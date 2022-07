Emotivni Rade Zagorac - Odlazim iz Partizana ponosan i čistog obraza! Žalim samo zbog jedne stvari!

Rade Zagorac pričao je o odlasku iz Partizan, periodu koji je proveo u klubu i svemu što se dešavalo tokom četiri sezone.

Rade Zagorac neće nositi dres Partizana sljedeće sezone. Poslije četiri godine u klubu nije došlo do produžetka saradnje između dvije strane.

Srpski košarkaš se poslije svega toga oglasio i emotivno pričao o odlasku iz kluba i narednom koraku u karijeri. Prošle sezone prosječno bilježio je 5 poena, 3,2 skoka i 1,1 asistenciju po meču.

"Odlazim iz Partizana bogatiji za važno iskustvo koje nema svako priliku da stekne. Dao sam cijelog sebe za uspjeh tima u sklopu svojih trenutnih mogućnosti. Krajnji ishod je važan do jedne mjere, dok je proces posvećenosti, upornosti, spremnosti da se primi udarac i da se ponovo stane na crtu jačima i boljima mnogo važnije. Odlazim sa malo trofeja, ali ponosan i čistog obraza", rekao je Zagorac u intervjuu za "Sport klub".

Vratio se u prošlost, prisjetio se kako je sve izgledalo 2018. godine, a kako danas.

"Došao sam sa namjerom da pomognem da se klub vrati u takmičenje u kom mislim da pripada. Propuštene su neke šanse, do nekih nije došlo zbog drugih razloga. Jedino žalim za neuspjehom u tri sezone u kojima smo imali šansu da Evroligu izborimo na terenu. Sada je Partizan zahvaljujući drugim zaslugama, veličini kluba i armiji navijača to izborio.Klub koji sam zatekao i iz kog odlazim značajno je napredovao. Za mene je otežavajuća okolnost bila ta što sam promijenio šest različitih trenera. Oslikalo se to na treninge i utakmice, još nekoliko mladih igrača platilo je tu cijenu za vrijeme mog boravka."

Nastavio je u istom dahu i ispričao kako je sve to izgledalo a njega, posebno u teškim momentima..

"Znao sam sa kakvim očekivanjima dolazim, pa smatram da nisam dovoljno emocionalno inteligentno pristupao zahtjevima i pritisku. Moj odnos prema klubu je bio i teg za vratom kojeg sam tek ponekad uspijevao da se riješim. Ipak, ni za tim ne žalim, jer je uvijek bilo iskreno i kada je bilo teško i kada je bilo lijepo."

Njegov menadžer Miško Ražnatović otkrio je da će Rade karijeru nastaviti u inostranstvu.

"Pregovori sa Partizanom trajali su duže nego što sam mislio, a za to vrijeme nisam želio da ulazim i da tražim druge ponude, tako da je ta odluka u danima preda mnom", zaključio je Zagorac.

Zagorac je ponikao u Megi, sa kojom je osvojio Kup Radivoja Koraća, igrao u finalu ABA lige i 2017. otišao u NBA ligu, gdje je sa Memfisom potpisao ugovor, ali se nedugo poslije toga vratio u Evropu. Nosio je potom dres Sevilje do 2018, a onda je došao u Partizan i u njemu osvojio tri trofeja Kupa Radivoja Koraća, kao i Superkup ABA lige.

