Samo je falilo pivo i da dignem noge na sto! Poceko otkrio kako je pobijedio Srbiju: Plakao, grlio Pešića i Danilovića

Đanmarko Poceko je prava zvijezda ovog Eurobasketa - a evo kako je pobijedio Srbiju! Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nikole Lalovića

Izvor: RTS/Screenshoot

Đanmarko Poceko je prva tema ovih dana pošto ne samo da je izbacio Srbiju sa Eurobasketu, već je nakon toga pravio šou! Bacio se u zagrljaj Janisu Adetokumbu, tešio je naše igrače, a sada je otkrio i kako je pratio meč kada je morao da izađe sa terena.

On je u 26. minutu meča osmine finala dobio drugu tehničku i morao je u svlačionicu, a evo kako je ispratio ostatak meča u kome je njegov tim nadigrao Srbiju i zakazao meč sa Francuskom u četvrtfinalu.

"Čudna priča... Bio sam u svlačionici i doktor je spremao piće za igrače, kako bi se oporavili... Imam dobrog prijatelja iz Valensije i on radi u Albi, sada je volonter FIBA. Bio je sa mnom, bilo je čudno, gledao sam sa prijateljem meč na TV-u, samo, još da sam podigao noge i popio pivo... A kada sam vidio moje momke poslije meča vidio sam da su toliko umorni da ne mogu ni da slave", ispričao je Poceko.

Kada je isključen Poceko je prvo stao da se pozdravi sa igračima, zaplakao je, zagrilio se sa Svetislavom Pešićem, potom i sa Sašom Danilovićem,a i o tome je pričao na konferenciji.

"Da, naravno, sa svakim sam pričao! Izgubili smo u Hamburgu od Srbije, bio sam mnogo ljut, a tada su Srbi bili jako mnogo fini prema meni. Ali ako izgubite ili pobijedite, morate da pokažete poštovanje. Znam srpske igrače, znam da jako vole košarku i znam da su bili jako frustrirani i htio sam da ih ispoštujem. Znam i Predraga Danilovića koji je najbolja osoba koju poznajem u životu, zagrlio sam ga na kraju i to je bio zagrljaj dva prijatelja. Ovo je košarka, možete da pobjesnite, da vrištite na sudiju, a na kraju morate da pružite ruku rivalu. To je razlika između života i sporta, kada je sve gotovo morate da pokažete poštovanje. Pogledajte boks ili MMA, oni se tuku, a na kraju se zagrle. Možete da budete veliki rivali, ali na kraju morate da se pozdravite", objasnio je on.