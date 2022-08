Požurio sam iz Amerike u reprezentaciju, bila je to ludost! Mile Ilić za MONDO: Poslije toga sam bio 13. prase

Sa reprezentacijom ima zlato koje nije ostalo upamćeno, a zbog jednih priprema sa Srbijom godinama je trpio bolove. Mile Ilić je za MONDO pričao o svojoj karijeri u dresu sa nacionalnim grbom.

Sada "rešeta" košarkaše pitanjima u svom "Jao Mile" podkastu, a nekada je "rešetao" i ispod koša! Mile Ilić je početkom dvijehiljaditih bio jedna od najvećih nada srpske košarke, a pomalo je i zaboravljeno da je upravo on bio dio tima koji je odmah nakon Indijanapolisa donio Srbiji zlatnu medalju.

Te 2003. godine dok je Jugoslavija postajala Srbija i Crna Gora još uvijek se slavio veličanstveni trijumf nacionalnog tima na Svjetskom prvenstvu u Indijanapolisu, a svi su vjerovali da je budućnost košarke zlatna. U to ih je ubijedila i univerzitetska reprezentacija koja je otišla u daleki Daegu. Mile Ilić je bio dio tog tima i na samom početku svoje seniorske karijere okitio se sada već zaboravljenim zlatom. A sve se desilo iznenada.

"Marinović i Bralević su bili priključeni iz Čačka, a ostatak tima je bio iz FMP-a. Kako se to desilo, šta je tačno bilo ne znam, uglavnom mi smo bili na pripremama i samo su nam rekli da za dvije nedjelje krećemo za Južnu Koreju na Univerzijadu. Krenule su pripreme za to, spakovali smo se i otišli tamo", počinje priču o svojim reprezentativnim avanturama za MONDO Mile Ilić.

Poziv nacionalnog tima došao je iznenada, pripreme su odrađene brzo, a onda je uslijedio put u Daegu. Odmah na početku se vidjelo da to neće biti sasvim obično takmičenje.

"Putešestvije do tamo je isto zanimljiva priča, To je neka ludačka ruta bila, mi smo išli Beograd - London, London-Hong Kong, pa smo iz Hong Konga sletjeli u neki Tajpei za koji sam ja tad prvi put čuo i odatle smo nastavili za Koreju, za Seul. Na kraju smo od Seula išli još tri-četiri sata autobusom dok nismo došli do Daegua. Put je trajao sigurno dan i po, a samih anegdota u putu ima koliko hoćeš..,", priča nam centar tog tima.

Selektor ovog tima bio je tadašnji trener FMP-a Vlade Đurović, koji je našao način da prekrati ovaj naporan put...

"Njemu je naprasno pozlilo u toku ljeta. Onda su svi skočili u avionu, stjuardese, naši doktori... Oslobodili su četiri sjedišta, on je čovjek popio konjak, zaspao i probudio se u Hong Kongu kad smo sletjeli. Svi ostali su morali tih deset sati koliko je trajao let da cupkaju. Namazan je Vlade, znao je šta radi", priča nam naš sagovornik uz osmjeh.

Prvi meč je bio tijesan, a onda su redom padali Meksiko sa 30 razlike, Švedska sa 14, Turska sa 49 i Ukrajina sa 13 poena prednosti. U polufinalu je rutinirana Kanada (71:55), a u finalu je Rusija predvođena Sergejom Bikovom morala da položi oružje.

"Sjećam se samo prve utakmice da je bio Tajpej, gdje su nam izašli ljudi svi 1.80 m, svi u jednoj ravni. Jedva smo ih dobili na kraju. MI smo ujutru oko četiri-pet sletjeli, a utakmica je bila u dva popodne. Ne znam na kraju kako smo pobijedili, sjećam se te utakmice i finala sa Rusima poslije koje smo uzeli zlato",

PET MINUTA PROTIV GASOLA I ZIDOVI KOJI SE POMIJERAJU

Nakon zlata na Univerzijadi, nekoliko sezona u kojima je dobijao sve veću ulogu u ekipi FMP-a i dvije osvojene titule u ABA ligi, Mile Ilić je zaigrao i za seniorski tim. Te 2006. godine igralo se Svjetsko prvenstvo, a selektor Dragan Šakota je bio prinuđen da drastično mijenja sastav "A" selekcije.

"Tu je bilo nekih otkaza, na kraju se ispostavilo da je dosta nas iz FMP-a bilo tu. Aškrabić, Popović, Nikolić, Jorović, ja... Pet igrača iz FMP-a, to je bio FMP u malom. Bili su tu Raičević, Kosta Perović, Malina... Usljed nekih otkaza mi smo dobili priliku da budemo dio reprezentacije i otišli smo na to Svjetsko prvenstvo gdje nismo baš najbolje prošli. Ne veže me ni neko lijepo sjećanje na taj Japan", iskren je Mile Ilić, a slab rezultat i skor 2-4 nisu bili jedini razlozi za to.

"Ulazimo u halu, sve isti tipovi, pola hale nosi zastave Argentine, pola hale zastave Srbije i onda oni kao navijaju. Kao da si došao u neko dječije pozorište. Nije tu mogla da se osjeti neka draž Svjetskog prvenstva, možda je to kasnije bilo od polufinala ili finala. Ta hala u kojoj smo igrali, tu su se neki zidovi pomijerali... Prima 100.000, a onda su oni nešto pomijerali za nas da igramo pred manjim kapacitetom..."

Šakotin tim je "presjekao" poraz od Nigerije na startu prvenstva, a kasnije su solidne igre protiv Argentine i Francuske bile dovoljne samo za dostojanstvene poraze. Naš sagovornik se "skidao" na dva grupna meča, sa Venecuelom i Libanom, zapravo u jedine dvije pobjede ovog tima na prvenstvu.

"Vjerovatno je tada postojao neki pritisak, mada iskreno ne vjerujem da smo mi to imali. Da smo pobijedili Argentinu ili Francusku, drugačije bi ta završnica izgledala, ali bože moj...", priča nekadašnji centar i prisjeća se posljednjeg meča na turniru: "Sjećam se te utakmice sa Španijom i Gasola, malo sam i igrao taj meč, a oni su kasnije postali prvaci svijeta, to je bio početak uspjeha te generacije sa Gasolom, Navarom..."

Tada, te 2006. godine, poraz od Španaca sa 12 poena razlike u osmini finala Mundobasketa doživljen je kao debakl. Kasnije će se ispostaviti da svako ko od braće Gasol, Garbahose, Navara, Rejesa i ekipe izgubi sa tom razlikom, može da bude zadovoljan.

UVIJEK SAM BIO 13. PRASE, LUDOST JE ŠTO SAM TAD DOŠAO!

Nakon Svjetskog prvenstva 2006. godine bilo je vrijeme za ogroman korak u karijeri. Draftovan je godinu dana ranije od strane Nju Džersi Netsa, sada mu je istekao ugovor sa FMP-om i bilo je vrijeme da se pojavi u Americi. Ipak, nakon samo pet mečeva u NBA i stečenog nadimka "Jao Mile", prebačen je u Kolorado 14erse u razvojnoj ligi. Tamo je, ispostaviće se, jedan nesrećan naskok u aprilu 2007. promijenio karijeru našeg sagovornika.

"Naskočio sam loše. Neka polukontra, neko je promašio, ja sam naskočio da je zakucam i naskočio sam čovjeku na nogu. Samo se čulo 'pap' i ćao... Ukratko", prisjeća se Mile Ilić za MONDO.

Iako je bio povrijeđen i prognozirao mu se dug oporavak – pojavio se u ljeto 2007. na pripremama reprezentacije kod selektora Zorana Moke Slavnića!

"Uf, to je malo... Ja sam prvo na njegovo kukanje i njegovu molbu pristao da dođem na te pripreme. Na tim pripremama nije trebalo da se pojavim, ali on me je toliko puta zvao i molio da budem dio toga iako se nisam zaliječio. Kroz pripreme reprezentacije radio sam neku rehabilitaciju za oporavak, tako da je to, ajde da kažemo jedna ludost što sam ja pristao da se pojavim tamo. To je sve na njegovu molbu i na njegov nagovor da će sve to da bude ok, da on mene tu vidi kao nekog bitnog. Sada sa ove distance uopšte nije trebalo da budem dio toga, trebalo je da se posvetim oporavku, ali zbog patriotizma i na Mokin nagovor sam pristao. Završilo se tako kako se završilo", priča nam Ilić, koji na kraju nije ni ušao među 12 izabranih.

Na kraju su Darko Miličić i Dragan Labović bili Slavnićevi aduti na centru, a Ilić se ne slaže sa konstatacijom da ga je to pojavljivanje na pripremama koštalo možda i bolje karijere.

"Nisam ja zbog reprezentacije imao lošiju karijeru, Jorović jeste. On se povrijedio u reprezentaciji, imao je taj peh da se tamo povredi u toku priprema. Ja sam se povrijedio u Americi, došao sam povrijeđen na pripreme. Reprezentacija nema nikakve veze sa tim, to je samo do mene što ja nije trebalo da se pojavim takav tamo", priča bivši centar nacionalnog tima.

Ipak, rizikovao je mnogo zbog nacionalnog tima, pogoršao stanje povrede i na kraju nekoliko godina osjećao bolove u nozi zbog toga, čak mu je nekoliko dogovorenih ugovora propalo jer nije mogao da prođe ljekarske preglede. Da li su tadašnji selektor Moka Slavnić ili Košarkaški savez ipak na neki način probali da mu se obrate, da mu ponude pomoć?

"Moka je poslije Evropskog smijenjen i prije nekoliko mjeseci sam ga prvi put vidio.. Da li me je neko zvao da me pita da li mi nešto treba? Nije naravno i to je to."

O ČUVENOJ FOTKI SA "MARAKANE" Sa tih priprema ipak pamti jednu lijepu stvar – odlazak sa Darkom Miličićem, Milanom Gurovićem, Nemanjom Aleksandrovom i Milošem Teodosićem na "Marakanu"! "To je nešto lijepo što je bilo sa tih priprema, sem atmosfere koja je bila sjajna na pripremama. Ne znam čija je to bila inicijativa, ali znam da su oni nama napravili dresove za tu utakmicu. Svi smo imali svoje fudbalske dresove sa prezimenima za tu utakmicu, a bio nam je i slobodan dan, pa je cijeli dan bila fešta vezana za tu utakmicu", prisjetio se Ilić kultne scene sa "šipke" sjeverne tribine.

Kada se pogledaju zvanični spiskovi sa velikih takmičenja i učinak na njima, Mile Ilić ima zlato iz Daegua i nastup na Mundobasketu 2006. godine, on je nekoliko puta poslije toga bio na širim spiskovima reprezentacije, ali nije dospijevao i na uži spisak.

"Poslije te 2006. godine uvijek sam bio 13. prase. Negdje i gdje sam u jednom momentu zaslužio da budem na nekom užem spisku, kao kod Dude na primjer, nisam otišao zbog njegove procjene da ima u tom momentu boljih i da im treba pružiti priliku... To se na kraju vjerovatno ispostavilo kao dobro. Pojavljivao sam se ja na nekim pripremama, ali to je da popunim broj", priča nam on.

Ipak, dok to govori, ne može da se ne primijeti promjena. U glasu, raspoloženju, dikciji. Da li je ljut, razočaran, tužan?

"Normalno da mi je krivo, ali nisam ljut. U tom momentu sam možda i bio, sad nisam. Nemam sad šta da budem ljut, to je prošlost, mnogo godina je to iza nas. Znam šta je bilo u tom momentu i znam kako mi se Duda obratio...", priča nam Mile Ilić, ali na kraju staje na stranu proslavljenog selektora: "U tom momentu je trebalo da idem dalje, ali Bože moj, to je bila njegova odluka. Na kraju pravili su dobre rezultate, nemaš ti šta da prigovoriš kad neko napravi dobar rezultat", završava svoju reprezentativnu priču za MONDO MIle Ilić.

U nastavku intervjua sa Miletom Ilićem u narednim danima čitajte o njegovoj klupskoj karijeri, osvajanju trofeja sa FMP-om, NBA ligi, Crvenoj zvezdi, treninzima sa Milošem Teodosićem i Svetislavom Pešićem...