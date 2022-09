To je Jokićeva omiljena riječ i najjače oružje Srbije! Vasa Micić otkrio šta Nikola najviše voli - unikat je!

Vasilije Micić govorio je pred početak Eurobasketa o stanju svog oporavljenog zgloba i o stilu igre sa Nikolom Jokićem u timu. /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nikole Lalovića/

Izvor: MN PRESS

Poslije prvog treninga u Pragu, reprezentacija Srbije u dobrom raspoloženju je napustila halu i otišla na odmor pred petak i prvu utakmicu. Doduše, trener Svetislav Pešić je prije toga na trenutak podigao ton na konferenciji, uz poruku "Ne palite narod!". Za to vrijeme, ekipa je bila u svlačionici, a na putu kroz miks-zonu Vasilije Micić je zastao i razgovarao sa novinarima. On je prije svega govorio o stanju svog povrijeđenog zgloba, koji je zabrinuo sve ovog avgusta kada je pao u Štark areni protiv Grčke uz bolnu grimasu.

"Dobro se osjećam već par dana. Taj zglob je takav kakav jeste, drago mi je da sam mogao da se oporavim do utakmice protiv Turske i naravno do Evrpskog prvenstva. Nema šta, moram da budem spreman za predstojeće utakmice i mislim da smo svi sa sitnim povredama spremni", rekao je Micić.

Upitan za igru "orlova" u tranziciji, Vasa je rekao da je taj stil najbrže adaptirati, a uz to je naglasio i da Srbija u tom segmentu ima "oružje" koje nema niko na Evropskom prvenstvo, a ni na svijetu - Nikolu Jokića. "Zato se i traži da se igra brže, jer tu ne treba neka uigranost, više je to neka automatizovana kretnja, koja je u svim klubovima maltene ista. S obzirom na to da imamo na svakoj poziciji plejmejkera, onda je to i prednost. Pogotovo imajući Jokića na pet, koji može da povuče loptu. To je vjerovatno i unikat ovog prvenstva, za sve ekipe. Pored toga što mu je vjerovatno omiljena riječ 'Trči, trči', to je vjerovatno i naš najproduktivniji napad. I pored toga, ubacili smo i neke nove sisteme, koji će moći da nam doprinesu stilu igre", rekao je Micić.

Izvor: MN PRESS

Upitan za utakmicu protiv Holandije u petak od 21 čas, Micić je odgovorio uz dozu opreza. "Gledajući grupu, nema zvučnih imena, ali ima nezgodnih reprezeentacija. Mislim da je svaka ekipa u stanju da ima dobar dan i dobro šutersko veče i to zahtijeva dodatnu ozbiljnost pred grupu. Ova utakmica nam je sutra idealna, s obzirom na to da nam fali Milutinov, da i Rile (Dušan Ristić, prim. novin.) dobije kvalitetne minute".

Četvrtak je bio posl.ednji dan za iščekivanje. Ono pravo počinje u petak i svi jedva čekamo!

(MONDO)