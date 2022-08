Adis Bećiragić: Dolazak Nurkića nam je donio kvalitet, ali i poremećaj u ulogama

Na današnjoj pres konferenciji govorili su selektor košarkaške reprezentacije BiH Adis Bećiragić kao i košarkaš Miralem Halilović.

Izvor: Promo/Košarkaški savez BiH

Danas je na Ilidži održana zajednička pres-konferencija ženske i muške seniorske reprezentacije. Medijima se prvo obratio selektor naše muške reprezentacije Adis Bećiragić koji je srećan zbog dolaska Jusufa Nurkića koji je prema njegovim riječima donio ogroman kvalitet našoj reprezentaciji, ali i doveo do promjena uloga.

"Mi smo se vratili iz Estonije gdje smo odigrali dvije utakmice sa Belgijom i Estonijom. Mislim da smo kada pogledamo utakmice i trenutnu situaciju iz svih uglova zadovoljni onim što smo uradili. Mislim da je nama kao trenerima najveći zadatak, to što smo dobili Jusufa Nurkića koji je sa svojim dolaskom donio jedan veliki kvalitet u ekipi. Za svakog trenera i igrača najveći zadatak je da se nove uloge što prije prihvate i da se odrade na najbolji način. Najbitnije je da se do utakmice sa Crnom Gorom dođe do zadovoljavajućeg nivoa što se tiće tog taktičkog dijela i podjela odgovornosti što je možda i najvažnije za ekipu", kazao je Bećiragić.

Zatim se medijima obratio i kapiten reprezentacije BiH, Miralem Halilović koji je zadovoljan kako teku pripreme.

"Pripreme teku za sada odlično što se tiče nas, što se tiče atmosfere unutar ekipe je odlična. Momci treniraju vrijedno, pokušavaju ostati koncetrisani s obzirom na svakodnevne natpise, svakodnevna pitanja hoćete li ići na Evropsko?, Šta se dešava?, imate li para? Sigurno da to puno, htjeli mi to ili ne ostaje u glavi, negdje igra ulogu. Ujutro kada dođeš ujutro na doručak, odmah se krene pričati šta se dešava. To je jedan bitan faktor u svemu tome. Stvarno smo zahvalni etuzijastima koji se bore za reprezentaciju, najprije Samiru Avdiću koji je stvarno uradio sve što je u njegovoj moći da obezbjedi da se ta situacija malo smiri, da prestanu ta stalna pitanja", rekao je Halilović i dodao:

"U Estoniji smo imali dobar test što se tiče ekipa, i što se tiče utakmica jer se i na Prvenstvu čeka utakmica za utakmicom. U prvoj utakmici smo odigrali odlično, odgovorili smo na dosta zahtjeva što nam je selektor predstavio, fizički smo bili u dosta dobrom stanju. Međutim u drugoj utakmici eto ta treća četvrtina osjetio se i taj fizički pad, što je bolje da se desi sada nego na Evropskom. Jusuf je donio stvarno neku novu dimenziju nešto što je totalno neki drugi nivo u ovoj repreznetaciji. Mislim da u cjelokupnoj Evropskoj košarci on pripada tom šablonu top igrača, koji prave sami razliku i odbrani i u napadu".

Halilović je govorio i o utakmici sa Crnom Gorom.

"Nadam se da ćemo u utakmicu protiv Crne Gore koja je jako bitna, koja nam može dosta toga donijeti odigrati na najbolji mogući način. Fale njima neki igrači najviše Vučević koji bi bio taj match up sa Nurkićem, koji bi njega čuvao, tako da tu imamo prednost. Nadam se što boljem rezulatatu tu a i na Evropskom o kojem ćemo još pričati", zaključio je Halilović.

Podsjetimo, "zmajeve" 24. augusta čeka duel protiv Crne Gore u Podgorici, a tri dana kasnije u Skenderiji dočekujemo Francusku u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.