Intervju: Ubijeđeni smo da se sve vrti oko nas, to nas je i dovelo tu! Vidin sa EP o finskom čudu i srpskim zabludama!

Trofejni srpski stručnjak Oliver Vidin bio je u Berlinu i vidio je brodolom Srbije na Eurobasketu. Vidio je i finsko košarkaško čudo iz prve ruke i jasan je - ništa nije slučajno, negdje sistem postoji, a negdje... Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nikole Lalovića

Izvor: Profimedia

Srbija je doživjela pravi brodolom na ovogodišnjjem Eurobasketu, pošto je tim Italije bio bolji od srpskih momaka u osmini finala. Na tribinama "Mercedes benc" arene bio je i Oliver VIdin, srpski stručnjak koji godinama uzima titule po Evropi, a malo ko za njega je u matičnoj državi čuo.

To dosta govori o našoj košarkaškoj kulturi i tome koliko znamo o košarci van same Srbije i ABA lige, a Oliver Vidin je što se tiče ovog Eurobasketa, čini se, idealan sagovornik. Karijeru je gradio u dvije zemlje koje su hit ovog prvenstva - prvo u Finskoj, a onda u Poljskoj. Prije nego što ga pitamo za finsko košarkaško čudo i veliki uspjeh Poljaka - morali smo da se raspitamo kako je on vidio poraz Srbije u osmini finala, pošto je bio na tribinama u mečevima sa Poljskom i Italijom.

"Mislim da je Srbija igrala fenomenalnu košarku, šteta za ovaj posljednji meč koji neki od igrača nisu odigrali na svom nivou i mislim da je to najviše uticalo na rezultat. Ostalo je bilo odlično, Srbija je jedina reprezentacija koja je igrala sa dva plejmejkera na terenu sa Vasom Micićem i Nikolom Jokićem što je na neki način budućnost višeg nivoa košarke", rekao je na početku svog razgovora za MONDO Oliver Vidin.

Selektor Poljske Igor Miličić je u razgovoru za MONDO istakao kako će Srbiji u plejofu trebati mnogo više od samog kvaliteta, da tu dolazi do izražaja i karakter ekipe, a sa tim se slaže i njegov veliki rival iz poljskog prvenstva i trener Zjelone Gore Oliver Vidin.

"Ja isto tako mislim, generalno je tako u plejofu, a ovo nije ni plejof, više je nokaut sistem. Plejof je na tri, četiri pobjede, a ovaj nokaut sistem ide na ruku autsajderima jer na jedan meč može svako svakog da pobijedi. Možete da imate loš dan, da budete neraspoloženi, ali ako se to ponavlja tri puta onda ste lošija ekipa, Da li sa manje karaktera ili manje kvaliteta od protivnika, nebitno je. Ako gubite tri puta lošiji ste, a jednom može da izgubi svako i to je malo nezgodno za favorite. Vidjeli smo da se Grčka mučila sa Češkom, Belgija je vodila u četvrtoj četvrtini protiv Slovenije, Turskoj se protiv Francuske povrijedio lider ekipe i Francuzi su pobijedili srećno u produžetku. Ništa nije lako, ništa nije garantovano i sigurno da mora da se pokaže jedan karakter, određena volja, želja, energija na terenu", rekao nam je naš sagovornik.

Ipak, kao iskusan trener koji iza sebe ima titule u Poljskoj, Slovačkoj i Finskoj, on zna da ne smije tako olako da se kritikuje ni trener ni sistem bez informacija "iznutra".

"Mislim da je Srbija imala karaktera i energije, ali je naišao loš dan i neke stvari se nisu poklopile. Teško je analizirati bilo šta kad čovjek nije unutra. Najbolje znaju akteri toga, ljudi u stručnom štabu, igrači koji su u tih 12, oni najbolje znaju između sebe kako je bilo. A mi možemo sa strane čisto navijački da želimo i da dajemo neke analize, a sve te analize padaju u vodu ako nemate prave informacije. A nekada jedna informacija može da promijeni kompletnu sliku ili tok neke analize", objasnio je Vidin.

MI MISLIMO DA SMO MNOGO BITNI, A U STVARI...

Velike uspjehe nizao je naš sagovornik u Finskoj gdje je stigao da radi u drugoj ligi! Preuzeo je ekipu Nokije (to je, osim marke telefona, i ime grada na jugu Finske) u drugoj ligi, a onda je sa tom ekipom ređao senzaciju za senzacijom.

"Prvo su kod nas ljudi generalno slabo informisani šta se i kako dešava u sportu, ne vezano samo za Finsku. Mi smo ubijeđeni i uvjereni da se sve vrti oko nas i da smo mi najvažniji i najbitniji, a istina je takva da kada čovjek malo duže živi u inostanstvu, a ovo je meni 15. sezona u inostranstvu, shvati da smo daleko od toga da smo najbitniji. Bitni jesmo, ali nismo tako kako mi to vidimo i da upravo to, nedostatak informacija nas vodi u totalno pogrešnom smijeru", objasnio nam je naš sagovornik, a onda se prisjetio svog rada u Finskoj:

"Ja sam bio u Nokiji i preuzeo sam je sa idejom da uđe u tu Ekstraligu, što sam i uradio. Bili smo prvi prve godine, bio sam trener godine u drugoj ligi, a sljedeće sezone cilj je bio da se opstane u prvoj ligi. Međutim mi smo na iznenađenje cijele lige bili bronzani i opet sam proglašen za trenera godine. To je kako za mene tako i za klub bio istorijski uspjeh", prisjeća se Vidin u razgovoru za MONDO.

O Edonu Mađuniju Jedan od najboljih igrača Finske na ovom Eurobasketu je i Edon Mađuni, Albanac porijeklom sa Kosova koga naš sagovornik odlično poznaje. "Edon Mađuni je Albanac, momak koji je finski državljanin koji je igrao za sve mlađe kategorije Finske, ali je korijenima sa Balkana. Govori on albanski i srpski, tj. srpski odlično razumije. Otac mu je odličan tip, dobro ga poznajem, bivši plejmejker koji je igrao u Turskoj. Ima on te košarkaške gene od koga da naslijedi."

Lauri Markanen je partijom za pamćenje razbio Hrvatsku i sa 43 poena je posao kući, a na sjeveru Evrope je on bio poznato ime čak i sa 15 godina. Neke igrače ovog tima Vidin pamti čak i iz druge lige Finske!

"Markanen je igrač koji je tamo bio prospekt sa 15-16 godina. Ja sam baš u to vrijeme tamo i radio, a Valtonen je baš protiv mene igrao finale te druge lige. Ima Finska igrača, talenti se svuda rađaju, ne samo u Srbiji ili na Balkanu. Po cijelom svijetu se rađaju, samo je pitanje u kom sistemu i kako rade, a odraz svega toga je država kako funkcioniše. To se preslikava i na sport", počinje on, pa nam objašnjava na šta je tačno mislio:

"Finska ima najbolji socijalni program i najbolje programe edukacije na svijetu, pa iako su za njih od košarke važniji hokej, fudbal i zimski sportovi, iako je košarka šesti-sedmi sport oni kao nacija su najbrojniji svuda, posjećuju svako takmičenje na svijetu, da li se igra u Argentini, Srbiji ili Australiji."

Jednostavno u Finskoj se i na sport, ali i na odnos prema zemlji i patriotizam gleda na neki drugi način.

"To je tako iz dva razloga. prvo jer su vaspitavani da totalno drugačije gledaju na svoju zemlju od nas. Na primjer ako oni u prodavnici imaju paradajz od dva evra koji je crven, sočan i lijep, ali piše da je uvezen, a imaju i finski paradajz koji je zelen i košta pet evra oni kupuju taj. Kada ih pitate zašto reći će vam da pomažu njihovu privredu i na taj način održavaju njihov socijalni sistem. Totalno je svijest drugačija, svoju zemlju jako vole i poštuju i između sebe se poštuju. Oni za sebe kažu da su ljudi iz šuma, što praktično i jesu, ljudi iz šuma i leda. Finska je prelijepa leti, to je zemlja hiljadu jezera, ali kada je zima treba u takvoj zimi uspjeti da se prehranite, a oni su to uspjeli. Druga stvar zašto podržavaju nacionalni tim je zbog tog standarda koji im to omogućava. Nije lako obezbijediti avionske karte i smještaj gdje god na svijetu za porodicu, a oni to mogu da priušte bez problema. To su dva razloga, a mu o tim stvarima nismo informisani ako što o mnogim stvarima nismo informisani, nije to ništa novo."

OSMI DA DOBIJE PRVOG - E TO JE LIGA!

Lasi Tuovi vodio ovaj tim i najmlađi je trener Eurobasketa, ali prema Vidinovim riječima on je samo mali šraf u cijeloj mašineriji. Mladi stručnjak koji je godinama bio pomoćnik Henrika Detmana, sada sam vodi tim ka najvećem uspjehu finske košarke u istoriji.

"Interesantno je to što ste rekli da je na neki način on projekat košarkaškog saveza.. On jeste trener te ekipe, ali oni izuzetno timski rade. To znači da je ranije selektor bio Henrik Detman i on je bio više kao menadžer. On je vodio tu ekipu, ali je imao ogroman tim trenera koji je radio za njega. Imao je trenere koji se bave samo odbranom, samo napadom, one koji se bave skautingom... Na tajmautima je pomoćni trener crtao šta se igra i timski se to dosta radilo. Konkretno Tuovija znam kao asistenta, on nije do skora vodio nikoga sam, tako da ga ciljano guraju", ispričao nam je Vidin.

Ostatak stručnog štaba naš sagovornik vrlo dobro poznaje iz vremena kada je sa Nokijom ređao pobjede i uspjehe u Finskoj. Svi oni su jako dugo u sistemu i zbog toga ovo četvrtfinale sa Špancima nije slučajno!

"Ostale vrlo dobro znam sa klupe, od Temu Ranika protiv koga je moja ekipa igrala kada smo napravili taj uspjeh u prvoj ligi. Tada smo u plejofu izbacili Kataju koju je vodio Juka Tojala koji vodi reprezentaciju Estonije, a prvi plej je bio Temu Raniko koji je tada i kao stariji bio prvi igrač prvenstva Finske. Mi smo tu Kataju izbacili iz plejofa iako je bila prva, a mi osmi u ligaškom dijelu takmičenja. A to samo govori o regularnosti takmičenja, da svako ima šansu da pobijedi. Znam i Motolu i Miku Laksa koji je vodio Helsinki. Znam ih sve i nije Tuovi neko ko je glavni i ko je šef, i dalje sve to Detman kontroliše, zna se ko je glava, ko radi i šta radi i nema neke sujete i ega, baš rade kao tim", objasnio je Oliver Vidin za MONDO.

Sada čekamo 17:15 kada će Finci zaigrati najveću utakmicu u istoriji košarke u toj nordijskoj zemlji. Igraće sa Španijom koja je daleko od nekih ranijih godina kada su dominirali evropskom košarkom, ali koja takođe ima selektora koji je dugo tu i sistem koji je sjajno posložen - od mlađih kategorija, preko lige do reprezentacije.

Biće to sudar braće Ernangomez i Markanena, Mađunija i Brauna, Salina i španskih šutera, Peterija Koponena i Rudija Fernandeza, ali prije svega sudar dvije zemlje koje u svojoj košarci imaju jasan sistem koji donosi rezultate. Zato su i stigli dotle.

Drugi deo intervjua sa Oliverom Vidinom o poljskoj košarci, njegovoj karijeri, ponudama da bude selektor i da pređe u Crvenu zvezdu čitajte na MONDU u narednim danima.

(MONDO)