Zamislite da je Srbija izgubila od Hrvatske? Tektonski poremećaj! Čuveni srpski košarkaš: Njih dvojica ne mogu zajedno!

Mogu li Kalinić i Lučić zajedno? Proslavljeni srpski košarkaš Berić smatra da ne mogu...

Izvor: Youtube/Košarkaški podcast sa Lukom i Kuzmom/SportKlub/printscreen

Prošlo je više od 24 sata od neočekivane eliminacije Srbije na Eurobasketu, ali bura se i dalje ne stišava. Prave se analize, traže krivci i to nije ništa neočekivano, ipak su košarkaška zemlja u kojoj se medalja očekivala, da ne kažemo podrazumijevala kada se uzme u obzir hiljadu puta napomenuta činjenica da tobože imamo dva MVP-a u sastavu. Ipak, da to ne mora da bude nikakav odlučujući faktor vidjelo se već u osmini finala protiv Italije, kada su dobili mnogo težeg protivnika od svih koje su imali u grupnoj fazi...

Proslavljeni srpski košarkaš Miroslav Berić apostrofira da je to najveći problem bio za "orlove" za koje su mečevi protiv Finske, Poljske, Češke i Izraela bile "mačji kašalj", što ih nije pripremilo za Italiju.

"Imali smo prelaku grupu i tu neko kalkulisanje... Kao, hajde sad da izgubimo od Poljske. Lakše je reći nego učiniti, skoro nemoguće. Ne treba nikada da se to dešava, jedino da se odmori Jokić, ali pričali smo već - niko nije želuo Hrvatsku. Da smo izgubili od Poljske, išli bismo na Hrvatsku, šta bi onda bilo. Tektonski poremećaj. Tek tada bi bilo 'htjeli ste, evo vam'. Jednostavno, meni se nije svidjelo od početka što me brine što nismo odigrali nijednu egal utakmicu. Strijepili smo kad neko priđe na 12 poena, to nije dobro, ali takva je grupa bila. Pogledajte grupu smrti, ali onda prvoplasirani koji je Slovenija dobija najlakši kostur i nisu mogli da dobiju bolje", istakao je Berić u podkastu "Sa Lukom i Kuzmom".

Takođe, Berić je istakao da Vladimir Lučić i Nikola Kalinić ne mogu da budu istovremeno "dugo ona terenu", pošto smatra da su sličan tip igrača, a da je uz njih bio potrebniji šuter.

"Definitivno nam je falio šut u ovoj utakmici. Mi smo spominjali, pričali smo i prethodni put i složili smo se da je u ovoj reprezentaciji morao da bude Anđušić. Čist šuter što bi rekli, i u ovakvoj formi i to je ono što ne razumijem. Neke odluke ne razumijem. Mislim da on apsolutno ima mjesta u ovoj reprezentaciji, pogotovo u ovakvim utakmicama. Mi smo znali da će doći meč gdje Jokić ne može da da 100 poena i kada će biti povratnih šuteva. Mi smo 15 do 20 minuta igrali u tandemu Kalinić - Lučić. Oni apsolutno ne mogu da igraju zajedno, toliko dugi period pogotovo", rekao je Berić i zaključio da je upravo Anđušić, novi košarkaš Partizana, nedostajao reprezentaciji.

"Šuter kao šuter, Vanja je otvorio dobro sa dvije trojke, poslije je nestao. U onoj završnici nismo imali pravog šutera. Gudurić je pokušao, jeste i on šuter, ali ne onaj pravi. U ovoj konstelaciji siguran sam da je Anđušić morao da ima mjesta u reprezentaciji".

