Isplivala fotka Srbije, tu je 16 košarkaša! Pešić mora precrtati četvoricu

Izvor: MN PRESS

Fotografija reprezentativaca Srbije pojavila se na društvenim mrežama. Na njoj se nalazi 16 košarkaša, što znači da će Svetislav Pešić uskoro morati da skrati spisak na 12 igrača. Već 25. je na programu meč sa Grčkom u kvalifikacijama za Mundobasket.

Ujedno to znači da će selektor do tada morati da skrati listu za četiri imena kako za taj meč, tako i za duel sa Turskom 28. avgusta, pa onda slijedi i konačan spisak za Eurobasket (od 1. do 18. septembra). Na slici se vidi da je tu Nemanja Bjelica, ali nema Alekse Avramovića koji je na pripremama Partizana otkrio nove detalje o stanju povrede desne ruke.

"Psihički sam dobro, fizički sam odvojen od terena, vidjećemo kako će to da se odvija, medicinski tim prati moje stanje, nadam se da ću se vratiti na teren što prije. Imaću kontrolu sljedeće nedjelje, imao sam jednu već. Znaće se više. Moram da ga držim u gipsu još sedam dana. Vidjećemo šta će snimak pokazati. Trenutno pratim ono što kaže kondicioni trener, sve ono što ne traži rad sa desnom šakom", rekao je Avramović.

U odnosu na prvobitni spisak od 22 igrača, odmah su otpali Aleksej Pokuševski i Nikola Jović koji nisu dobili dozvole NBA klubova, Oklahome i Majamija. Potom je selektor skratio spisak, precrtao Miloša Teodosića, pa pored njega na ovoj fotografiji nema ni Avramovića ni povređenog Alena Smailagića.

Ovo su igrači koji su na fotografiji: Ognjen Jaramaz, Vanja Marinković, Marko Gudurić, Vasilije Micić, Dejan Davidovac, Vladimir Lučić, Ognjen Dobrić, Nemanja Nedović, Boriša Simanić, Nikola Kalinić, Marko Jagodić-Kuridža, Dušan Ristić, Nikola Milutinov, Nikola Jokić, Filip Petrušev i Nemanja Bjelica.