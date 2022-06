Šta Anđušić donosi Partizanu? Obradović doveo veliko pojačanje - kakva će biti njegova uloga i šta to znači za ekipu?

Danilo Anđušić se vratio u Partizan i biće važan šraf za tim koji se vratio u Evroligu.

Danilo Anđušić se vratio u Partizan. Po treći put će obući crno-beli dres, pošto je potpisao dvogodišnji ugovor sa klubom i biće važan šraf u timu koji se vratio u Evroligu.

Željko Obradović ima velike ambicije, jasno je da će srpski bek imati bitnu ulogu u svom trećem mandatu. Pored odličnih šuterskih sposobnosti bi mogao da ima i ulogu u organizaciji igre.

"Prelijep je osjećaj vratiti se kući, u klub koji volim, ali i u kojem u dva navrata nisam ostavio trag kakav sam želio. Vjerujem da je ovog puta stvarno ’treća sreća’. Sada u zrelim, da ne kažem najboljim igračkim godinama, tu sam da budem dio voljenog kluba i tima Željka Obradovića. Ne želim mnogo da obećavam, i puno da pričam, moje je da radim, na neki način da budem primjer mlađima, i da sve što umijem stavim u službu tima. Ambicije Partizana su uvijek najviše, tako da znamo za šta ćemo se boriti", poručio je Anđušić.

ŠUT I POENI!

Anđušić Partizanu donosi dosta toga u napadu. Poznat je po odličnom šutu, posebno za tri poena. Prethodne sezone u Monaku u Evroligi je prosječno bilježio 7,7 poena, a u francuskom šampionatu 10,1 poen po meču. Treba naglasiti da je procenat šuta za tri u elitnom takmičenju bio sjajan (42,5 odsto).

To je jedan od faktora koji je nedostajao Partizanu u nedavno završenoj sezoni. Neko ko će pored Kevina Pantera pogađati sa distance. Radio je to u nekim mečevima Aleksa Avramović, a sada je tu opcija više. Taj igrač trebalo je da bude Rodions Kuruks, ali se on nije snašao u klubu.

Sada je stigao Anđušić, igrač koji umije da "zapali mrežice"...

ORGANIZACIJA IGRE

Partizan će gotovo izvjesno dovesti plejmejkera pred start nove sezone. Jam Madar je pokazao da ima talenat, ali je potreban i neko iskusniji. Avramović je imao tu ulogu u većem dijelu sezone i to je uticalo i na njegove poenterske sposobnosti, dok Dalas Mur najvjerovatnije ide iz kluba.

Upravo bi mogla to da bude uloga u kojoj bi mogao da pomogne i Anđušić ukoliko za to bude bilo potrebe. Nije mu ni to strano, mada je jasno da se mnogo bolje snalazi na poziciji beka i da više voli da bude poenter, a ne organizator igre.

Djeluje da bi u tim situacijama Avramović bio na poziciji pleja, a Anđušić/Panter na mjestima bekova.

ŠTA JE SA OSTALIMA?

Nemanja Dangubić napušta klub, pa će biti zanimljivo vidjeti kako će dolazak Anđušića uticati na mlađe igrače koji se bore za minutažu poput Gregora Glasa i Uroša Trifunovića. Njih dvojica žele što više da igraju, jasno je da će sada morati dodatno da rade da bi dobili minute od Obradovića.

Uz to treba naglasiti i da će Željko i crno-bijeli dovesti još pojačanja što će dodatno pojačati konkurenciju u timu.