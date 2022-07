Šokantna ispovijest Srbina - "Rekao sam Draženu da ga čeka saobraćajka"! Bivši igrač Zvezde predvidio smrt legende!

Mirko Milićević otkrio nove detalje o smrti Dražena Petrovića.

Izvor: Printscreen/YouTube/Sport club/MN Press

Dražen Petrović bio je jedan od najboljih jugoslovenskih košarkaša ikada, ali je nažalost poginuo u saobraćajnoj nesreći 7. juna 1993. godine. Sada, 29 godina kasnije, bivši srpski igrač Mirko Milićević otkrio je da je "predvidio saobraćajku i da je to rekao Draženu".

U šokantnoj ispovesti za "Kurir" poznati srpski košarkaš i bivši igrač Crvene zvezde, Cibone i mnogih inostranih klubova, ispričao je detalje o dešavanjima pred smrt košarkaškog Mocarta.

"Dražen i njegov brat Aca stalno su dolazili kod mene da im gledam u dlan, naslijedio sam to od bake i majke. Stalno imam neke vizije, predviđam stvari, bavim se numerologijom. Tako sjedimo u diskoteci 'Sauna' u Zagrebu i dolaze Dražen sa tadašnjom djevojkom Renatom i kaže mi 'Genije, vjerili smo se, hajde da nam gledaš u dlanove'. Pogledam ja, ali ne kažem ništa, ona ode poslije dvadesetak minuta, a on me pita zašto ćutim", priča Milićević.

Potom otkriva šta mu je rekao još te 1990. godine, tri godine pred kobnu nesreću...

"Odgovorio sam mu 'Ako ti oženiš Renatu, ja ženim Hitlera, ja sam bliži Adolfu nego ti njoj'. Dražen mi kaže 'šta ti meni pričaš' i tako to. Kažem mu na to 'Pusti to, vidio sam da te čeka saobraćajna nesreća. Bog nek ti je u pomoći, imaš prekid u liniji na dlanu, ne nastvlja se.'"

Mirko je igrao na poziciji centra, a poslije šest sezona u Zvzedi prešao je u Cibonu. Trebalo je tamo da igra baš sa Draženom, ali je Petrović tada otišao u Real.

"Brat moj. Mislio sam da će ostati tamo, došao sam u Cibonu zbog njega. Uz Dražena je i moja majka mogla da igra. Nažalost, on je prešao u Real, pa smo igrali zajedno samo u reprezentaciji. Družili smo se u Zagrebu, bio sam čovjek od njegovog povjerenja", ispričao je Milićević.