"Za Hrvatsku mogu samo Hrvati, sa Acom neću u rečenicu!" Rađu napadaju zbog ove odluke!

Veliki neuspjeh hrvatske reprezentacije ponovo je isturio u prvi plan velike probleme tamošnje reprezentacije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Debakl Hrvatske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo jedna je od glavnih sportskih tema u regionu, jer je i dalje šokantno da je tim sa Bojanom Bogdanovićem, Marijom Hezonjom i Ivicom Zupcem završio na posljednjem mjestu grupe uvodne faze. I to iza Finske, Slovenije i Švedske.

Dan nakon burnog poraza protiv Finske u Rijeci, u kojem su Hrvati u posljednjem minutu promašili ogroman broj slobodnih bacanja (Gnjidić, Bogdanović, Zubac), a u pretposljednjem vodili osam razlike, mnogi kritikuju čvrstu odluku Dina Rađe da u reprezentaciji nema mjesta za nacionalizovanog igrača.

Bivši reprezentativac Jugoslavije i selektor Hrvatske Aleksandar Petrović rekao je da bi Rađa sada trebalo da vodi ekipu na gostovanja Gibraltaru, San Marinu i Luksemburgu, a i prije meča je tražio da Savez hitno angažuje stranca za organizatora igre.

"Najlakše bi sada bilo masakrirati mrtvaca. No neke stvari bi trebalo napraviti: dovesti po hitnoj proceduri stranca na poziciji pleja, ukinuti Stručni savjet te sva ovlašćenja prebaciti na UO i predsjednika Saveza te nanovo reorganizovati PH na adekvatan način. Ovako dalje ne ide!", napisao je on.

Najlakše bi sada bilo masakrirati mrtvaca. No neke stvari bi trebalo napraviti: dovesti po hitnoj proceduri stranca na poziciji playa, ukinuti Stručni savjet te sve ovlasti prebaciti na UO i predsjednika Saveza te nanovo reorganizirati PH na adekvatan način. Ovako dalje ne ide! — Aleksandar Petrović (@petrov_aco)July 1, 2022

Takođe, hrvatski mediji citiraju i njegove riječi o bivšem plejmejkeru Crvene zvezde Lorenzu Braunu, koji će u septembru igrati za Španiju na Evropskom prvenstvu. "Ako jedna Španija nakon penzionisanja Ljulja i Fernandeza uzima Lorenza Brauna, koji nikad nije igrao u Španiji, onda se ja pitam zašto mi to ne radimo", poručio je Petrović.

Ipak, Dino Rađa ostajao je čvrst u svojoj odluci i kao predsjednik Stručnog saveta nekoliko puta isticao da nijedan naturalizovani igrač neće igrati za Hrvatsku

"Ne želim polemizirati s Acom. S njim u životu ne želim biti u istoj rečenici. On ima svoje poglede, a ja svoje. Ne zanima me što on govori, uostalom, neka dođe na moje mjesto pa neka onda priča. Osim toga, ja imam 55 godina i zar stvarno netko misli da ću promijeniti mišljenje o strancu. U reprezentaciji mogu igrati samo košarkaši koji su Hrvati, a to kupovanje je varanje. To je moj čvrst stav i ja ću radije otići nego na to pristati", rekao je Rađa za "Večernji list".

Aktuelna situacija i rezultatski krah izbijaju Rađine argumente iz ruku...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!