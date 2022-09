Crnogorci idu ka Berlinu, Bugari ka Sofiji! Važna pobjeda "sokolova" na Eurobasketu - na korak su do nokaut faze!

Jako važan trijumf ekipe selektora Borka Radovića na Evropskom prvenstvu. Crnogorci protiv Bugarske osvojili možda presudne bodove za plasman u osminu finala Euobasketa.

Reprezentacija Crne Gore ostvarila i drugu pobjedu na Eurobasketu, jer je u nedjeljnom "matine" terminu savladala Bugarsku, 91:81. Odlični bek Vladimir Mihailović ubacio jer 23 poena, krilni centar Nemanja Radović 16, a plejmejker Igor Drobnjak i krilni centar Bojan Dubljević po 17.

Crnogorci su drugim trijumfom u Tbilisiju napravili važan korak ka plasmanu u nokaut fazu u Berlinu, u koju će ući po četiri tima iz sve četiri grupe. U ovom trenutku, "sokolovi" su na skoru 2-1 i sljedeće najveće favorite u Grupi A, Španiju (2-0) i Tursku (2-0). Crna Gora četvrti put učestvuje na Evropskom prvenstvu kao samostalna država i u osmini finala igrala je i prije pet godina, na Eurobasketu u Turskoj. Tada ju je zaustavila Letonija, pobjedom 100:68.

Do kraja uvodne faze Evropskog prvenstva, Crna Gora igraće u Tbilisiju protiv Španije u utorak i protiv domaćina, Gruzije, u srijedu. Sa druge strane, Bugari su se vratili na Eurobasket poslije 11 godina, ali su trenutno jedini tim u grupi bez pobjede (0-2). As Olimpijakosa Aleksandar Vezenkov daje sve od sebe, danas je ubacio 26 poena, ali to nije bilo dovoljno za trijumf, kao ni u mečevima protiv favorita - Španije (87:114) i Turske (87:11).

Timovi iz Grupe B "ukrstiće" u nokaut fazi sa izrazito jakom Grupom B, u kojoj su Njemačka (2-0), Slovenija (2-0), BiH (1-1), Francuska (1-1), Litvanija (0-2) i Mađarska (0-2).

