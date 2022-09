Pešić se vratio u hram u koji je donio košarku: Srbija u hali u kojoj su Kari, Dragan i Petar uzimali evropske trofeje!

Srbija je svoj drugi trening u Berlinu održala u "Maks Šmeling" areni, mjestu koje selektoru Svetislavu Pešiću budi mnoge uspomene! Od izvještača MONDA sa Eurobaseketa Nikole Lalovića

Izvor: MONDO/Nikola Lalović/MN Press

Ima li neke simbolike u tome što je Srbija dobila priliku da trenira baš u "Maks Šmeling" hali pred prvi meč nokaut faze Eurobasketa? Vidjećemo, ali Svetislavu Pešiću je sigurno bilo drago kada je čuo da će se vratiti na mjesto svojih velikih uspjeha!

"Maks Šmeling" hala je započeta sa izgradnjom 1994. godine, a cilj je bio da se oda počast jednom od najvećih njemačkih boksera svih vremena i da se napravi velika dvorana koja bi prije svega bila bokserska dvorana, za potrebe velikih spektakularnih mečeva, ali i za trening najboljih njemačkih boksera. Ipak, taj plan nije ostao takav, prije svega zbog samog Svetislava Pešića!

Otvorena je hala 1996. godine u prisustvu Maksa Šmelinga koji je poživio do 2005. godine i došao do 99 godina, ali su se u nju uselila i dva velika berlinska tima. Berlinski Fukse i ALBA su iskoristili ovu halu da nastave da nižu svoje uspjehe!

DA NIJE BILO KARIJA...

Svetislav Pešić je došao 1993. godine u Albu da podigne berlinsku košarku na noge i ne da je uspio nego je premašio sva moguća očekivaja vlasnika, navijača, pa i svojih lidera tima poput Emira Mutapčića i Saše Obradovića. Predvođena njima Alba je 1995. godine osvojila Kup Radivoja Koraća koji je do tada bio međunarodno takmičenje. U finalu je pao Stefanel iz Milana i kada je vremešni Šmeling 1996. godine otvarao dvoranu teško da bi u nju ušli i košarkaši da godinu dana ranije Svetislav Pešić nije donio evropski trofej u Berlin.

Baš u "Maks Šmelingu" počela je Albina dominacija njemačkom košarkom. Prvu titulu prvaka države Alba je osvojila 1997. godine, potom je predvođena Karijem naređala četiri uzastopne titule, a onda je došla 2000. godina. Poslije toga znamo šta je bilo sa Pešićem i gdje je otišao da radi...

TRI TITULE ZA MVP-A!

Izvor: Profimedia

Čekalo se do 2005. godine da se u "Maks Šmelingu" zaigra i rukomet, a Fukse je kao domaćin u ovoj hali uspio da dođe do velikih uspjeha i do tri trofeja. Osvojili su kup Njemačke 2014. godine, kao i dva EHF kupa 2015. i 2018. godine, a oba puta kada su osvajali evropski trofej u timu je bio Srbin!

Petar Nenadić je igrajući u ovoj hali sa Fukseom osvojio dva evropska trofeja i formirao se kao jedan od najbojih bekova Evrope, a sada za Fukse u ovoj dvorani brani Dejan Milosavljev i smatran je za možda i najboljeg golmana starog kontinenta!

A ZA DRAGANA – LIGA ŠAMPIONA!

Izvor: MN PRESS

Održan je i jedan odbojkaški spektakl u ovoj areni, a to se desilo 2019. godine kada je završni turnir odbojkaške lige šampiona, a Lube Maćerata je osvojila trofej – naravno sa Srbinom u timu.

Iako je simbol ovog kluba Ivan Miljković on tada već nije bio u sastavu, ali jedan od ključnih igrača bio je proslavljeni srednji bloker srpskog nacionalnog tima Dragan Stanković.

Sjajni odbojkaš koga smo u Srbiji gledali u dresu Crvene zvezde u finalu je bio ubjedljivo najbolji akter sa 20 poena, a u meču za zlato njegov tim savladao je Zenit sa 3:1 u setovima.

Trebala je i 2020. godine da se održi finalna predstava Lige šampiona u odbojci u ovoj hali, ali je zbog problema sa koronom to moralo da bude pomjereno i "Maks Šmeling" se od tada nije nagledao odbojke.

A ŠTA SAD?

Upravo odavde, iz hale u kojoj su Srbi osvajali evropska zlata počinje let "orlova" u nokaut fazi Eurobasketa. Trenirali su tu i vjerovatno će zbog zauzetosti "Mercedes benc" arene još nekoliko puta morati da se vrate tu, a selektoru to neće nimalo smetati.

Zna on kako se uzimaju zlata u ovoj hali, a baš zbog toga jedva čekamo da "orlovi" izađu na teren. A sada – polijećemo!