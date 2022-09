Selektor Hrvatske odmah podnosi ostavku: Neka proba neko drugi, Mulaomerović više ne može - "Bilo je dosta negative"

Selektor Hrvatske Damir Mulaomerović rekao da napušta klupu reprezentacije poslije poraza protiv Finske u osmini finala Evropskog prvenstva

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Hrvatska je ispala sa Evropskog prvenstva porazom protiv Finske, a njen selektor Damir Mulaomerović najavio je da će podnijeti ostavku zbog tog neuspjeha.

"Ostaje žal, jer sam zadnji put ovdje, kao selektor moram da preuzmem odgovornost poslije ovoga. Ja sam čovjek koji je 'frontmen' i žao mi je i zbog igrača i zbog mene. Trudili smo se, za mejsec i po zajedno odradili smo dosta dobrih stvari i na kraju kad je trebalo u ovih 40 minuta, nismo uspjeli. Nemam šta da zamjerim igračima, borili su se, bilo je tu dosta problema, povreda Zupca, pokušao je, ali nije mogao da igra. Dosta je bilo teško da ga koristimo, pogotovo sa ovakvim rivalom koji je koristio Markanena na 'pet' i koristio četiri niska igrača", rekao je on.

Mulaomerović je žalio za propuštenim šansama u osmini finala Eurobasketa. "Imali smo svoje šanse, pogotovo kad se lomilo, ali primili smo par laganih trojki, kad Finci rašire reket vrlo je teško protiv ovakve, sjajne šuterske ekipe. Stalno smo se vraćali, bili smo blizu, ali...", dodao je on.

Pod njegovim vođstvom, Hrvatska ovog ljeta nije uspjela da se kvalifikuje za Svjetsko prvenstvo 2023, pa je u pretkvalifikacijama počela kvalifikacije za naredno Evropsko prvenstvo. Poslije svega, u septembru na Evropskom prvenstvu nije popravila utisak.

"Bez obzira na sve, porazgovaraću sa ljudima iz saveza i mislim da bi trebalo da dođe neko sa energijom i da bi trebalo da pokuša da napravi nešto bolje. Ponavljam, mi smo napravili dosta dobrih stvari u mjesec i po dana, a bilo je dosta negative i poslije naših pobjeda, poslije Estonije na primjer. Bilo je toga i u štampi. Nismo mi imali neku podršku, k'o da su nas svi otpisali, ali to je tako, šta da radimo. Žao mi je zbog toga. Očekivao sam malo više ljudi večeras, da nas podrže, ali OK, hvala ljudima koji su došli to je to. Idemo dalje".