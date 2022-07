Oni u Partizanu? Nisam mogao da zamislim! Musa ostao u čudu zbog transfera crno-bijelih: Željkov tim je prava prića!

Košarkaš koji je preživio pravu dramu prethodne sezone, pa potpisao za Real Madrid, otkrio je šta očekuje od košarke u Srbiji.

Izvor: youtube/Podcast Inkubator/printscreen

Vrelo je košarkaško ljeto u Srbiji pošto nacija očekuje veliki uspjeh sa Evropskog prvenstva. Selekcija Srbije predvođena Karijem Pešićem i uz prisustvo Nikole Jokića biće među glavnim favoritima za zlato, a Crvena zvezda i Partizan prave fantastične timove za predstojeću sezonu Evrolige - i gledaju ka još nekim slobodnim igračima.

O svemu tome je gostujući u hrvatskom "Podkast Inkubatoru" govorio novi košarkaš Real Madrida, reprezentativac BiH Džanan Musa, koji je o dešavanjima iz Srbije imao samo riječi hvale. On je ranije u karijeri igrao protiv beogradskih timova, igraće protiv njih i u narednoj sezoni, a prokomentarisao je i šanse Srbije na Evropskom prvenstvu.

Momak koji je pažnju na sebe srkenuo sjajnim partijama u Cedevita Olimpiji, a zatim se oprobao u NBA i Evroligi, komentarisao je navijače koji su u Beogradu pravili sjajnu atmosferu kada je on bio gost.

"Stvarno Partizan i Zvezda imaju nevjerovatne navijače. To je nešto, kad igramo tamo... Toliko je zagušljivo, naprave takvu atmosferu da ti koš ne vidiš, bukvalno. Nije ti do košarke, samo da preživiš. To je bilo kad sam bio mlađi, kad sam malo odrastao shvatio sam 'gdje vjetar duva'. Stvarno su oni jedni od najboljih navijača, ali za mene su sad najbolji navijači Real Madrid", počeo je priču Džana Musa, koji je nedavno doživio neugodnu povredu.

Ovog ljeta su Zvezda i Partizan već doveli veliki broj igrača, a jači utisak na Džanana Musu ostavili su crno-bijeli koji će imati respektabilan tim i Željka Obradovića na klupi.

"Što se tiče pojačanja Partizana i Zvezde, mislim da sjajan posao rade. Pogotovo Partizan, doveo je već Egzuma, doveo je Nanelija, doveo neke igrače koje ja nisam nikad mogao da zamislim da će biti u Partizanu. Na čelu sa Željkom mislim da će to biti prava priča. Objema ekipama želim sve najbolje, mislim da su oni jako dobri protivnici u Evroligi. Nadam se da će dobijati utakmice osim ka digraju protiv nas", ispričao je novi košarkaš Reala.

Srbiju će na Evropskom prvenstvu predvoditi dvostruki MVP NBA lige Nikola Jokić, a pored njega će u timu biti još neki igrači koji su prethodnih sezona osvajali velika individualna priznanja. Po Musinom mišljenju, to nije jedini adut Srbije, koja zna kako se pobjeđuju utakmice!

"Mislim da su najveći favoriti ako odu na Evropsko prvenstvo sa Jokićem. Imaju najboljeg igrača NBA lige, najboljeg igrača Evrolige, najboljeg igrača Evrokupa, a možemo i dalje da idemo. Mislim da su oni ne samo da imaju kvalitet nego imaju i naboj, pobjednički duh zbog kojeg idu svaku utakmicu da pobijede. Imaju i kvalitet i želju i strast za pobjedom, pa mislim da mogu da osvoje", ispričao je Musa.