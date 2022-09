Srbija je mnogo bolja, ali šanse su nam barem veće od nule! Panika kod Italijana: Izgubili smo najboljeg igrača!

Centar reprezentacije Italije Nikolo Meli istakao je da je Srbija mnogo bolji tim od Italije. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nikole Lalovića

Pred meč Srbije i Italije u osmini finala Eurobasketa oba tima su imala treninge u "O2 areni", a iskusni centar Nikolo Meli pričao je za srpske medije o svojim očekivanjima od tog meča.

Dobro se znaju ove dve ekipe, kako sa čuvenih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo tako i sa prijateljskog turnira u Hamburgu na kome su "azuri" vodilis a 15 poena prednosti, a onda su poraženi. Šta se promijenilo od tada?

"Izgubili smo jednog od ključnih igrača, Danila Galinarija, i to je veliki udarac za nas. On je jedan od najboljih u istoriji italijanske košarke i to dovoljno govori. Promijenilo se i to što smo sada zajedno skoro dvije nedjelje, pa smo više uigrani, ali je i Srbija sigurno. Bolje se poznajemo i stekli smo neko iskustvo, odigrali smo više utakmice, ali očekujem potpuno drugi meč", naglasio je Meli.

Grupa Italije bila je prilično teška, a u njoj smo vidjeli i jedno veliko iznenađenje, reprezentaciju Ukrajine. Iako su završili kao četvrti u grupi, zadovoljan je centar Italije kako su izgledali.

"Iskreno, imali smo dobru grupu, samo jednu utakmicu nismo dobro odigrali, onu protiv Ukrajine i to je ugrozilo našu poziciju u grupi. Estonija je dobila, pa izgubila utakmicu sa pola koša razlike, što je uticalo na nas. Mislim da smo uradili dobar posao, odigrali smo dobro protiv Grčke i Hrvatske, naravno protiv Estonije, potrudićemo se da budemo spremni za meč u nedjelju", naglasio je on.

Sada se čeka kako sam kaže Srbija koja je mnogo bolji tim od Italije!

"Imamo talenat, imamo iskustvo, ali Srbija ima više od nas. To su činjenice, ali je i to ljepota košarke - sve je moguće. Srbija je mnogo više od Jokića. Jokić je glavni igrač, jedan od najboljih, ako ne i najbolji na svijetu, ali tu su Micić, Lučić, Gudurić, Kalinić... Biće teško. Nemamo mnogo šansi jer je Srbija mnogo bolji tim od nas, ali ih imamo, nikada nije 0 prema 100, čak i da imamo taj jedan odsto šansi, imaćemo šansu", završio je on.