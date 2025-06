Borac ide u Andoru, Žižović podsjetio na sudbinu Veleža: "Moramo da ih shvatimo ozbiljno, danas svi igraju i ulažu!"

Trener Borca analizirao je žrijeb za prvo kolo Konferencijske lige.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Fudbaleri Borca igraće u prvom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu igraće protiv predstavnika Andore Santa Kolome, odlučeno je žrijebom koji je danas održan u sjedištu UEFA u Nionu.

Prva utakmica ove faze takmičenja igraće se 10. jula na Gradskom stadion, dok je revanš u Andori zakazan za sedam dana kasnije.

"Prve informacije govore da je to ekipa sastavljena pretežno od Španaca, što je i logično. Radi se o najtrofejnijem klubu Andore. Moramo da budemo oprezni i da ih izanaliziramo u narednom periodu. S obzirom na prošlogodišnje izdanje kluba iz Andore protiv Veleža (Inter Klub d'Eskaldes – Velež 5:1, op.a.), moramo da ih shvatimo ozbiljno kao i bilo kojeg drugog protivnika, da ne bismo upali u neke eventualne probleme. Danas svi igraju fudbal, to je evidentno, svi mnogo ulažu. Jesmo, vjerovatno, favoriti, ali to moramo da dokažemo na terenu. Preostaju nam još tri nedjelje da se dobro spremimo, Sutra odlazimo u Sloveniju i nadam se da ćemo biti relativno spremni jer nemamo puni trenažni proces vezano za prvu utakmicu. Međutim, tempiraćemo formu i nadamo se prolasku u drugo kolo", rekao je poslije žrijeba trener Borca Mladen Žižović.

Već sutra (srijeda) obaviće se izvlačenje parova za drugo pretkolo, koje se igra 24. i 31. jula. Žižović, međutim, podvlači da je još uvijek rano da se o tome razmišlja.

"Sve ono što smo uradili prošle sezone uradili smo tako što smo išli stepenicu po stepenicu. Vidjećemo sutra protivnika, ali sad je isključivi fokus na ekipi iz Andore. O drugom kolu o tom – potom. Dobro je ovo za neke ljude u klubu radi organizacije puta, da mogu nešto eventualno da pripreme. Nama to ništa ne znači, mi moramo samo da se fokusiramo na Santa Kolomu", zaključio je Žižović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)