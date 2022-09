Pobijedio Sloveniju, pa izašao pred novinare sa masnicama! Ponitka otkrio kad su ga "prebili": Nisam vidio na jedno oko!

Mateuš Ponitka je spreman na sve, samo da Poljskoj donese medalju! Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nikole Lalovića

Izvor: MN PRESS

Nakon što je postao tek treći igrač u istoriji Eurobasketa sa tripl-dablom Mateuš Ponitka nije puno odmarao. Poslije velike pobjede nad Slovenijom u kojoj je dao 26 poena i imao 16 skokova i 10 asistencija on je izašao na trening!

On je nakon svega istakao da je njegov tim zabilježio veliku pobjedu, da je umor tu, ali da mora da se ide dalje. Sada Poljake čeka polufinale sa Francuskom!

"Pobijedili smo važnu utakmicu, istorijsku za poljski nacionalni tim. Bez sumnje emocije su i dalje tu, malo nas je stigao i umor, znate kada se probudite i osjetite da ste odigrali određeni broj minuta. Ali, sjajno je, već sam o tome govorio, mi smo grupa momaka koji uživa da bude zajedno, igra košarku, voli da ono što radi. Držimo se zajedno i tako će biti naredne dvije utakmice", rekao je Ponitka.

Sada je cilj medalja i u naredna dva meča će probati da je osvoje. A pobjedom nad Francuskom bi to sebi sigurno obezbijedili.

"Borićemo se i uraditi sve za pobjedu, jedna pobjeda je savršena, a dvije je nešto nevjerovatno... Ako bismo završili sa medaljom, to bi bilo fenomenalno."

Vidjeli smo i masnice na njegovom tijelu, a i sam je rekao nakon meča sa Slovenijom da bez masnica poslije meča nema pobjede!

"One su sa utakmice protiv Izraela u grupnoj fazi. Sljedeća utakmica, za mene lično, bila je teška jer nisam vidio na pola oka. Suzilo je i nerviralo me. Ali saigrači su uradili sjajan posao i pobijedili Holandiju. Bilo je dosta bolova, sitnih povreda, ali svi su ih imali, Slovenija, Francuska... Težak je turnir, igra se dosta, i to je normalno. Kada utakmica krene i kada imate protivnika naspram sebe, zaboravite na sve to. Adrenalin skoči i samo igrate", objasnio nam je on.

Na kraju se osvrnuo i na brodolom favorita - Srbije, Slovenije, Grčke...

"Naravno da je ovo iznenađenje, svi su očekivali da će među četiri najbolja biti tri koja ste rekli. Ali, ovo je sport, zato ga ljudi vole. Tehnički možete pobijediti bolje timove, NBA košarkaše, one najbolje, a možete i izgubiti, da kažemo, od timova lošije plasiranih od vas. Ne lošije, nego slabije plasirane. To se dešava na ovom turniru, pun je iznenađenja i nadam se da možemo napraviti još koje", dodao je on.