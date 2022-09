Rudi Fernandez je i dalje mašina! Španija prva osigurala polufinale Eurobasketa

U prvom meču četvrtfinala Španija je pobijedila Finsku.

Prvi polufinalista Eurobasketa je Španija! Zahvaljujući prekaljenom asu Rudiju Fernandezu (37) pala je Finska u četvrtfinalu šampionata Evrope. I sve to poslije velikog preokreta. Nadoknadila je dvocifreni minus i upisala pobjedu za prolaz dalje - 100:90 (19:30, 24:22, 30:15, 27:23). Želi iskusni as da osvojio 13. medalju sa reprezentacijom, ima 12 do sada, od čega 11 sa seniorima.