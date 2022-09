Odbio Zvezdu i otišao u vojsku! MONDO intervju: Nudili su mi da budem selektor, a u savezu nisu čuli za mene!

Oliver Vidin je čovjek koji u svojoj karijeri ima pregršt trofeja, titula i medalja, a sa njim smo pričali o pobjedama u Poljskoj, Finskoj i Slovačkoj, ali i o medaljama koje je donosio za svoju Srbiju! Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nikole Lalovića

Izvor: Profimedia/MN Press

Srbija ima stručnjaka koji je nizao velike uspjehe u dvije zemlje koje su hit ovogodišnjeg Eurobasketa - Poljskoj i Finskoj. Sa Oliverom Vidinom smo već pričali o finskoj košarci i njegovom radu na sjeveru Evrope, a sada nastavljamo. Tema je naravno - Poljska.

Poljaci čekaju meč sa Slovenijom i Lukom Dončićem u četvrtfinalu Eurobasketa, a srpski stručnjak vrlo dobro poznaje samu ekipu, ali i selektora Igora Miličića sa kojim je vodio ozbiljne bitke u prvenstvu Poljske.

"Bili smo protivnici, mislim da smo do sada igrali tri utakmice, a moja ekipa je pobijedila dva puta. Jednom sa ga pobijedio sa Šlonskom kod nas pola koša, jednom sa Zelenom Gorom isto kod nas kući isto pola koša i izgubili smo u Ostrovu kada smo igrali prošle sezone, promašili smo šut za produžetak i završilo se četiri razlike. Uvijek su te utakmice i mečevi na žilet. Igor ovdje dobro radi, osvojio je dvije-tri titule, dugo je tu, porodica mu je ovdje, preko 20 godina je ovdje. Mislim da je njegova velika prednost što je jako dugo ovde i zna kakve su prilike", priča Oliver Vidin na početku razgovora za MONDO.

Iako prilično nepoznat u srpskoj javnosti, Vidin već 15 godina niže uspjehe u inostranstvu, od Slovačke i Poljske sve do Finske, a prvi poziv u Poljsku došao je od ekipe Šlonska.

"Ja sam ovde došao u Šlonsk, uzeo sam ih prve godine kada su bili jako loši 14. od 16 ekipa, a cilj je bio plejof. Uspio sam nekako sa tom ekipom bez ikakve promjene da uđem u plejof. Imao sam malo i sreće, sklopile su se kockice i Kamil Lončiski mi je odigrao fenomenalno tih tri-četiri mjeseca, pa smo stigli smo do šestog mjesta, Mnogo smo pobijeđivali, baš smo malo poraza imali i onda je počeo kovid. Ja sam poslije toga htio nešto novo, ali me Šlonsk nije pustio, ostao sam tu sljedeću sezonu gdje mi je zbog kovida budžet bio manji. Na kraju smo bili bronzani i to je bilo najveće iznenađenje prvenstva. Izgubili smo od Zelene Gore koju sam poslije preuzeo, iako je Šlonsk insistirao da ostanem i da potpišemo novi trogodišnji ugovor. Ja sam želio u Zelenu Goru jer je ona tada igrala VTB ligu koja je meni bila mnogo atraktivnija nego Eurokup, jer su jači protivnici u pitanju", ispričao nam je ukratko o svom razvojnom putu u ligi ove države.

Iako naravno najbolji igrači poput Ponitke, Slotera, Balcerovskog i Sokolovskog igraju u inostranstvu, veliki broj reprezenentativaca dolazi iz domaće lige.

"To je isto kao i sa Finskom, pola ekipe igra domaću ligu, mada će poslije ove sezone dosta njih potpisati za druge klubove. Dosta igrača jako dugo igraju u domaćem prvenstvu, dosta je jaka liga i nije lagano. Svuda se igra košarka, svi napreduju i rade, svi trče što se kaže. Poljska je velika zemlja, ima 40 miliona ljudi, ulaže se u sport, generalno na visokom nivou rade. Liga ne kaska marketinški za ABA ligom, čak mislim da je ispred način prenosa i predstavljanja mečeva. Pune su hale, ali znate šta, to je i normalno jer ima 40 miliona ljudi. Dosta se ulaže i u igrače i budžeti su dosta ozbiljni, ali malo treba nekog kontinuiteta. Teško zadržavaju strane jer oni čim se pokažu ovdje odmah idu dalje u jače lige za veće novce. Mislim da je rješenje potpisati ih na dvije-tri godine, ali oni se malo plaše i vjerovatno nema te sigurnosti oko potpisivanja stranaca na duže", objasnio nam je Vidin.

I POLJACI HOĆE EVROLIGU! "Oni bi htjeli, ali moraju prvo da se naprave neki rezultati u klupskim evropskim takmičenjima. Kada budemo napravili neke značajnije rezultate u evropskim klupskim takmičenjima onda možemo da očekujemo da će biti šansa za povratak u Evroligu pošto je posljednja ekipa koja je igrala Evroligu bila Zelena Gora prije pet-šest godina. Suština je da mora da se pravi rezultat da bi imalo razloga i načina da se aplicira za Evroligu", objasnio je Vidin.

Sada su neki mladi igrači već u nacionalnom timu, pogotovo na pozicijama ispod koša, a neki tek dolaze!

"Imaju reprezentativce koji su dobri, velika su populacija, naravno da imaju dosta talentovanih igrača i naravno da su na dobrom putu da budu ozbiljno uvažena selekcija u Evropi."

Košarkašku Evropu je priilično šokirao skandal koji se desio pred ovo Evropsko prvenstvo, kada su se sukobila braća Ponitka i kada se saznalo da oni ne žele da igraju zajedno, već samo jedan može u nacionalni tim. To nije poremetilo tim, jer kako kaže naš sagovornik u Poljskoj je sve oko toga odavno raščišćeno!

"Taj skandal se nije desio sad, to je tako već godinama, njih dvoje odavno ne govore i to su poznati razlozi. Suština je da to ne utiče na njih jer je tu vrlo jasno, ako jedan igra, drugi ne igra. Trener se opredijelio za ovoga koji je sada bolji igrač i koji vodi tu reprezentaciju. Dao mu je potpunu slobodu i mislim da to treba tako. Igor je napravio dobar posao, dosta je bio kritikovan ovdje u Poljskoj, ali to je slično kao kod nas. Dosta kritike, a kad se nešto uradi onda idu hvalospjevi. To nije ništa čudno", zaključio je sadašnji prvi stručnjak Zjelone Gore.

Ipak, samo one koji ne prate može da iznenadi ovakav uspjeh Poljaka, Istina je da 25 godina nisu imali četvrtfinale Eurobasketa, ali veliki rezultat napravili su nedavno u Kini na Mundobasketu!

"Oni su dosta zajedno, poljski igrači se drže između sebe i ovo im nije prvi uspjeh. Bili su među osam na svijetu prije tri godine kada ih je vodio Majk Tejlor. Dosta igrača iz te selekcije i sada igra sa nekim mladim igračima koji su ušli kao što su Kolenda i Đeva. Dobro to izgleda, videćemo kako će biti do kraja. Oni su sa ovim već napravili uspjeh za njih zato što su prvi put poslije 25 godina među osam u Evropi. To je dobro za košarku ovdje jer će sada još veće investiranje biti u taj sport. Uvijek je tako, sport koji pravi rezultat, u njega se investira i ulaže", jasan je Vidin.

Svoju trenersku karijeru počeo je jako rano, sa tek 17 godina kada je krenuo da radi u košarkaškom klubu Radivoj Korać. A kako se desilo da još kao srednjoškolac postane, kako sam kaže, "beba trener"?

"Ja sam kao klinac trenirao u OKK Beogradu i Crvenoj zvezdi pomalo, a najviše u Koraću.Još dok sam trenirao završavao sam srednju školu za fizioterapeuta i već sam tražio da vidim šta ću raditi dalje, a igrao sam košarku. Pošto je moj trener Nemanja Nikić vodio pionire Zvezde, pozvao me je da mu pomažem. Onda sam ja došao kao pomoćni trener kod njega koji je dobio zadatak da oformi pionirsku selekciju Zvezde. Poslije nekoliko mjeseci sam dobio poziv od mog juniorskog trenera iz Koraća da se vratim u klub. Oni su htjeli da formiraju pionirsku selekciju '84-'85 godište i pozvali su me da vodim to, na šta sam ja pristao i otišao sam tamo. Ja sam bio beba trener i to su mi neki prvi koraci, bio sam u Koraću četiri godine i dosta dobro sam radio i imao sam neke reprezentativce u tim pionirskim selekcijama. Kroz te neke reprezentativne sesije koje sam pratio dobio sam poziv od Bore Cenića da pređem u Drvomarket", priča Vidin i nastavlja:

"Zemun Drvomarket je bila ekipa koja je radila izuzetno, možda i najbolje u tom trenutku sa mladim igračima, to je '99 godina. Trener te selekcije je bio Peđa Krunić koji je otišao kod Bruna Soče u Bon da bude pomoćni trener, a onda sam ja od njega preuzeo tu selekciju. Doveden sam u klub i tu sam isto ostao tri sezone, međutim poslije druge sezone sam već dobio ponudu da vodim seniorsku ekipu Drvomarketa kroz srpsku ligu. Jako dobro smo igrali, a imao sam faktički tu sve moje juniorske igrače koji su nastavili da igraju u prvom timu, a uz njih sam imao dva seniora koja su eto pomagala nam pomalo"; ispričao nam je Oliver Vidin.

Potom je došla fuzija Drvomarketa sa Crvenom zvezdom, a u tim promjenama nije bilo mjesta za našeg sagovornika. Mogao je da ostane da radi u crveno-bijelom klubu, ali mu se uslovi nisu svidjeli i otišao je. Ne u drugi klub nego - u vojsku!

"Pravili smo dobar rezultat, a onda se Drvomarket fuzionisao sa Crvenom zvezdom. Plan je bio da sa jednim trenerom vodim mladi tim, ali nisam htio da vodim tim sa nekim nego sam htio da vodim ekipu sam ili da ne budem tu i onda sam otišao iz tog projekta. Faktički sam otišao u vojsku, odslužio sam vojni rok i istovremeno sam kako mi se završio vojni rok prešao u Torlak. Vodio sam prvi tim takođe kroz srpsku ligu. Radio sam i u Savi", priča nam Vidin, a onda počinje o svojoj reprezentativnoj karijeri!

Još otkako su njegovi pioniri iz Koraća počeli da ulaze u reprezentativne selekcije bio je blizu nacionalnog tima, a od 1999. godine bio je dio stručnih štabova selekcija prvo Jugoslavije, potom Srbije i Crne Gore i na kraju Srbije!

"Bio sam u svim reprezentacijama mogućim i pionirskim i kadetskim i juniorskim i na prvenstvima Evrope... Moje prvo Evropsko prvenstvo je bilo 2000. godine u Zadru kao pomoćni trener drugi pomoćnik Zlatanu Tomiću. Tu su bili od igrača Blagota Sekulić, Boris Bakić, Marko Jovanović, Milutin Aleksić, Gajić, Miloš Pavlović, Jovan Koprivica, Otašević... Nenad Krstić iz nekih znanih i neznanih razloga nije otišao na to prvenstvo. Iako se on kasno pojavio u toj selekciji, bez obzira je svojim talentom i kvalitetom zaslužio da ode na taj Eurobasket. Igrali smo protiv Tonija Parkera, Marka Popovića, Planinića, bilo je tu mnogo kasnije i NBA zvijezda, Spanulis je bio u Grčkoj...", prisjeća se Vidin za MONDO.

Kada se 2000. godine dolazilo u Zadar na Evropsko prvenstvo, nije svima bilo svejedno... Ipak na kraju uprkos nesrećnom porazu od Grčke, naš tim je došao do jako bitnog rezultata.

"U Manhajmu smo bili prvaci svijeta, pobijedili smo Ameriku i Francusku, a u Zadru smo igrali to Evropsko prvenstvo što je bio prvi dolazak u Hrvatsku poslije rata. Bilo je malo tenzije, ali dobro je sve to prošlo, Izgubili smo nesretno od Grčke, Dule Đorđević je izgubio neku loptu na pola terena na pola koša prednosti za nas. Dali su koš i koliko se sjećam Bakić je promašio šut za pobjedu. Ostali smo bez borbe za medalju iako smo bili jedan od favorita. Ali smo onda do kraja dobili sve utakmice do kraja da bismo bili peti, da bi sljedeća generacija mogla da igra na Svjetskom prvenstvu."

Najveći uspjeh Olivera Vidina na klupi Srbije desio se 2007. godine. Bio je prvi pomoćnik Dejana Mijatovića, a sjajna generacija sa Milanom Mačvanom na čelu osvojila je evropsko zlato. Tog ljeta se desila prava žetva medalja.

"Onda sam 2007. godine sa generacijom '80-'90 sa Dejanom Mijatovićem kome sam bio prvi pomoćnik osvojio evropsko zlato. To je generacija Čovića, Lazića, Mačvana, Nikole Markovića... To je bilo ljeto u kome smo redom pokupili zlata i medalje od kadeta, juniora, U18, U20... Bilo je to dobro vrijeme za rad, a još se nisam vratio sa tog prvenstva kada sam od Olivera Popovića dobio poziv da preuzmem Vizuru i tu sam bio pomoćnik jednu sezonu u KLS-u, da bi kasnije dobio ponudu iz Slovačke gdje sam bio jednu sezonu u Kubinu i potpisao me je najveći klub odande Inter Bratislava. Proveo sam šest godina tamo, ali iz dva puta. Prvo sam bio tri sezone, pa sam jednu sezonu čak bio u Žilini, da bi otišao u Finsku, a poslije toga sam se vratio u Inter tri sezone i tu uzeo dvije titule", priča nam sadašnji trener Zelene Gore.

U Slovačkoj su odmah vidjeli njegov kvalitet i pomislili - ovo bi mogao biti idealan selektor! Više puta je bilo razgovora, ali na kraju je sve ostalo na tome da je Vidin jedno vrijeme vodio U20 tim Slovačke

"Bilo je lijepo tamo, dosta iskustva sam pokupio, čak sam kao prvi stranac selektor vodio U20 reprezentaciju Slovačke na Evropskom prvenstvu i bio sam kandidat za A reprezentaciju, ali međutim iz nekih svojih razloga nisam mogao to da prihvatim. Čak i ove sezone je bila isto ponuda da to vodim, ali su se odlučili za Aramisa Naglića jer je on mogao da dođe, a ja nisam. Morao sam da formiram tim ovdje jer sam potpisao novi trogodišnji ugovor sa Zelenom Gorom. Bilo bi neozbiljno da se ne pojavim prvih mjesec dana i da ostavim pomoćnom treneru tim, a faktički tada nisam ni znao ko će biti pomoćnik", iskren je Vidin.

Dok je on radio u omladinskim selekcijama Srbije svakog ljeta dolazile su medalje. Sada je jedna naša generacija morala da se vraća iz B divizije u najviši rang, jedna je jedva izbjegla B diviziju i negdje "škripi".

"Ne znam šta da vam kažem, to je pitanje za ljude koji vode savez, ne bih ja da to previše komentarišem zato što niti ima nekog smisla niti bi to nešto pomoglo. Moglo bi pogrešno da se protumači. Ja znam samo da je na primjer 2017. godine kada je posljednji put Srbija bila juniorski prvak Evrope, a Vlada Jovanović je vodio selekciju igralo se baš u Bratislavi. Ja sam bio domaćin te reprezentacije, bio sam tu šta god je trebalo da pomognem i izađem u susret jer sam dugo u Slovačkoj i govorim jezik. Kuzmanović je tada bio koordinator sa Rakočevićem u savezu za mlađe kategorije. On je bio gost u savezu i pričali smo i onda je on bio izuzetno iznenađen da je u Slovačkoj srpski trener koji vodi najveći klub tamo i jako je dugo u inostranstvu, a kaže mi: "Pa mi te nemamo uopšte da vodiš nešto, nemamo te uopšte u spiskovima." Mislim da tamo nije baš organizacija najbolja, a to pokazuju rezultati. Možemo da pričamo šta hoćemo da li je dobro ili loše, ako nema rezultata znači da nije dobro. Sada šta će biti, ima tamo ko treba da analizira i ko treba da radi to", završio je on.