio da ima takvog igrača? Bjelica nije igrač od 20 godina, već igrač koji koristi ogromno iskustvo, dođe kao 'kec na 11'. Radujemo se što je tu, ne samo ja, već i svi igrači"

Gdje su Kalinić i Zagorac? "Kalinić je dobio ćerku, Rade Zagorac je u ovom trenutku na svadbi. 'Ajmo pitanja za one koji su ovdje", rekao je Pešić.

Da li će biti naknadnih dolazaka?

"Čekamo Danila Anđušića, on sutra ima utakmicu. Na spisku je i Nikola Jović, on je sad NBA igrač i javio mi se kad sam dolazio ovdje. Možda zaigraju protiv Belgije", dodao je Pešić i rekao da ga nijedan igrač nije iznenadio time što se odazvao.

"Bila je vrlo izazovna sezona za sve igrače, sa svima smo u svakodnevnom kontaktu bili, ima povreda, operacija, neki koji su pozvani su već operisani. Trifunović ima problema sa preponama, ide u inostranstvo na operaciju. Mnogo teška sezona. Nemanja je zdrav i imamo situaciju da je slobodan agent i da može odmah da trenira, ne oduzima mu se 28 dana i može da počne pripreme za Evropsko prvenstvo 4. avgusta. Da je Jokić igrao sada, računalo bi mu se sedam ili osam dana, ali smo odustali od toga i nećemo to da imamo".

Pešić je otkrio i kako je Bogdan Bogdanović, koji prema trenutnim procjenama neće moći da igra ovog ljeta za srpski nacionalni tim.

"Bogdanović je operisan, vidjećemo kako će se to odvijati, krajem jula se vraća iz Amerike i vidjećemo da li će moći na Eurobasket, ali to je Evropsko prvenstvo, a da vidimo sada šta imamo".

Reprezentacija Srbije kvalifikovala se za drugi krug i sada igra za što bolju poziciju i poene sa kojima će preći u Grupu I. Tamo će od 25. avgusta "ukrstiti" sa Grčkom, Turskom i Belgijom, a tri najuspješnije ekipe plasiraće se na Svjetsko prvenstvo na Filipinima, u Japanu i Indoneziji, koje će biti odigrano od 25. avgusta do 10. septembra 2023.

U ovom trenutku, Pešićev tim zauzima prvo mjesto na tabeli Grupe A, sa istim skorom kao i drugoplasirana Letonija (3-1) i pobjedom više od trećeplasirane Belgije (2-1). Takva situacija jasno pokazuje koliko će utakmice sljedeće nedjelje biti značajne za srpski tim.

"Ekipa će početi da radi u Beogradu, potom će otići u Niš gdje će otići da trenira i da igra prijateljske utakmice protiv Bugarske. Ostajemo u Niš ili u Nišu? Nisam dobar sa padežima. Nišlije kažu 'U Niš', ali ja sam iz Pirota. Odande idemo 29. u Rigu, odakle se opet vraćamo za Niš".

