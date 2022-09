Sramota oko Tea, a čuo sam za neki mejl... Legenda digla buru nakon debakla "orlova": Recite više šta je bilo!

Nakon eliminacije Srbije na Eurobasketu ponovo se podigla bura oko Miloša Teodosića.

Izvor: MN PRESS

Proslavljeni srpski košarkaš Miroslav Berić bez dlake na jeziku govorio je o neuspjehu Srbije na Eurobasketu apostrofirajući da krilni košarkaši Nikola Kalinić i Vladimir Lučić ne mogu zajedno da igraju i da je nedostajao šuter poput Danila Anđušića, dok se osvrnuo i na najveći "rez" selektora Svetislava Pešića. U pitanju je naravno kapiten Miloš Teodosić za koga je Pešić rekao da trenutno ne može da pomogne reprezentaciji sa klupe i da postoje bolja rješenja za njega, što se na kraju i nije pokazalo kao najtačnije - posebno kada je "zagustilo" protiv Italijana.

"Ja bih volio da čujem objašnjenje šta je bilo vezano za Tea. To je nemušto bilo na onoj konferenciji, gdje totalno nikome nije jasno. Ja bih volio da postoji i novinarska kritika, koja više ne postoji, sve je uvijeno u oblande, pritom i da li će biti konferencije. Ali neke stvari bi morale, vezano za Tea", rekao je Berić u podkastu "Sa Lukom i Kuzmom".

Berić poručuje i da može da razumije što Pešić ne vidi Teodosića u 12, ali da se čudi u ocjeni da Teodosić ne bi prihvatio da bude rezerva Vasilija Miciću na mjestu plejmejkera.

"Da li bi Teo prihvatio, zašto ne bi? Ali sa ljudske strane je bila jedna sramota, da se mi opraštamo od igrača ekstra klase, kapiena, tako što on ispada u prvom krugu To bi bilo kao da je Željko 1998. rekao Saši Đorđeviću. Kapiten, najstariji, najiskusniji, to je taj ekvivalent", napravio je interesantno poređenje Berić i dodao da je čuo i određene glasine da je problem sa Teodosićem izbio zbog jednog od FIBA "prozora", što nije razjašnjeno do kraja.

"Mi gubimo ljude tako olako. I šta sad, da ga pita neko hoćeš da igraš prozore? Da li su to priče, da nije došao na ove prozore, spominje se da je bio neki mejl. Ne volim ta nagađanja. Volio bih da se to skine, da se kaže, ili da je napravio nešto na pripremama, da se zna. Ali, selektor je taj koji odgovara za rezultat i izbor igrača, ali smo svi znali da će doći plej-of, da Vasa Micić može da ima lošu utakmicu, da neko treba da iskreira neku trojku, ili sedam-osam bacanja, da budeš blizu i da pobijediš meč. Toliko o respektu prema kapitenu", zaključio je Berić priču ocjenom da je neophodna jedna konferencija za medije na kojoj će se sve stvari "pretresti" i istjerati na čistac.

Berić je na kraju istakao i da mora da postoji odgovornost, počevši od Košarkaškog saveza Srbije, da se posljednjih godina izbjegavala priča, nije bilo konferencija, već se olako prelazilo sa neuspjeha na neuspjeh.

Anketa Ko je kriv za eliminaciju Srbije na Eurobasketu? Ovo je realan rezultat, ne zameram nikome 18.07% (15)

Kriva je taktika selektora Pešića 21.69% (18)

Kriva je loša selekcija igrača 10.84% (9)

Povrede, forma bitnih igrača... 6.02% (5)

Igrači su krivi, morali su bolje 18.07% (15)

Svi su podjednako odgovorni 14.46% (12)

Slaba grupa i mediji 10.84% (9) Povratak na glasanje Ko je kriv za eliminaciju Srbije na Eurobasketu? Ovo je realan rezultat, ne zameram nikome

Kriva je taktika selektora Pešića

Kriva je loša selekcija igrača

Povrede, forma bitnih igrača...

Igrači su krivi, morali su bolje

Svi su podjednako odgovorni

Slaba grupa i mediji Glasaj Rezultati

(MONDO)