Partizan ima nenormalne dugove! Ostoja Mijailović najavio kandidaturu za predsjednika i zagrmio: Pogledajte stadion!

Ostoja Mijailović planira da uz funkciju predsjednika KK Partizan pokuša da dođe i do čelnog mjesta u JSD Partizan.

Izvor: MN PRESS

Predsjednik košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović je u razgovoru za klupsku televiziju govorio o glasinama da želi da se kandiduje za čelno mjesto fudbalskog kluba, ali i o svojim daljim planovima.

On je istakao da nema planove da preuzme FK Partizan, ali da ima ambiciju da se kandiduje za predsjednika Jugoslovenskog sportskog društva Partizan.

"FK Partizan je veliki fudbalski brend. Sigurno da imponuje kada vas za čelnu poziciju fudbalskog kluba predlažu ljudi kao što su Peđa Mijatović, Savo Milošević ili Ivan Golac, ali ja sam predsjednik košarkaškog kluba", istakao je Mijailović.

On je naglasio da sportsko društvo već dugo čeka upravu i izbore koji je trebalo da se održe prije tri godine, a kao prioritet u radu JSD Partizan naglasio je popravku i održavanje ključne infrastrukture.

"SD Partizan je upravu izabralo prije sedam godina, a mandat traje četiri godine. Tri godine smo bez izabrane uprave. Za to vrijeme je infrastruktura urušena do te mjere, da će reflektori pasti nekome na glavu. Dugovi su nenormalno veliki. Klubovi koji bi trebalo da imaju benefite od stadiona, nemaju uslove za rad. Još malo će zmije da se usele, ako ovako nastave da rade. Dok oni drže svoje fotelje, prave lične priče, u SD Partizan nema nikoga. SD Partizan je vlasnik cjelokupne imovine nad stadionom.Svi klubovi treba da daju doprinos da sportsko društvo bude jako. Da nađe svoje sponzore i imovinu stavi u funkciju da izdržava male klubove koji nisu profitabilni. Moje su kompanije su ovih godina bile sponzori RK Partizan, ŽKK Partizan, VK Partizan i KK Partizan... Gdje god smo imali mogućnost, mi smo pomogli. To je funkcija sportskog društva. Skupština će biti u septembru, a ja ću se sigurno kandidovati za predsjednika sportskog društva Partizan. U to sam siguran, ne zato što mi treba nova funkcija, već zato što želim da stabilizujem sportskom društvo i manjim klubovima, koji ne mogu da dođu do finansija, pomognemo da se takmiče",rekao je Mijailović.

Dotakao se zatim i situaicije u fudbalskom klubu i ponovo je pozvao legende kluba de se oglase i daju svoje mišljenje o stanju.

"Prije bilo kakvog rješavanja problema u fudbalu, a imamo ih mnogo, pozvao sam legende Partizana da se oglase i da stvar uzmu u svoje ruke, dok ne dođemo u situaciju da bude kasno. Da fudbalski klub Partizan doživi istoriju košarkaškog iz 2017. godine i da bude pred stečajem. Protiv ljudi koji sada sjede u fudbalskom klubu nemam ništa lično, samo profesionalno. Mislim da upravljaju klubom na pogrešan način i da je u ozbiljnoj krizi i teškoj situaciji. Infrastruktura, od stadiona, svega onoga što je u njihovim rukama, do rezultat i finansijske situacije - ugrožena je po svim osnovama. Dok god traže krivce u drugima, u državi, navijačima - krivica je isključivo u njima. Obavio sam nekoliko razgovora sa pojedinim klubovima i ljudima. Uglavnom pričaju istu priču: "Šta ćemo? Fudbalski klub izdržava Sportsko društvo". To bi bilo isto kada bi mi svoju majku zatvorili u podrum i ona bi bila zadovoljna sa komadom hljeba i malo vode i srećna je što je živa", rekao je Mijailović.