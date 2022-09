Srbija - Hrvatska u osmini finala? "Crta se" taj derbi! Sve smo bliži Ex-Yu klasiku, evo računice pred posljednje kolo

Po svemu sudeći, bliži se duel Srbije i Hrvatske u osmini finala Evropskog prvenstva!

Izvor: Profimedia

Srbija bi u osmini finala Eurobasketa mogla da igra sa Hrvatskom i to trenutno djeluje kao najrealnija opcija nakon pobjede Italije protiv Hrvatske u utorak uveče, rezultatom 81:76. Osim ako se ne dogode velika iznenađenja u posljednjem kolu grupne faze, u nedjelju ćemo gledati regionalni derbi u borbi za četvrtfinale u Berlinu.

Ekipa Svetislava Pešića izvjesno će biti prva na tabeli u grupi D, potrebno je da za to u četvrtak opravda ulogu favorita u duelu sa Poljskom (21 čas). Ako do toga dođe, čeka se rasplet u grupi C, odnosno prati se ko će biti četvrtoplasirani tim u toj grupi, jer je Italija večerašnjim trijumfom praktično osigurala treću poziciju. A šta može da se dogodi u posljednjoj rundi? Nije pretjerano komplikovano izračunati!

Stvari u posljednjem kolu prlično su jasne i sve zavisi od Italije. Ako ona pobijedi Veliku Britaniju, a Srbija savlada Poljsku, u osmini finala će igrati Srbija i Hrvatska. Iznenađenje u neke od ove dvije utakmice zakomplikovalo bi stvari, pa bi dodatni značaj dobio duel Hrvatske i Ukrajine. Ukratko, dva uslova potrebna su za regionalni derbi u Berlinu. Jedan je da Srbija pobijedi Poljsku, a drugi da Italija bude bolja od Velike Britanije.

Svi mečevi igraju se u četvrtak i prvo na teren izlaze Hrvati i Ukrajinci (14.15 časova). Potom od 21 čas Srbija i Poljska, odnosno Italija i Velika Britanija. Ukoliko Hrvatska dođe do pobjede, pritisak će biti na domaćinu grupe C, mada je jasno da Britanci sa skorom 0-4 i nemaju neku posebnu motivaciju...





