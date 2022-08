Svi šokantni rezovi selektora Srbije: Sukobi na mečevima, peškiri i "gluvi telefoni" - od Indijanapolisa do danas!

Nije odstranjivanje Miloša Teodosića sa spiska reprezentacije Srbije prvi "rez" koji je šokirao košarkašku javnost.

Miloš Teodosić neće ići na Evropsko prvenstvo! Prvi put u svojoj karijeri od debija kod Moke Slavnića 2007. godine kapiten "orlova" neće nastupati za nacionalni tim zbog odluke trenera, a ne zbog povrede.

On je propustio velika takičenja 2013. i 2017. godine zbog povreda, a sada je javnost ostala u priličnom šoku kada je procurila informacija da ga neće biti među 12 putnika za Češku i Njemačku.

Nije ovo prvi put da su selektori svojim "rezovima" šokirali javnost, već nekoliko puta je bilo precrtavanja koja su iznenadila navijače nacionalnog tima. A neke takve rezove napravio je i sam Svetislav Pešić u svom prvom mandatu!

VLADO ŠĆEPANOVIĆ - Svjetsko prvenstvo 2002. godine

Svetislav Pešić je sjeo na klupu nacionalnog tima i vodio je tim na turniru na kome su Srbi dominirali. Evropsko prvenstvo u Istanbulu upamćeno je kao najdominantnija titula nekog tima sa Starog kontinenta, ali još kultniji status među navijačima ima Indijanapolis 2002. godine i svjetsko zlato Srbije.

Nije se puno razlikovao tim na ta dva takmičenja, ali izostanak Vlade Šćepanovića mnoge je šokirao prije dvije decenije.

"Došlo je do jednog neslaganja na utakmici u pripremnom preriodu. Ni ja nisam bio lagan za saradnju. Neko sam ko je pobjednik i teško izlazi na kraj sa nepravdom. Osjetio sam da postoji nepravda. Pešić je reagovao na trenerski način, ali ostali u sasvim dobrim odnosima. Poslije toga smo se vidjeli i pričali. Ostaje žal što nisam bio u Indijanapolisu, ali ostaje žal i za neosvojenom olimpijskom medaljom ili što nisam osvojio Evroligu", rekao je Šćepanović kasnije.

ZORAN ERCEG - Svjetsko prvenstvo 2010. godine

Debitovao je krilni centar za nacionalni tim 2007. godine kao član "Moskitosa" Moke Slavnića. Ušao je u tim kad i Miloš Teodosić, ali je na kraju uspio da upiše samo dva nastupa na velikim takmičenjima.

Osim te 2007. godine bio je u timu 2015. godine kada je Srbija završila kao četvrta pod vođstvom Aleksandra Đorđevića. Između toga stoji rupa od osam godina, a djeluje da je javnost najviše šokirala odluka Dušana Ivkovića da ne vodi na Svjetsko prvenstvo 2010. godine.

Tada je u Panioniosu imao odličnu sezonu, ali treba reći da je konkurencija na "četvorci" bila žestoka - u tim su upali Nemanja Bjelica, Duško Savanović, Novica Veličković i Milan Mačvan.

VLADIMIR MICOV - Svjetsko prvenstvo 2014. godine

Bio je to prvi rez Aleksandra Đorđevića na klupi Srbije. Na pripremnom meču desila se čuvena scena sa peškirom i Micova je novi selektor sam ispratio do svlačionice. Poslije toga on nikada nije zaigrao za nacioanlni tim.

Poslije svega Micov je istakao da nije bacio peškir i da nikoga nije uvrijedio, ali ispostaviće se da mu je taj meč bio kraj vrlo kratke reprezentativne karijere.

"Nisam bacio peškir, jer ga u ruci nisam ni imao. Takođe bih želio da demantujem pisanje pojedinih medija da je bilo vulgarnih riječi, bilo sa moje bilo sa selektorove strane. Žao mi je što je selektor to tako protumačio. I pored insistiranja doktora da zbog zdravstvenih problema mirujem minimalno tri mjeseca, na ličnu odgovornost sam već poslije dva mjeseca počeo da treniram. Poštujem selektorovu odluku da ne budem dio tima za Svjetsko prvenstvo, a reprezentaciji želim mnogo uspjeha", rekao je tada Micov.

DUŠKO SAVANOVIĆ - Svjetsko prvenstvo 2014. godine

Harizmatični krilni centar bio je dio nacionalnog tima Srbije na Svjetskom prvenstvu 2010. godine, kao i na Eurobasketu 2011. ali sa dolaskom Aleksandra Đorđevića ispao je iz tima.

Kada je otpao sa spiska reprezentacije za Svjetsko prvenstvo 2014. godine bio je šokiran odlukom selektora, a nakon svega toga nije se vraćao u nacionalni tim.

"Iskreno, u šoku sam! Razgovarao sam sa selektorom još u martu i tada mi je rekao da računa na mene, da imam još mnogo toga da pružim reprezentaciji. Ne znam, sada sam ostao bez teksta. Uhvatili ste me u trenutku dok sam se ukrcavao na avion, letim na more sa porodicom, a sve sam podredio tome da budem u Beogradu devetog jula na prozivci. Ne znam, svi znaju da sam porodičan čovjek, da mi je žena trudna, da imam malo dijete", rekao je tada za "Sport" Savanović.

Istakao je da mu samo precrtavanje nije bilo problem, već to što mu nije na vrijeme javljeno da se na njega ne računa. "Gluvi telefoni" i to što su igrači saznavali da su precrtani sa spiska iz novina su i kasnije bili problem...

"Ne bi bilo nikakvih problema, ovako sam zaista razočaran zbog način na koji sam saznao za vijest, a ponoviću sve sam podredio reprezentaciji. Mnogo me sve ovo žulja", rekao je Savanović.

NIKOLA KALINIĆ I NEMANJA NEDOVIĆ - Svjetsko prvenstvo 2019. godine

Ovaj "rez" Aleksandra Đorđevića izazvao je najveću buru u njegovoj dotadašnjoj karijeri selektora Srbije. Izostavio je dugogodišnje reprezentativce sa spiska i prilično šokirao javnost tom svojom odlukom.

Nikola Kalinić je tada isticao da mu je jako krivo što nije dio tima, ali sa druge strane je našao vremena za porodicu i za oporavak.

"Hoću da ti kažem, bilo mi je loše, ali mi je s druge strane leglo idealno. Oporavio sam i tijelo, poslije toga sam imao dvije dobre sezone, pogotovo ova u Valensiji – bio sam svjež, željan i odmoran. Uvijek postoje dvije strane medalje", rekao je on.

Nemanja Nedović je kasnije, kada se sve sleglo objasnio da jeste emotivno reagovao na ovakvu odluku selektora na početku, ali da je kasnije to prihvatio.

"Stvarno sam očekivao da ću biti na tom spisku od 18 igrača. Taj dan je stvarno bio šok za mene, baš sam se bio malo pogubio i prva reakcija je bila vruće glave: 'Nikada više neću da igram za reprezentaciju, to je to, završavam'. E, onda se glava malo ohladila, razmislio sam i shvatio sam da to ne treba lično da shvatam, splet okolnosti doveo je do toga i bukvalno sam se za dan prešaltao i posvetio sam se tome da ovu sezonu dočekam spreman i da riješim zdravstvena pitanja koja su me mučila prethodne sezone. Početni bijes je trajao jedan dan, već sutradan sam gledao iz potpuno druge perspektive i bilo je mnogo lakše", rekao je tada Nedović za "Sportklub".

MILOŠ TEODOSIĆ - Evropsko prvenstvo 2022. godine

Sada je došla ova odluka, koja pritom još uvijek nije zvanična. Javljali su se bivši i sadašnji reprezentativci i mnogo bure u javnosti je podigla ova informacija.

