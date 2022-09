Ko je to vidio Grčku i Srbiju u finalu!? Dimitris Itudis pobjesnio zbog jednog novinarskog pitanja, podigao glas (VIDEO)

Poslije poraza od Njemačke Dimitris Itudis je dugo na srpskom odgovarao na pitanja, a jedno ga je naljutilo! Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nikole Lalovića

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Selekcija Njemačke uspjela je da napravi veliko iznenađenje i da savlada Grčku u osmini finala Eurobasketa na domaćem terenu, a Dimitris Itudis je nakon zvaničnog dela konferencije za medije pričao i na srpskom.

On je isticao da ne traži opravdanja, ali da neka ekipa može da bude favorit samo na papiru, te da u ovakvom sistemu samo jedan meč može da izbaci neki tim sa prvenstva.

"Govorio sam ranije vašim kolegama u grčkim medijima - favoriti su okej, i zašto ih pravite? Vjerovatno po načinu igre. Mi smo se borili na neki drugi način, imali smo dosta poteškoća što se tiče pripreme. To nije opravdanje ili nešto što tražim za ovaj poraz, to je druga priča, ali način takmičenja je takav. Bez obzira da li imao 5:0 ili 6:0, jedna utakmica može da te izbaci sa takmičenja. To se nama desilo danas, nismo bili na tom nivou na kom smo trebali biti, pogotovo odbrambeno. Činjenica da su Vagner i Obst kombinovano ubacili deset trojki, to nas je dosta pogodilo. Mi smo našli način da se vratimo u utakmicu i povedemo strašnim košem Slukasa. Očigledno nas je taj start u trećoj četvrtini pogodio. Sigurno nismo bili na tom nivou, mogli smo napadački, ali nismo pogodili dosta zicera i otvorenih šuteva. To je taj rezultat od plus 16 za njih."

Itudis

Na početku treće četvrtine ništa nije išlo njegovom timu, pa je Njemačka napravila seriju 21:0. Probao je Itudis sa dva tajmauta to da prekine, ali ništa od toga nije bilo!

"Dosta su velike teorije što se tiče tajm-auta. Da li on može da nanese nešto dobro, prekida ritam, pogotovo kada se dešava da nešto crtaš, a onda izgubiš loptu... Suština je da sam drugi tajm-aut tražio jer ništa nije išlo dobro, ni napadački ni odbrambeno", priznao je on.

Na pitanje da li je pritisak bio problem za ovu ekipu rekao je da to nije slušaj, već da jednostavno treba više vremena da se radi sa timom kako bi se neke srvari posložile.

"Nije uopšte problem bio pritisak. Problem je utakmica, nije to odbraniti Obstov pik, iskomunicirati, to treba vremena. Ima dosta reprezentacija kojima trebamo dati kredit, čestitam Njemačkoj i Španiji, oni su stvorili habitat. Imaju stručne štabove, igrače koji su dugo zajedno, to treba da se kreira kroz rad i kontinuitet. Ako mi budemo živi i zdravi da se nađemo ponovo, mislim da imamo šanse da idemo malo dalje na nekom drugom takmičenju."

Novinare je zanimalo koliko samo prvenstvo gubi time što su najveće zvijezde Janis Adetokumbo i Nikola Jokić eliminisani sa turnira.

"Gubilo ili ne, to su bila pravila, izgubiš utakmicu ili ideš dalje. Imaćemo priliku da gledamo špansku i njemačku reprezentaciju, kao i ostale koji se budu kvalifikovali iz sutrašnjih utakmica", jasan je bio on.

Pitali su ga kako to da su Srbija i Grčka sada ispale sa turnira kada ih je poslije međusobnog meča u Beogradu mnogo ljudi vidjelo u finalu, a Itudis je bio jako ljut poslije te konstatacije.

"Ko je to vidio? Ja nisam to prognozirao. Ako ti mene pitaš to znači da sam selektor, ja bih trebao da znam da ti odgovorim. Ja to nisam vidio. Ne znam gdje je srpska košarka dalje, oni imaju izvanredne igrače i trenere, a što se nas tiče da budemo živi i zdravi da se vratimo i kreiramo ono što je potrebno dugoročno", rekao je ljutiti Itudis.

Na kraju je prokomentarisao i kalendar koji tokom sezone daje jako malo vremena nacionalnim timovima da se uigraju i da stvore sistem.

"Kalendar je taj koji jeste, ali ljudi mogu da se nađu i pričaju kako bismo našli najbolji mogući naćin da i selektori i igrači budu što češće sa reprezentacijama. Cilja se na nešto što je van moje moći, to je nešto što se treba razmatrati u interesu košarke: da igraju igrači, ne samo oni koji igraju u NBA, već oni koji pobjeđuju i idu dalje", završio je on.