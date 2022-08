"Zabrinut sam zbog onog što slijedi"! Gudurić progovorio o reprezentaciji, pa poručio: Volio bih da se to promijeni

Marko Gudurić pričao je o Pešiću, Jokiću, reprezentaciji, predstojećim mečevima..

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Košarkaši Srbije započeli su sa radom i spremaju se za najvažnije utakmice. Prvo za mečeve u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo sa Grčkom i Turskom, a onda i za Eurobasket. Među "orlovima" je i Marko Gudurić.

Košarkaš Fenerbahčea imao je šta da kaže u razgovoru sa srpskim medijima, poslije dijela o dolasku u Crvenu zvezdu pričao je o reprezentaciji, pritisku, Nikoli Jokiću, medalji...

"Pripreme teku super ovih nekoliko dana. Poželjeli smo se i meni je nedostajalo, dugo nisam bio u reprezentaciji. Prvi utisci su stvarno sjajni. Svi znamo kakva je situacija i da moramo da dobijemo te dvije utakmice. Selektor je to rekao na prvom sastanku, spremamo se za ta dva meča, pa za EP. Imamo kvalitet da dobijemo ta dva meča, ali ono što me brine jesu 'prozori' u novembru i februaru. Neće moći tada da igraju evroligaški igrači. Volio bih da se to promijeni u narednom periodu", počeo je Gudurić.

Ono što mnoge najviše zanima jeste postoji li šansa da igrači pregovaraju sa klubovima i da dobiju dozvolu da budu dio nacionalnog tima u ostalim 'prozorima'...

"Zavisi od nekoliko faktora. U Feneru niko osim Mahmutoglua nije igrao za reprezentaciju. Predsjednik države je zvao klub i zahtijevao da igra, nije imao minutažu u Evroligi. Isti dan taj kada je Srbija igrala mi smo imali utakmicu sa klubom."

Dodatni razlog za brigu su kiksevi u kvalifikacijama za Mundobasket, zbog toga su utakmice u rugoj fazi biti ili ne biti za Pešićev tim.

"Znam da nam u nekim kalkulacijama treba svih šest pobjeda. Žao mi je zbog tog kiksa sa Belgijom. Idemo postepeno, da dobijemo prvo ove dvije, pa da vidimo ko će moći da igra za dalje. Grčka i Turska imaju jake reprezentacije, biće zanimljivo"

Odmah poslije toga slijedi Eurobasket. Sa Nikolom Jokićem u timu već je viđena medalja, borba za zlato...

"Kako drugačije? Mora tako. Nema pritiska. Svi mi smo dovoljno zreli, igrali smo dosta takvih utakmica, to je sport, sve je moguće. Trudimo se, dajemo sve od sebe, svako od nas želi najbolje. Niko od nas ne ide tamo da igra za peto mjesto. Mi treba da damo svoj maksimum, da odradimo ono što je do nas, fizički da budemo dobri. I ostale ekipe rade, treniraju, bore se za sebe, nekada pobijediš, nekada ne, nadamo se najboljem."

Malo je vremena za uigravanje, ali je Marko uvjeren da će svi dati sve od sebe da to prođe kako treba.

"To jeste malo sad problem. Nikada nije dovoljno vremena, svima je tako. Vidjećemo, dugo nismo igrali zajedno. Poznajemo se dobro, igrali smo zajedno i u klubovima, vidjećemo. Iskustvo imamo, vjerujem da ćemo uspjeti da izbalansiramo. Svako ima neku ulogu."

U timu pored Alekseja Pokuševskog i Nikole Jovića neće biti ni povrijeđenog Bogdana Bogdanovića.

"Svako od nas ima neke probleme, niko nije zdrav, svi su tu osim Bogdanovića koji je morao na tu operaciju. Bogdan je bio svake godine tu, stiglo ga je to što je vukao prethodnih godina. Idemo polako da se spremamo."

Na kraju razgovora je srpski košarkaš pričao o ulozi lidera koju ima u klubu i ambicijama koje Fenerbahče ima sa novim trenerom Dimitrisom Itudisom.

"Sazrijevam, napredujem, dolazim u te godine gdje pričam više, pomažem saigračima, vodim, trudim se da budem lider. Prijalo mi je što mi je Sale Đorđević vjerovao, dosta smo razgovarali, na kraju je ispalo sve sjajno, osvojili smo titulu. Itudis je sad tu, sve 'naši' treneri, u smislu da sa svima pričam na srpskom, drugi jezik sam pričao samo u Americi. Promijenjeno je dosta igrača u klubu, ali ne treba trošiti riječi o Itudisu. Osvojio dvije Evrolige, radio sa Željkom, očekivanja su najviša, nije lako tamo. Meni je malo lakše, peta sezona, prolaze godine", sa osmjehom je zaključio Gudurić.