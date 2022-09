Italija nije uspjela, Francuska ide u polufinale! Pocekov tim imao penale za pobjedu, Ertel riješio meč!

Košarkaši Italije izgubili su od Francusku u četvrfinalu Eurobasketa!

Izvor: MN PRESS

Bajka Italije je završena, nije prošla u polufinale Eurobasketa! U osmini finala srušila je Srbiju,

sada je izubila dobijen meč, imala je sve u svojm rukama i na kraju je poražena od Francuske poslije produžetka - 85:93 (20:27, 11:11, 31:18, 15:21, 8:16)! To znači da će se Francuzi sigurno boriti za jednu od medalja na šampionatu. Jedino pitanje je hoće li to biti za zlato u finalu ili za bronzu u meču za treće mjesto! Sada čekaju ishod meča Slovenije i Poljske, pošto će sa pobjednikom tog duela igrati za prolaz u finale.

Prava drama viđena je u Berlinu. Italija je poslije dvocifrenog minusa stigla do vođstva u posljednjem kvartalu i imala je pobjedu u svojim rukama. Mogao je Simone Fontekio da riješi pitanje pobjednika na 16 sekundi prije kraja. Njegov tim imao je dva poena prednosti (77:75), a on dva slobodna bacanja. Promašio je oba, iako važi za jednog od najboljih izvođača penala u svom timu. Ertel je uzeo loptu i pogodio, a posljednji napad išao je na Fontekija koji je promašio i to, pa je tako postao tragičar svog tima. U dodatnih pet minuta "trikolori" su iskoristili psihološku prednost, Ertel je pogađao i odveo svoj tim dalje.

Bolje su Francuzi započeli meč, koristili su svoje prednosti, prije svega u reketu sa Rudijem Goberom, Evan Furnije je bio raspoložen i sve to donijelo im je dvocifreni plus početkom druge dionice (22:33). Nastavili su sa dobrom igrom i po povratku na teren i tako je bilo sve do završnice treće četvrtine. Tada su Niko Manion i Luiđi Datome ušli u seriju i donijeli svom timu prednost pred posljednji kvartal (62:56). Bila je to najava drame za odlučujućih 10 minuta.

Tamo su i jedni i drugi željeli da dođu do što lakših poena, Francuzi su to pokušavali preko Gobera, Italijani preko Melija. Nije to funkcionisalo kako su željeli, pa je tako Ertel dao dvije trojke, a Spisu i Fontekio na drugoj strani, pa je Italija na četiri minuta prije kraja imala prednost (70:64). Problem u tim momentima bila je četvrta lična kapitena Melija. Loptu je tada uzeo Marko Spisu, čovjek koji je srušio Srbiju, pogađao je, asistirao, a Fontekio je na dva minuta prije kraja dao trojku koja je podigla cijeli tim na noge (75:68).

Furnije je tada preuzeo odgovornost, dao koš pod faulom, pogodio dodatno bacanje, a onda je poslije koša Spisua poentirao i Gober, pa onda Tarpi (77:75). Furnije je pokušao da ukrade loptu, krenuo je u kontru, sudije su se oglasile. Poceko je tražio tajm-aut. Francuska je sve vrijeme protestovala, prvo je tražila da je pet sekundi za izvođenje auta isteklo, pa je uslijedio novi protest zbog faula Furnijea, Poceko je tražio nesportsku ličnu, a Kole je tvrdio da faula nije bilo. Fontekio je promašio oba penala. Ertel je uzeo loptu i pogodio na 5,7 sekundi prije kraja za izjednačenje i tajm-aut Italije (77:77). Posljednji napad bio je za Fontekija, šutirao je, nije pogodio, Jabusele je pokušao preko cijelog terena, nije bio ni blizu, to je bio znak da će se igrati još pet minuta.

Ertel je krenuo poenima na jednoj strani, Spisu je dao trojku na drugoj. Nova najava triler završnice. Spisu je napravio grešku, ispala mu je lopta, Ertel je to kaznio (80:83), da bi poslije toga Furnije dobio petu ličnu, Meli je bio siguran sa penala (82:83). Ertel je stigao do novih poena poslije prodora, Gober je faulirao Melija, pa je Poceko napravio glupost, protestovao je i sudije su mu dale tehničku u momentima kada se sve lomilo. Ertel je promašio penal, a Meli je dao jedan od dva penala (83:85). Poslije toga je i on zaradio petu ličnu. Gober je iznenadio, dao je oba penala (83:87). Spisu je ušao u reket, pogodio, nije dobio faul iako je tražio kontakt. Gober je napravio faul u napadu u pokušaju da ide na prodor. Iskupio se u narednom napadu, ispravio promašaj Jabuselea i tako stavio tačku na meč (85:89).

FRANCUSKA: Albisi, Fal 1, Furnije 17, Gober 19 (14sk), Ertel 20 (8as), Luvavu 13, Maldeon, M'Baj, Okobo, Poarije, Tarpi 8 (8sk), Jabusele 15 (7sk)

ITALIJA: Baldaso, Biliga, Datome 12, Fontekio 21 (5sk), Manion 4, Meli 10 (7as), Pajola, Polonara 9 (6sk), Rici 4, Spisu 21, Tonut 4

(MONDO)