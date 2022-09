Haos u grupi sa kojom se ukršta Srbija! Ukrajina napravila senzaciju i poremetila kalkulacije "orlovima"!

Ukrajina je pobijedila Italiju u Milanu i obezbijedila sebi mjesto u nastavku takmičenja Evropskog prvenstva.

Izvor: Profimedia

Senzacija u Milanu, Ukrajina je razbila domaćina grupe C i obezbijedila sebi učešće u osmini finala Eurobasketa. Poslije svega viđenog ubjedljiva pobjeda Ukrajinaca zahvaljujući sjajnoj igri u posljednjoj četvrtini - 84:73 (16:21, 22:21, 19:15, 27:16).

Sa ovom grupom ukršta se i Srbija, a ovaj trijumf ukrajinske reprezentacije napravio je dodatne komplikacije i kalkulacije za nastavak takmičenja. Kako igraju na ovogodišnjem prvenstvu Evrope najbolje govori činjenica da su jedna od četiri reprezentacije koje imaju perfektan skor do sada, odnosno tri pobjede.

Savladali su Estoniju i Veliku Britaniju i sada ih čeka okršaj sa Grčkom koji će biti ključan u borbi za prvo mjesto. Grci su favoriti, mada su Ukrajinci pokazali klasu. U ovom meču predvodio ih je Svjatoslav Mihajluk sa 25 poena, Jusuf Sanon i Ivan Tkačenko dodali su po 17. Na drugoj strani je Ahile Polonara dao 17 poena.

Kada su kalkulacije u pitanju, Srbija prati stanje u toj grupi. Ukoliko ne bude iznenađenja i ako Pešićevi puleni opravdaju ulogu favorita protiv Izraela i Poljske biće prvi na tabeli i čekaće četvrtoplasiranu ekipu iz grupe C. Mnogi su pred start šampionata računali da bi to mogla da bude Ukrajina. Sada to mogu da budu i Italija ili Hrvatska, dva tima koja igraju meč u utorak. Hrvati imaju skor 2-1, Italijani 1-2. Ukoliko domaćin grupe slavi, biće spremni kalkulatori za posljednje kolo...