Srbija u "ukletoj hali" od 630.000.000 evra: Česi zbog nje mrze Ameriku, a Novaka nisu htjeli da zovu da dođe!

“O2 arena” sada će ugostiti neke od najboljih košarkaša svijeta, ali za njih nije pravljena. Pravljena je da bi se uzelo zlato koje nikada nije stiglo! /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nikole Lalovića/

Izvor: MONDO/Nikola Lalović/MN Press

Košarkaši Srbije stigli su u Prag na Eurobasket, gdje su i odradili svoj prvi trening. Vidjeli smo kakav se spektakl sprema u "O2 areni" kada krene takmičenje, a iako ovoga puta niko neće igrati za medalje u ovoj areni, ona je pravljena da bi cijela Češka slavila zlato. Ali, naravno ne košarkaško!

Iako nekada 12 puta osvajač medalja na Eurobasketu odavno Češka nije zemlja košarke Prag je grad fudbala i hokeja, a arena na čijem parketu su se u četvrtak na treningu znojili Nikola Jokić, Deni Avdija i Mateuš Ponitka napravljena je da Milan Hejduk, Dominik Hašem, Vladimir Ružička, Petr Svoboda, Jirži Šlegr i Jaroslav Spaček dovedu Prag do usijanja.

Nisu mnogima u Srbiji poznata ova imena, a razlog tome je što su to članovi zlatne generacije češkog hokeja. Počeli su da dominiraju kada su 1995. godine bili četvrti na Svjetskom prvenstvu, da bi nakon toga od 1996. do 2001. godine svake godine uzimali medalju (svjetsko prvenstvo u hokeju na ledu igra se svake godine), a od 1998. do 2001. njihova dominacija bila je posebno surova. Zlatna generacija sporta koji je u tom momentu po popularnosti u Češkoj prestigao i fudbal osvojila je zlato na Olimpijskim igrama 1998. u Naganu, a onda je 1999. 2000. I 2001. godine bila zlatna na SP. A onda su Česi riješili da to iskoriste I da osvoje zlato u svojoj zemlji, u svom gradu u novoj areni. Zvuči poznato?

ARENA JESTE, ALI NE BEOGRADSKA!

Neodoljivo sudbina “O2 Arene” podsjeća na sudbinu "Beogradske Arene". Nakon Istanbula ‘01 i Indijanapolisa ‘02 riješeno je da se projekat hale koju su do tada svi zvali "Limes" ostvari i da Beograd dobije velelepnu košarkašku dvoranu sa preko 20.000 ljudi koja će biti otvorena tako što će naša zlatna generacija uzeti evropsko zlato u njoj.

Kako se to završilo, svi se sjećamo, a u Češkoj smo vidjeli sličan scenario. Planirano je da se izgradnja arene koja sada nosi ime "O2" bude završena za Svjetsko prvenstvo 2003. godine, ali svi mogući rokovi i budžeti su probijeni. Takmičenje je premješteno u Finsku, a godinu dana kasnije Česi su ipak dobili organizaciju takmičenja koje su priželjkivali, ali rezultat koji su svi već vidjeli nije se desio.

Česi su krenuli silovito, u grupi su počistili sve rivale, a onda su naišli na Ameriku u četvrtfinalu i puna arena sa preko 18.000 ljudi na tribinama gledala je kako Češka gubi u produžecima i ostaje ne bez zlata, nego uopšte bez medalje!

Pogledajte 00:08 O2 arena spolja Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Probali su Česi još jednom, kada se hala već zvala "O2 arena" 2015. godine. Drugi put su organizovali prvenstvo svijeta u njoj, a tada su prošli možda još i gore! Bili su rezultatski za nijansu bolji, ali teško da ima većeg razočaranja od "drvene" medalje. Iako su deceniju kasnije krenuli lošije I bili su treći u svojoj grupi iza Kanade i Švedske u četvrtfinalu se nisu sapleli. Ovoga puta su savladali Fince, ali porazi od Kanade u polufinalu i Amerikanaca 3:0 u meču za bronzu ponovo poremetili sve planove Čeha.

Od tada hokej je nastavio da se igra u hali, ugostila je “O2 arena”, baš kao i "Beogradska", sve najveće muzičke zvijezde i bila poprište raznih spektakala, ali Česi ni dvadeset godina poslije njene izgradnje nisu dočekali tu medalju zbog koje su napravili halu.

Na kraju nisu samo iznevjereni snovi ostali iza ove dvorane, već i jedan potpuni debakl. A njega je doživjela češka kladioničarska kompanija koja je sponzrisala izgradnju velelepne arene. Troškovi su prešli sve moguće granice, zaustavili su se na 630.000.0000 evra a kompanija "Saška" je to platila glavom, tj. bankrotom!

VIDJELA JE FEDERERA I NADALA, SADA ĆE JOKIĆA I MICIĆA!

Pogledajte 00:15 O2 arena iznutra Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Osim muzičkih koncerata i naravno hokeja, prije ovog Eurobasketa “O2 arena” bila je domaćin prvog ikada održanog Lejver kupa. Egzibicioni turnir za koji često kažu da je omiljeno takmičenje Rodžera Federera započelo je baš u Pragu. Dvorana koja će sada vidjeti Vasilija Micića, Nikolu Jokića, Denija Avdiju, Tomaša Satoranskog, Jana Veselog I Laurija Markanena, te 2017. godine vidjela je Rafaela Nadala, Rodžera Federera i Nika Kirjosa.

Tada je tim Evrope predvođen Rafom I Rodžerom uspio da savlada tim svijeta, a Novak nije nastupio u selekciji koju su vodila njegova dva najveća rivala. Na tvrdoj podlozi na kojoj se tada igralo najveće iznenađenje bila je pobjeda Džona Iznera nad Rafaelom Nadalom, a i Federer je jedva izvukao pobjedu od Nika Kirjosa.

Ipak, svaka čast hokeju I tenisu, ali Eurobasket je defintiivno najveći događaj koji je ova arena ikada vidjela. A od 21 čas ćemo konačno vidjeti “orlove” na Eurobasketu. Konačno je čekanje gotovo, a košarka počinje!