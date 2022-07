Sve gori zbog Zvezde i Partizana! Prave paklene timove u košarci - evo koga su do sada doveli, a bombe tek stižu!

Crvena zvezda i Partizan će imati nevjerovatno kvalitetne timove u narednoj sezoni, kada će i ambicije u Evroligi biti ogromne.

Izvor: MNPRESS

Pred košarkaškim fanaticima u Srbiji je istorijska sezona Evrolige, tek druga u kojoj će igrati dva srpska kluba. Crvena zvezda nastavlja kontinuitet igranja u evropskoj eliti, a Partizan se poslije osam godina vraća među najbolje klubove na kontinentu. U skladu sa tim, oba beogradska rivala su riješila da oforme izuzetno jake timove.

Tako je u Beogradu ovog ljeta već eksplodiralo devet "bombi", a pojačanjima se kraj ne nazire. Timovi kojima će upravljati Željko Obradović i Vladimir Jovanović nisu kompletirani, a već sada je jasno da će ekipe za narednu sezonu biti među najjačima u novijoj istoriji Partizana i Crvene zvezde!

Ekipe su dobile svoje obrise, pa je vrijeme da se pozabavimo poslom koji su Crvena zvezda i Partizan uradili tokom ljeta, iako je jasno da će biti dodatnih promjena u narednim nedjeljama.

TROJICA SRBA, ČEKA SE PLEJ I JEDNA DILEMA!

Na samom početku ljeta, Crvena zvezda se rastala sa Dejanom Radonjićem, što je bio alarm kod navijača tima sa Malog Kalemegdana. Crnogorski stručnjak je prethodnih godina bio garancija Zvezdinih uspjeha u regionalnim okvirima, pa su najvjernije pristalice kluba sa mnogo pažnje pratile izbor novog trenera.

Izbor je pao na mladog Vladu Jovanovića (38) koji je sa FMP-om pravio odlične rezultate u ABA ligi, a u Ciboni nije dobio vrijeme da pokaže svoj trenerski talenat. Sada će priliku imati na daleko višem nivou - u borbi za trofeje i protiv najboljih evropskih timova. Nadaju se ljudi na čelu Crvene zvezde da će njegov talenat isplivati i u tako jakoj konkurenciji, što bi bio jedan od najvećih dobitaka naredne sezone.

Najveći udarac bio je odlazak najboljeg igrača tima Nikole Kalinića, ali kako vrijeme prolazi djeluje da Zvezda i nije imala mnogo šanse da ga zadrži. Osvajač Evrolige sa Fenerbahčeom krenuo je u drim-tim Barselonu po novu evro-titulu, a Zvezda mu je poželjela sreću nakon veoma uspješne sezone u kojoj je osvojena još jedna tripla kruna. Pored njega, klub su napustili još i vrlo važni Dejan Davidovac (CSKA), Ostin Holins (Makabi) i Nejt Volters, koji nije igrao ni KLS. Klub se rastao i sa Majkom Cirbesom koji je imao malo zapaženu ulogu prošle sezone, odnosno Marko Simonović je prekomandovan u stručni štab.

Bilo je dakle dosta upražnjenih mjesta koje je trebalo popuniti i Zvezda je za sada dovela petoricu košarkaša, a očekuje se da najveće tek treba da stigne. Crvena zvezda za sada nije riješila pitanje startnog plejmejkera u narednoj sezoni, a taj posao trebalo bi da se završi u narednih nekoliko dana. Iako su italijanski mediji pisali da je Zvezda "zagrizla" za Teodosića, dok se nešto ranije pominjao Pjerija Henri, u ovom trenutku najbliži je Šabaz Nejpijer!

Čovjek koji je toliko oduševio Lebrona Džejmsa da je "Kralj" ubijedio Majami da ga uzmu tokom noći u kojoj su na draftu izabrani Bogdan Bogdanović i Nikola Jokić. Kasnije su im se putevi razišli - Džejms je ubrzo prešao u Klivlend, a Nejpijer nekoliko godina kasnije završio u Evropi, gdje je sa Džordanom Lojdom i Bilijem Beronom branio boje Zenita.

Dok se taj posao ne završi, da vidimo šta je Zvezda uradila! Kao prvo ljetno pojačanje stigao je iskusni srpski bek Nemanja Nedović, koji se nakon nekoliko godina inostrane (dio i u NBA) karijere vraća u srpsku košarku. Prethodnu sezonu proveo je u Panatinaikosu, a u narednoj će biti jedna od glavnih napadačkih opcija crveno-bijelih. Ukoliko ga posluži zdravlje, Nedović bi u voljenom klubu kao prva zvezda tima mogao da igra najbolju košarku života.

Još dvojica srpskih košarkaša stigli su u reket. U roku od samo nekoliko dana Zvezda je obezbijedila potpise Dalibora Ilića i Filipa Petruševa, što bi trebalo da "zaključa" reket regionalnog šampiona. Njima će ispomoć biti Hasan Martin, iskusni centar koji i pored visine od samo 201 centimetra igra kao petica. Martin stiže iz Olimpijakosa i djeluje da je baš ono što su navijači željeli prethodnih godina - snažnog i atletski dominantnog košarkaša.

U ekipi za narednu sezonu biće i Džon Holand, "pit-bul" kojeg je publika upoznala na meču Partizana i Burse u Evrokupu prethodne sezone. Temperamentni momak koji je u karijeri igrao za reprezentaciju Portorika dolazi iz tima koji je trenirao Dušan Alimpijević i na pozicije dva i tri donosi ogromno iskustvo i energiju kakvu navijači izuzetno cijene.

Njegovim potpisom kao da je završeno sa potpisima na te dvije pozicije u timu, a Miško Ražnatović je u tvitu objasnio da Marko Gudurić ovog ljeta sigurno neće u Beograd. Makar ne da potpisuje ugovor sa Zvezdom. Zbog toga bi - pored pleja, Zvezda do početka sezone mogla da se posveti dovođenju samo još jednog igrača na visokim pozicijama.

Ukoliko bi to bio iskusni Kris Singlton iz Efesa kako se piše, pitanje je kakva bi bila budućnost Arona Vajta. Američki košarkaš koji je početkom prošle sezone doživio tešku povredu produžio je ugovor na još jednu sezonu, ali bi u tom slučaju bio sedmi "visoki" igrač u rosteru Zvezde.

Pojačanja Crvene zvezde:

Nemanja Nedović, 31, 192cm, Panatinaikos

Džon Holand, 33, 196cm, Bursa

Hasan Martin, 26, 201cm, Olimpijakos

Dalibor Ilić, 22, 206cm, Igokea

Filip Petrušev, 22, 211cm, Efes

STRANCI DONOSE ISKUSTVO, CENTAR I OSTOJINA IZJAVA

Projekat je počeo prošlog ljeta kada se u klub vratilo najveće trenersko ime evropske košarke i ovog ljeta nije bilo zaustavljanja! Željko Obradović je tu, a šta je više potrebno povratniku u Evroligu? Crno-bijeli su i pored poraza u finalu ABA lige stigli do elitnog takmičenja u kome će nastupiti poslije osam godina, a tim koji se stvara potpuno je u skladu sa renomeom takmičenja.

Obradovićeva selekcija od prošlog ljeta, pa i doselekcija kroz sezonu u kojoj se ekipa uigravala, ovog ljeta je samo pojačana. Velikih odlazaka iz kluba nije bilo, zadržana je osnova Panter - Avramović - Ledej, a novi jednogodišnji ugovor potpisao je i Matijas Lesor koji je nešto kasnije stigao u redove Partizana.

Ostaje da se vidi da li će francuski centar koji je svojevremeno igrao i za Crvenu zvezdu biti prva opcija Partizana u reketu za narednu sezonu. Ukoliko to nije plan, crno-bijeli će u narednim nedjeljama na tržištu tražiti još jednog visokog igrača koji bi mogao da vuče ekipu kroz izazove koji je očekuju.

Sa druge strane, ako Partizan ne traži još jednog krilnog centra ili centra, Obradović će imati dovoljno opcija. Ono što može da raduje trenera crno-bijelih je što petorica igrača koji su mu trenutno na raspolaganju lako mogu da se kombinuju i igraju zajedno na parketu. Tako smo u prethodnoj sezoni vidjeli da Alen Smailagić igra i kao četvorka i kao petica, a da mu nije problem da se uklopi sa bilo kim od ostalih visokih igrača.

Lesor i Ledej će biti nešto prisutniji na parketu, Smailagić, Koprivica i Vukčević bi trebalo da "eksplodiraju" tokom sezone, a jasno je da ne mogu svi da igraju podjednako. Gotovo je sigurno da za Dušana Miletića neće biti mjesta u ekipi tokom povratničke sezone u Evroligi.

Partizan je i na bekovskim pozicijama uspio da zadrži sve igrače koje je želio, pa tako u Beogradu ostaju Avramović, Madar i Panter, a stiglo im je i ogromno pojačanje. Dante Egzum dolazi iz Barselone - a ima i zavidnu NBA karijeru - i to da bi igrao plejmejkera. To je želio, Obradović će mu to ispuniti, pa se momak iz Australije nakon nekoliko godina kao kombo-bek, dvojka ili trojka vraća u ulogu organizatora igre.

A i da hoće, u Partizanu bi teško igrao kao krilo... Upravo tu je Partizan uradio najveći posao tokom ljeta. U klub su stigli Janis Papapetru i Džejms Naneli, ali i Danilo Anđušić koji može da igra i kao bek. Trojica igrača sa iskustvom igranja u Evroligi najavljuju da bi to mogla da bude najjača karika Partizanovog tima, posebno ako do početka sezone stigne još jedan bek koji bi Anđušićevu minutažu ograničio samo na poziciju krila.

U tom slučaju bi iz rotacije ispao Uroš Trifunović, koji bi šansu morao da traži u mečevima ABA lige, kada se "odmara" neka od prvih opcija trenera Željka Obradovića. U sličnoj ulozi bi tokom naredne sezone mogao da bude Gregor Glas, Slovenac koji je samo povremeno igrao u prethodnoj sezoni, ali je ostao u timu Partizana.

Ekipu su tokom ljeta napustili kapiten Rade Zagorac, Nemanja Dangubić, koji je imao malu ulogu u finišu sezone, kao i često korisni Dalas Mur. Od ranije je poznato da su Partizan i letonski košarkaš Rodions Kuruks raskinuli ugovor, pa će krilo koje je došlo iz NBA tražiti klub po Evropi i pred novu sezonu, nakon što odigra Ljetnu ligu.

Najveća misterija - što se tiče Partizana, jeste izjava koju je nedavno dao Ostoja Mijailović. Prvi čovjek Partizana izjavio je kako crno-bijeli tek očekuju najveće ljetno pojačanje, a navijači su ostali u dilemi da li je to Papapetru koji je u međuvremenu stigao u klub ili neki igrač koji tek treba da pojača ekipu. I nama ostaje da to vidimo u narednim nedjeljama, ali nema sumnje da će Partizan biti spreman za povratničku sezonu u Evroligi i prvu koju će igrati u ovom formatu, bez grupne faze.

Pojačanja Partizana: