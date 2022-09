"Ajde u pi*ku materinu" - Pobijedio Srbiju. pa mu se omaklo: Italijanski selektor psuje na našem jeziku! (VIDEO)

Nakon spektakla koji je napravio na terenu, potrudio se za isto to i tokom davanja izjave.

Izvor: Profimedia/Claudio Grassi/LaPress

Italija je napravila senzaciju i eliminisala Srbiju sa Eurobasketa pobjedom u osmini finala (94:86), a Đanmarko Poceko postao je pravi heroj svojih zemljaka. On je napravio šou na meču protiv Srbije, iskoristio svoj stari trik i zaradio isključenje, a to je motivisalo košarkaše da dođu do velike pobjede. Energični trener bio je u transu i nakon dobijenog meča, što se vidi po njegovoj izjavi.

Odmah nakon završenog meča, Poceko je davao izjavu na engleskom jeziku ,ali mu se tom prilikom omakla i srpska psovka. Nakon što je završio izlaganje o svojim košarkaškim počecima i visini Marka Spisua (184 centimetra) koji je sa 22 poena prelomio meč protiv Srbije, Poceko je strasno opsovao pred kamerama!

"Jeste li me vidjeli, ljudi? Ja sam počeo da treniram košarku u školi, bio sam najniži u svom razredu. Svi su me pitali 'Šta radiš to, šta misliš da ćeš raditi u životu?'. Odgovarao sam da hoću da igram košarku i svi su mi se smijali. I šta ste mislili, da neću staviti Marka Spisua da igra zato što je nizak? Ajde u pi*ku materinu", rekao je italijanski trener u jednoj od prvih izjava nakon meča. Poslušajte šta je pričao:

Inače, Đanmarko Poceko ima brojne prijatelje u srpskoj košarci, a nakon isključenja srdačno se pozdravljao sa Predragom Danilovićem. njega je pomenuo i u izjavi nakon susreta, a srpske košarkaše tešio je nakon bolnog poraza u prvom meču nokaut faze takmičenja.