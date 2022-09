Srbija se "ukršta" sa ovom grupom na Eurobasketu: Janisovi Grci, srpski "dželat" i Hrvati!

U četvrtak je počelo Evropsko prvenstvo u košarci, Srbija želi da napadne najviši plasman, ali na tom putu će morati da se prođe prvo grupna faza, a onda i osmina finala. Upravo u toj rundi, selekcija Svetislava Pešića rivala će dobiti među članovima grupe C!

Izvor: MN Press/Profimedia

Košarkaška reprezentacija Srbije otputovala je u četvrtak u Prag gdje će igrati na Eurobasketu. Takmičenje koje se održava u četiri različite zemlje startuje u četvrtak mečevima u grupama A i B, dok će selekcija Svetislava Pešića i grupi D prvi meč igrati u petak protiv Holandije.

No, navijači Srbije će sa posebnom pažnjom pratiti dešavanja u grupi C, koja se "ukršta" sa grupom u kojoj su "orlovi" i u njoj ćemo dobiti eventualnog protivnika u osmini finala. Zato je vrijeme da dobro upoznamo timove koji bi već 10. ili 11. septembra mogli na megdan Srbiji u nokaut fazi!

Selektor Pešić dobro zna kako se osvaja titula prvaka Evrope, što je sa tadašnjom selekcijom SR Jugoslavije uspio da uradi 2001. godine. Srbija sada nije prvi favorit za takav podvig, ali ako "orlovi" žele da se umiješaju za borbu za medalje, moraće da pobjede ređaju ne samo u grupnoj fazi, već i eliminacionim utakmicama.

A sistem Evropskog prvenstva je jasan. Četiri grupe sa po šest timova, četiri najbolja prolaze dalje u osminu finala. Naša grupa D se "ukršta" sa grupom C i u zavisnosti od toga koje mjesto Srbija zauzme, zavisiće i ko će nam biti rival u osmini finala.

GRČKA - JANIS, BRAĆA I SJEĆANJE NA BEOGRAD 2005.

Izvor: MN PRESS

Grčka je nesumnjivo glavni favorit za osvajanje prvog mjesta u ovoj grupi, ali su i među favoritima za najviši plasman. Pešić je poslije nedavne pobjede Srbije nad Grcima poručio da su oni najbolja evropska ekipa, a na Eurobasket stižu sa prvom zvijezdom - Janisom Adetokunbom!

Zvijezda Milvoki Baksa je uz Nikolu Jokića jedini koji na ovom turniru može da kaže da je dvostruki MVP NBA lige, a tu će biti i njegova braća Tanasis i Kostas. Gro grčkog tima čine igrači iz Olimpijakosa, Panatinaikosa i drugih grčkih timova. Tu prednjače Kostas Slukas.

Ipak, od igrača koji nastupaju u inostranstvu očekuje se mnogo kvaliteta. Barselonin Nik Kalates je kapiten ekipe i sa 33 godine biće pravi lider, dok je tu i Amerikanac Tajler Dorsi iz Dalasa. Uz njih, i Partizan će imati svog predstavnika, novo pojačanje tima Željka Obradovića, Joanisa Papapetrua.

Prošlo je 17 godina otkako su Grci osvojili posljednju zlatnu medalju, i to baš na Evropskom prvenstvu u Srbiji i Crnoj Gori. Ovo takmičenje bi pojedincima poput Kalatesa, Slukasa i Kostasa Papanikolaua mogla da bude posljednja prilika za osvajanje evropskog zlata. Do sada su ih osvojili dva, a selekcija Dimitrisa Itudisa će željeti da se sa najviše pozicije plasira u nokaut fazu i tako omogući sebi što lakši put do finala.

ITALIJA - SRBI ĆE IH JOŠ DUGO PAMTITI

Izvor: MN PRESS

Od pomena košarkaške reprezentacije Italije, ljubiteljima košarke u Srbiji će se još dugo podizati kosa na glavi. Neće se u skorije vrijeme zaboraviti onaj bolan poraz u Beogradu u kvalifikacijama za Olimpijske igre, kada je propuštena velika prilika za plasman u Tokio.

Sada će tim Đanmarka Poceka pokušati da bude "kost u grlu" i drugim evropskim selekcijama. Njihov tim čine gotovo svi igrači koji nastupaju u dva italijanska kluba - Olimpiji Milano i Virtus Bolonji. Među njima, najveća odgovornost biće na Nikolu Meliju i Luiđi Datomeu, a "stranci" su Simone Fontekio iz Jute Džez i novi saigrač Vasilija Micića u redovima Efesa, Akile Polonara.

Italijanima će veliku korist davati i prednost domaćeg terena u Milanu, gdje će pred svojom publikom pokušati da nekako nadmaše svoju "projektovanu" poziciju na drugo mjesto grupe C. Pored sjajnih Grka će to biti izuzetno teško, ali put do četvrtfinala ne bi trebalo da im bude previše težak ni sa drugog mjesta.

Nakon petog mjesta na Olimpijskim igrama, u Italiji postoji tiha samouvjerenost, a zanimljivo je da na medalju sa velikih takmičenja čekaju još od Olimpijskih igara u Atini 2004, kada su u finalu izgubili od Argentine.

HRVATSKA - NBA ISKUSTVO I AMERIKANAC

Izvor: MN PRESS

Ekipa koja će Italijanima pokušati da pomrsi račune je selekcija Hrvatske. Tim Damira Mulaomerovića će u zanimljivom sastavu pokušati da prije svega izbjegne Srbiju u osmini finala, a onda i da obezbijedi što bolji plasman u grupi C.

Za tako nešto, drugo mjesto im je neophodno, a u svom timu imaće i tri NBA igrača. To su kapiten Bojan Bogdanović u čiji šut će se Hrvati ponovo uzdati, Dario Šarić, i Ivica Zubac koji će pod košem pokušati da bude dominantna pojava.

Uz njih, iskustvo će donijeti i prvak Evrope sa Efesom, Krunoslav Simon, kao i Mario Hezonja, koji je već štošta pregurao u svojoj karijeri. Naravno, i Hrvati su iskoristili priliku da dovedu stranog igrača u svoje redove, a to je Albin Džejlen Smit.

I u ovom timu srpski klubovi imaju svog predstavnika, pošto se na konačnom spisku našao i Karlo Matković, 21-godišnji košarkaš Mege. Hrvati će u petak prvi meč odmah igrati protiv najjačeg tima, Grčke, pa će i to biti dobra prilika da vidimo koliko Mulaomerovićev tim zaista može na ovom Eurobasketu.

VELIKA BRITANIJA - BUDUĆI RIVAL SRBIJE HOĆE DA IZNENADI

Velika Britanija je i budući rival Srbije u kvalifikacijama za Mundobasket, a da nam postanu rivali i na ovom Evropskom prvenstvu, moraće da pokažu značajan napredak. U seriji su od pet poraza u kvalifikacijama, doduše protiv očigledno snažnijih timova, a prošlog vikenda su se dobro držali protiv Letonije.

Prije pet godina su na Eurobasketu imali svih pet poraza, a sada će predvođeni Gabrijelom Olasnijem iz Darušafake pokušati da iznenade. Protiv Ukrajine igraju već na startu, pa je to dobra prilika za njih da odmah na pravi način otvore turnir i povećaju sebi šanse za osminu finala.

Britanci imaju igrače iz nerazvijene Britanske lige, a tu su i Majks Heson koji igra u Japanu i Kavel Bigbi Vilijams koji nosi dres Indiosa u Dominikanskoj Republici. Nije ni čudo što im se ne daju velike šanse...

ESTONIJA - NEKADA PETI U EVROPI, A DANAS...

Estonija teško da će dostići visine iz 30-ih godina prošlog vijeka, kada su na dva uzastopna Eurobasketa stizali do petog mjesta u ukupnom plasmanu. Bilo je to još u vrijeme kada je takmičenje brojalo tek osam ekipa, a od tada su još samo tri puta učestvovali.

Posljednji put je to bilo 2015. godine, kada su upisali jednu pobjedu i završili na 20. mjestu u ukupnom poretku. Ali Estonci sada pokušati da odu korak dalje. U tome će ih predvoditi Henri Drel i Ker Krisa, dvojica košarkaša koji nastupaju u SAD, doduše ne u NBA ligi.

Maik Kalev Kocar je jedno od većih imena i nastupa za Baskoniju, kao i Sander Rajeste. Estonce na ovom Eurobasketu čini spoj mladosti i iskustva, pošto imaju pet igrača do 23 godine i četiri sa preko 30.

U drugom meču turnira će igrati s Ukrajincima, a u četvrtom protiv Britanaca i tada će biti najbolje šanse da vidimo mogu li da nekako stignu do četvrte pozicije. Na startu protiv Italije, ipak, ne bi trebalo da bude mnogo nedoumica. Inače, Estonci su prošle godine šokirali Njemačku u kvalifikacijama za Mundobasket (69:66), ali je jasno da su i oni tada bili u oslabljenom sastavu, kao i sve snažnije selekcije.

