Napišite šta ste stvarno vidjeli! Italijan jurio srpskog sudiju, pa vikao pred novinarima: Sve stavite u tekst, sve!

Đanmarko Poceko imao je šta da kaže poslije poraza od Francuske.

Izvor: MN PRESS

Italija je ispala sa Eurobasketa, porazom od Francuske završila je takmičenje na prvenstvu Evrope i pakuje kofere za povratak kući. Imala je sve u svojim rukama, dva slobodna bacanja pri vođstvu (77:75) na 16 sekundi prije kraja. Simone Fontekio promašio je oba, Tomas Ertel je pogodio, a onda je Fontekio promašio šut za pobjedu i postao tragičar. Poslije svega što se dogodilo Đanmarko Poceko je imao šta da kaže.

Jedna od scena koju su svi primetili bila je kada je jurio sudije po završetku meča, među njima bio je i srpski arbitar Aleksandar Glišić. Tvrdi da je samo želio da se pozdravi sa njima, mada je žustro protestovao tokom cijelog meča, dobio je i tehničku zbog toga. "Šta će vam video tehnologija? Samo da bi nekome dali još jednu platu? Zašto ne koristite video? Zašto? Zašto nije sa mnom se rukovao poslije meča! Previše se povreda dešava, igrači su protagonisti i moramo da ih zaštitimo. Prije dva dana, na meču protiv Srbije su me izbacili, neću da pričam o tome, rekao sam već sve", rekao je Poceko.

Imao je šta da kaže prisutnim novinarima u Berlinu. Kada je završio konferenciju za medije povišenim tonom obratio se predstavnicima medija. Želi da svako napiše ono što je vidio na parketu i da pohvali njegov tim za sve što je prikazao. "Jako sam ponosan na svoje igrače, svi ste vidjeli meč. Volim moje igrače, mogu da prestanem da budem trener sutra, život se neće promijeniti. Ali ono što su oni uradili je nevjerovatno. Oni su se borili na svakom jeb**om treningu kako bi uspjeli. To mora svako da poštuje. Zbog njih mi je teško, ne zbog sebe. Ne mogu da gledam moje igrače kako ne mogu više da sanjaju. Pokazali smo najbolju košarku na Eurobasketu. Kada budete pisali o ovome, pišite stvarno šta ste mislili o ovom meču. Svi vi, sa jednom rukom na srcu, jer su moji igrači dali sve", poručio je italijanski selektor.

Tokom razgovora sa novinarima sjetio se i bivšeg srpskog košarkaša Branislava Prelevića. Nekadašnjeg igrača Crvene zvezde, PAOK-a, Kindera, AEK-a i PAOK-a. Ispričao je kako je protekao jedan njihov susret i šta mu je tom prilikom rekao. "Jednom sam bio sa Banetom Prelevićem i on mi je to rekao. Bio sam jako ljut, izgubili smo meč i ja sam bio jako ljut. Rekao mi je šta misliš koliko ćeš šuteva promašiti? Koliko danas, a koliko u budućnosti? 5.000? Pa, šta? To je naš život!"

Na kraju je stao u odbranu svog igrača Simonea Fontekija koji je bio jedan od tragičara ove utakmice. "Volim ga, on je sjajan košarkaš. Može da se desi svakome, prije nekoliko dana je Osman, NBA igrač, promašio. Dešava se. Igraće i Simone u NBA, neće vjerovatno spavati večeras, ali će mu već sutra biti bolje", zaključio je Poceko.

(MONDO)