Najveći brbljivac NBA prvaka razbjesnio navijače: Pobijedili bismo Džordanove Bulse!

Poznati košarkaš ponovo isprovocirao mnoge porukom da bi njegov tim bio bolji i od moćnih Bulsa. Da li je u pravu?

Krilni centar Golden Stejta Drejmond Grin (32) osvojio je sa "ratnicima" četiri NBA titule i smatra da bi jedan od tih šampionskih sastava pobijedio Čikago Bulse Majkla Džordana iz 1998. godine.

Iako je u pitanju jedan od najvećih timova na svijetu i iako ga je predvodio najveći košarkaš svih vremena, Grin je isprovocirao mnoge riječima da bi ekipa Golden Stejta iz 2017, sa Kevinom Durentom u sastavu, bila bolja od "Em-Džeja", Skotija Pipena, Denisa Rodmana, Tonija Kukoča i ostalih članova šampionske dinastije Bulsa.

"Gledam finale iz 1998, Bulse protiv Jute. Ne mogu, a da ne primijetim da bi naš tim iz 2017. pobijedio ove Bulse 20 razlike, a ovaj Džez 40 ako bi oni igrali ovakvu košarku. Zato je glupo porediti ere", napisao je Grin. Potom je dodao: "Bulse iz 1996. i 1998".

Kada su na korisnici Tvitera napali da je to o čemu govori neuporedivo, on je odgovorio da bi trebalo da nauče da cijene stvari onakvima kakve jesu. "Analizirajte igru i prestanite da nepotrebno diskutujete. Kada porede ere, da li uzimaju u razmatranje i drastične razlike u stilu igre? Bez obzira na odgovor, veoma je klupo porediti jednu eru sa sljedećom", dodao je Grin, poznat po tome da govori šta misli i da često bira da bude u centru pažnje zbog svojih stavova, a ne samo zbog igre.

A kada je u pitanju igra, ne može mu se oduzeti to da je dio jedne od najvećih dinastija u istoriji košarke, koja je osvojila četiri titule i na čelu sa Stefom Karijem i Klejom Tompsonom pokazala da može da osvaja i sa i bez Kevina Durenta, kao što se do sada vidjelo da on bez njih ne može.

Ipak, da li je u pravu kada tvrdi da bi Voriorsi sa "Kej-Dijem" u timu pobijedili i Džordana i Bulse, bez obzira na to da li bi taj Čikago igrao kao devedesetih ili bi se adaptirao na današnju košarku, sa mnogo više šuteva i uz mnogo bržu igru?

