Odbio Zvezdu, dao 29 poena reprezentaciji Amerike, a sad ga traži Partizan! Ovo je "Australijanac na ić" koga hoće Žoc!

Dejan Vasiljević je imao ponude iz NBA, ali se odlučio za Sidnej i poslije titule sa njima je na meti Partizana!

Partizan će naredne godine igrati u Evroligi i tim već sada razmišlja o pojačanjima, a pojavila se informacija da su crno-bijeli zainteresovani za reprezentativca Australije srpskog porijekla Dejana Vasiljevića.

On je rođen u Kalgariju u Kanadi i sin je Todora Vasiljevića, nekada uspješnog rukometaša. Porodica mu se kada je imao šest godina preselila u Australiju., a on zapravo nije igrao košarku do 12. godine.

"Prvo sam počeo da igram tenis i fudbal, ali moja sestra je prva počela da igra košarku. Kada sam se preselio u njenu školu i pošto je tu košarka bio prvi sport ja sam počeo da igram", rekao je Vasiljević gostujući u podkastu Šesta lična na MONDU.

Ali kakvog igrača zapravo žele da dovedu crno-bijeli?

IDOL MU JE DRAŽEN, SIPA TROJKE I OBARA REKORDE!

Pod uticajem svog oca idol mu je bio Dražen Petrović, ali je isticao i igrače poput Si Džeja Mekoluma i Petija Milsa kao svoje idole. Već sa 15 godina se vidjelo da je veliki talenat pa je primljen u Australijski institut za sport, instituciju koja okuplja najtalentovanije košarkaše u državi.

Kada je došlo vrijeme za odluku, on se umjesto profesionalne karijere odlučio za NCAA i imao je jako puno ponuda. Htjeli su ga Stenford, LSU, Lujvil i Karolina, ali je izbor pao na Majami.

"Košarka nije sve u životu, ja ako se povrijedim ili nešto se desi moram nešto drugo da radim. Mislim stalno unaprijed i već sada mislim na te stvari, šta ću da radim za 15-16 godina kada završim karijeru", rekao je kada je objašnjavao da je Majami izabrao prije svega jer mu se svideo akademski dio programa.

Nije pravi Australijanac! "Kada vide moje ime znaju da nisu pravi Australijanac. Ja sam iz Srbije i iz Kanade, a ako je prezime na "ić" onda neću da promašim", rekao je Vasiljević.

Što se košarke tiče u Majamiju je postao rekorder! U prvoj sezoni je dao 51 trojku što je rekord tog koledža za igrače prve godine, a svake sezone je izuzetno napredovao.

Poslije 6 poena u prosjeku u prvoj u drugoj je postizao 9, u trećoj 11,8 i u četvroj 13, 2 poena. Na kraju je upisao 1.271 poen za "Harikejnse" i postigao 272 trojke, što je drugi najbolji rezultat u istoriji tog tima.

ZVALA GA ZVEZDA - ODBIO JE!

Kada je došlo vrijeme za profesionalnu karijeru, došla je korona. Imao je razgovore sa Detroitom, Minesotom i MIlvokijem, ali mu je rečeno da bi željeli da ga vide u Razvojnoj ligi. Kako se tada nije znalo da li će se ona uopšte igrati, potpisao je trogodišnji ugovor sa Sidnejom.

Ipak, bilo je i ponuda iz Srbije. Zvala ga je Crvena zvezda. ali je odbio!

"Jesam imao ponudu Crvene zvezde, ali su oni htjeli da ja prvu godinu igram za FMP. Ja nisam htio da igram na tom nivou pa sam se odlučio za NBL i Sidnej Kingse", objasnio je kolegi Milošu Jovanoviću 2020. gostujući u "Šestoj ličnoj".

Dominirao protiv Amera! Sa reprezentacijom Australije igrao je U17 Svjetsko prvenstvo 2014. godine i bio je izabran u idealni tim turnira. U finalu protiv Amerike predvođene Džejsonom Tejtumom dao je 29 poena, a na turniru je prosječno bilježio 17,4 poena i 6,6 skokova.

U Sidneju je itekako imao sa kime da radi - treneri su mu bili nekadašnji centar šampionske generacije Čikago Bulsa Luk Longli, ali i bivši centar Partizana Aleks Marić.

Ove sezone prošao je kroz pravi pakao pošto je imao tešku povredu, pokidao je ahilovu tetivu i pauzirao osam mjeseci. Ipak, uspio je da se vrati i pomogne Kingsima da poslije 17 godina pauze osvoje titulu u NBL-u.

Sada je možda vrijeme za viši nivo. A na tom nivou bi volio da igra, jer kako je sam rekao:

"Ja volim da igram ispred mnogo ljudi, za razliku od nekih kojima je to veliki pritisak."