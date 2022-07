Danilo Anđušić bio je gost MONDA i pričao je bez ustezanja o dolasku u Partizan, razgovoru sa Željkom Obradovićem, planovima, pojačanjima, Evroligi...

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Danilo Anđušić (31), Partizan i sve u znaku broja "tri". Treći put se bek vratio u svoj voljeni klub, nosiće broj "33" i pokušaće sa klubom da osvoji triplu krunu i da napravi što bolji rezultat u Evroligi.

Kako je tekao razgovor sa Željkom Obradovićem, kakvu ulogu će imati, šta očekuje od ekipe, šta ima da kaže o pojačanjima, ciljevima, reprezentaciji Srbije? O svemu tome Danilo je govorio u redakciji MONDA, čiji je bio gost u danima u kojima u Beogradu svakodnevno odjekuju transfer-bombe.

"Nisam razmišljao o tome sa brojem tri, ima simbolike. Malo ste me iznenadili, zvuči zanimlijvo. Moraću da pogledam malo sve to. Vjerujem da će ovaj put biti uspješno, ubijeđen sam da će se stvari odvijati i završiti onako kako mislim da treba i za klub i za mene. Biće interesantna i dobra sezona", počinje Anđušić razgovor za MONDO sa osmijehom.

"KAD TE ZOVE NAJBOLJI SVIH VREMENA..."

Vidi opis Partizan na Fajnal-foru Evrolige? Što da ne! Anđušić za MONDO: Kad je 2010. odlučila jedna lopta, hajde da probamo opet! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 21 / 21 AD

Ne skida Danilo osmijeh sa lica kada priča o Željku Obradoviću i razgovorima koje je vodio sa najtrofejnijim trenerom Evrope o povratku u klub.

"Treća sreća, da tako kažem. Pratio sam rezultate Partizana, gledao mečeve, javno sam sve to pokazivao, nemam šta da krijem. Drago mi je bilo kada se desila ova situacija sa Evroligom, Partizan se zasluženo vratio tamo gdje mu je mjesto. Kada me Željko prvi put pozvao, pričali smo o mogućem povratku, ništa nismo tada dogovorili, ostavili smo priču o detaljima kada dođem u Beograd, jer sam tek bio završio sezonu sa Monakom."

Obostrana želja je, naravno, postojala od početka. Obradović i Anđušić sjeli su za sto i "Žoc" je iznio pred Danila svoja očekivanja i viziju njegove uloge u timu.

"Sjeo sam sa njim i upravom kluba, brzo smo se dogovorili. Kada vas zove najbolji trener svih vremena, onda to nešto znači, kako svima tako i meni. Bila mi je velika želja da u karijeri sarađujem sa Željkom, drago mi je što će sada to da se dogodi. Razgovarali smo o mojoj ulozi naravno, oko onoga šta se od mene očekuje i sve mi se dopalo. Od mene se očekuje da unesem stabilnost, ekipi su falili iskusiji igrači, da neko takav pomogne u datom trenutku. Više nisam mlad, iako je to teško prihvatiti. Šalu na stranu, ne bih da ulazim previše u detalje našeg razgovora, poenta je da svojim iskustvom pomognem timu. Želio sam da se vratim u Partizan i sada sam u tome uspio."

Na konstataciju da to znači da je "prvi znao direktno od Obradovića ko će pojačati klub" samo se nasmijao. "Nisam znao ko će doći, nismo pričali o imenima. Iznenađen sam i oduševljen sadašnjom situacijom."

Prisjetio se Anđušić i prethodna dva mandata u klubu. Prvi je trajao od kada je došao kod Vlade Jovanovića u septembru 2011, pa do decembra 2012. godine, dok jedrugi bio mnogo kraći, od par mjeseci 2015. godine. Kada se sada osvrne ka tim periodima, Danilo na početku razjašnjava jednu stvar.

"Ispričao sam tu priču mnogo puta i želim da naglasim prvo da ne žalim i zbog čega, smatram da je to dio mog razvojnog puta, naučio sam mnogo i kroz greške i kroz dobre stvari. Potpisao sam prvo taj dugoročni ugovor, imao sam dobru sezonu, bio MVP kupa, igrao sam i prvi put za reprezentaciju, sve je išlo u željenom pravcu. Poslije toga došao je Vujošević, imao je drugačije zamisli i na polusezoni bilo je jasno da se stvari neće promijeniti. Nisam neko ko voli da sjedi i da tu bude reda radi, smatrao sam da je za moj razvoj najbolje da igram i otišao sam iz kluba. U drugom mandatu situacija je bila lošija, potpisao sam ugovor na dva mjeseca. Tada je Pera Božić postao trener, nova uloga u teškoj sitauciji. Ugovor mi je istekao i otišao sam dalje."

"VISINA BEKOVA - VELIKA PREDNOST"

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Anđušić je spreman na svaku ulogu kako bi pomogao timu da dođe do uspjeha. Gledajući sastav tima, najvjerovatnije će biti lider takozvane "druge petorke", pošto je izvjesno da će Kevin Panter biti startni bek.

"Vidjećemo kako će situacija da se odvija. Pričao sam sa trenerom Obradovićem, znam svoju ulogu, jako otvoreno smo pričali, nisam ni ja htio da dođem u situaciju da budem neko ko će da sjedi na klupi reda radi. Pričali smo o tome šta se od mene očekuje, da li ulazio sa klupe ili ovako ili onako, na meni je da doprinesem ekipi. Na Željku je ostalo, ne treba o njemu mnogo pričati, postaviće on stvari onako kako treba. Vjerujem da ću se snaći, šta god da se dešava, imam dosta iskustva iza sebe, mogu da pružim mnogo na ovom nivou."

Nabrojali smo imena pojačanja i igrača sa kojima će igrati naredne sezone, redom smo izgovarali prezimena Pantera, Papapetrua, Nanelija, Ledeja, Egzuma, Avramovića... Danilo na to odgovara:

"Sa svim ovim pojačanjima ekipa djeluje jako dobro. Ipak, moram da istaknem da su sve to trenutno samo imena. Treba da sjednemo, da se sve to uklopi, da napravimo timsku hemiju i tako možemo dosta. Možemo da napravimo tim koji će se boriti za plej-of Evrolige. Nema potrebe da se lažemo. Nećemo da se borimo za opstanak, niti donji dio tabele, došli su igrači koji imaju iskustvo igranja u Evroligi, NBA ligi, to je falilo timu u prethodnoj sezoni, bili su premladi. Sada, sa ovakvom kombinacijom, bićemo opasni."

Posebno zanimljivo biće na pozicij plejmejkera, pošto je Dante Egzum (27, 198cm) najavio da će biti organizator igre, a ne bek/krilo kao u dosadašnjem dijelu karijere.

"Cijela bekovska linija dosta je visoka, možda će nam to biti prednost u odnosu na druge timove. Meni se to jako sviđa. Egzum ima fantastične fizičke predispozicije, dobru kontrolu lopte, kada imaš pet igrača slične visine, to nije lako. Napadački ćemo biti opasni, defanzivno će svako moći da brani sve, sviđa mi se cijela ta priča."

"FAJNAL FOR? SLAŽEM SE SA PANTEROM!"

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Da su ambicije Partizana velike pokazuje i nedavni intervju koji je Panter dao za grčke medije kada je poručio da je cilj plasman na fajnal for Evrolige.

"Slažem se sa Kevinom. Prvi cilje je Top 8, ali je u svim našim glavama namjera da uradimo najviše moguće, tako i ja sebi postavljam najviše ciljeve. Sa ovakvim timom ništa nije nemoguće. Idemo polako, sezona još nije počela, ne treba previše 'letjeti', treba sve to uklopiti. Pored individualnih kvaliteta, najvažnija stvar je da se stvori dobra hemija. Ako to uspijemo, napravićemo dobre stvari."

Navijači Partizana Obradovića su dočekali čuvenim transparentom "Čekam tebe da ostvarim jedan davni san". Jasno aludirajući na pehar Evrolige i na ponavljanje 1992. godine.

"Moguće je doći do borbe za titulu, što da ne? Kad je Partizan 2010. godine na jednu loptu mogao da prođe u finale, možemo i sada da se nadamo. Drago mi je da Partizan dovodi zvučna imena u svoj roster, kao i Zvezda. To je jako dobro za našu košarku, da dođemo na neki nivo klubova kao što su Barsa i Real, da imamo dva jaka kluba. ABA liga biće jako zanimljiva, nadam se da će taj trend da se nastavi kasnije, samo tako možemo da idemo na vrh košarke."

Ove sezone u elitnom takmičenju gledaćemo i evroligaški vječiti derbi. Okršaj crno i crveno-bijelih pred punom dvoranom.

"O tome su svi sanjali. Tako nešto treba doživjeti, svi jedva čekaju, situacija će biti drugačija. Evroliga, inostrane sudije, nova liga, nova dimenzija, biće ludilo na te dvije utakmice. Uvijek sam bio za to da oba naša najveća tima treba da budu u Evroligi, u vrhu su sa španskim, grčkim, turskim klubovima, tu je baza navijača, praćenje, mi smo zemlja košarke. Drago mi je što ću ove godine biti dio toga."

Na klupi protivničkog tima biće Marko Simonović, ali u ulozi trenera, ne igrača. Njih dvojica poznaju se još iz Hemofarma...

"Znam Simonovića više od 15 godina. Vidjeću kako će da me skautira", smije se Danilo.

"NAVIJAČI OČEKUJU TITULE"

Vidi opis Partizan na Fajnal-foru Evrolige? Što da ne! Anđušić za MONDO: Kad je 2010. odlučila jedna lopta, hajde da probamo opet! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/asmonaco_basket Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/asmonaco_basket Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Pristalice Partizana pred početak sezone već su "upisali titule". Na pitanje da li je to pritisak ili motiv, Anđušić je dao zanimljiv odgovor.

"Meni lično ne, uvijek sam govorio da volim tu presiju, igranje u ludoj atmosferi, pred publikom, meni to daje motiv više i dodatnu energiju da budem bolji. Kako ja, tako i tim, nekima možda ne prija ili nisu navikli, ali sam siguran da će kako sezona bude tekla da se privikavaju, posebno mladi igrači. Mnogo će im pomoći igranje na evroligaškom nivou, to je potpuno drugačije od svih takmičenja. Na kraju, navijači očekuju titule, ne gledaju da li postoje problemi ili nešto sa strane. Pritisak nije lak, ali ako znaš da se nosiš sa tim, može da bude veliki motiv."

Koliko su i za njega trofeji značajni govori i poređenje koje je napravio sa francuskom ligom, gdje je Monako ostao bez titule protiv Asvela u dramatičnoj završnici posljednjeg meča serije.

"Imali smo dobijen meč, mislim da su i na podijumu već odštampali Monako i da su poslije morali to da ispravljaju, jer su mislili da je sve gotovo. Okobo se onda razigrao, dao neke bitne poene, mi smo pravili neke greške i nismo iskoristili šanse. Iako nisam bio u sastavu tima, teško mi je palo. Poslije tri godine igranja u Francuskoj nedostajala mi je samo titula, sa Burgom sam došao i do plej-ofa za te dvije sezone, bio najbolji strijelac lige, u užem izboru za MVP priznanje. Titula u trećoj godini bila bi mi šlag na torti. Mi smo individualno bili kvalitetniji, Asvel je bolje odigrao kao tim i zato je na kraju slavio."

"REPREZENTACIJI ŽELIM ZLATO NA EUROBASKETU"

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Reprezentaciju Srbije u naprednom periodu očekuju kvalifikacioni mečevi za Svjetsko prvenstvo, pa Eurobasket. Zato je mnoge iznenadila odluka Svetislava Pešića da na širi spisak za evropski šampiona ne stavi Anđušića.

"Prije svega želim da istaknem da se nadam da će se ekipa vratiti sa zlatom sa Eurobasketa, oni treba da budu u centru pažnje. Ja svojim izjavama i reakcijom nisam želio da dižem bilo kakvu famu. Da, iznenadio sam se što nisam među 22 imena na širem spisku. Ne govorim o konačnih 12, samo o širem spisku, bila je to moja reakcija i stvarno ne želim da akcenat bude na svemu tome. Malo me je iznenadilo i to šo nije bilo poziva prije objave, da mi je neko otvoreno rekao da neću biti na spisku, ne bih imao nikakav problem. Bio sam u kontaktu sa selektorom, dogovor je bio da ne igram ovaj 'prozor', jer je malo vremena za trening. Ja sam bio spreman, trenirao sam, došao sam kolima odmah poslije 'majstorice' sa Asvelom, ali je dogovor bio da je bolje da propustim mečeve sa Letonijom i Belgijom i rečeno je da ćemo razgovarati kada se sve završi."

"Orlovi" će na Eurobasketu biti među glavnim favoritima, na čelu sa dvostrukim uzastopnim najboljim igračem NBA lige Nikolom Jokićem.

"Po imenima kao što su Jokić, Teodosić, Bjelica, Micić i mnogi drugi naravno da možemo mnogo da napravimo. Kao što sam rekao za klub, tako i u reprezentaciji moraju da se uspostave neke stvari, poput hemije. Bila bi simbolika i lijepa stvar da se osvoji zlato 21 godinu poslije Istanbula i to sa istim selektorom."

Za razliku od EP gde su očekivanja velika, plasman na Mundobasket je ugrožen. Srbija mora da pobijedi na svih šest mečeva, jedan poraz bi zakomplikovao stvari još više...

"Šanse postoje, mada je pravi haos nastao uopšte sa ovim 'prozorima'. Ekipe nisu kompletne, što najviše pogađa one najbolje koji imaju igrače iz najjačih liga, jer oni ne mogu da im pomognu. Tako sam pričao i kada smo ostali bez Olimpijskih igara, teško je bilo pripremiti tim za tri dana, naravno to nije bio alibi za Tokio. Što se ovih kvalifikacija tiče, mora da se razmišlja o svih šest pobjeda. Neophodno je da u ovom prvom 'prozoru' u avgustu dobijemo oba meča, jer su svi na okupu. Vjerujem u reprezentaciju, cijeli tim i u plasman na Svjetsko prvenstvo. Polazna tačka mora da bude taj avgust i skor 2:0, drugačije ne može da se razmišlja, jer prilike za popravni nema."

Reprezentaciju čeka veliko ljeto, ali i Anđušića, jer dolazi u izrazito snažan crno-bijeli sastav kao evroligaški bek, pun motiva da treći put obuče dres kluba koji voli. Iako njegova seniorska karijera traje još od 2009, Danilo je u godinama u kojima je dostigao punu igračku zrelost i nadogradio je igrajući na najvišem evropskom nivou. Na pitanje da li uoči trećeg početka u Partizanu žali za bilo čim, Danilo odgovara bez razmišljanja i ustezanja - Ne!

"Zaista ne žalim ni za čim. Mogu da kažem eto eventualno da sam maštao da igram u NBA ligi. Smatrao sam da taj stil košarke odgovara mojim kvalitetima i da bih mogao da igram tamo. U cijelom ovom procesu vjerovao sam uvijek u sebe, vratio sam se na evroligaški nivo i nadam se da ću ostati na tom nivou do kraja karijere, ali da ne pričam previše o budućnosti. Postigao sam sve svojim radom, vjerovanjem, naravno uz podršku svojih najboližih, bez njih ne bih bio ovdje. Što se NBA lige tiče, ako već moram da izaberem tim, onda neka bude to Golden Stejt. Mislim da bih se snašao u tom šuterskom timu. Moraću da pozovem Nemanju Bjelicu da me preporuči", zaključuje Anđušić razgovor za MONDO na isti način kao što ga je počeo - sa širokim osmijehom.