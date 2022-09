"On bi bio kao Dražen Petrović, mogu da se kladim!" Šok priča Šarenca o treneru Partizana

Poznati košarkaški komentator Slobodan Šarenac svojevremeno je igrao košarku sa Gordanom Petrićem, poznatim bivšim fudbalerom, a danas trenerom Partizana.

Izvor: MN Press/YouTube/screenshot/Sport Club/Košarkaški podcast sa Lukom i Kuzmom

Fudbaleri Partizana odigrali su u četvrtak uveče nerešeno 1:1 protiv Nice u utakmici Konferencijske lige. Tako je ekipa crno-belih ostala neporažena otkako je na mesto trenera stigao Gordan Petrić, koji je na konferenciji za medije pričao telefonom sa Zoranom Mirkovićem, svojim velikim prijateljom i takođe nekadašnjim trenerom Partizana.

Ali mnogi ne znaju da je Petrić, koji je napravio sjajnu fudbalsku karijeru, svojevremeno bio veliki talenat za košarku. To je otkrio poznati košarkaški komentator Slobodan Šarenac koji nema problem da kaže koliko bi sjajan igrač Petrić bio da se sa košarke nije prebacio na fudbal.

Petrić je profesionalnu fudbalsku karijeru počeo u OFK Beogradu 1986. godine, a potom je nastupao za Partizan, Dandi junajted, Rendžers, Kristal Palas, AEK iz Atine i Harts, prije nego što se vratio u Humsku. Ipak, Slobodan Šarenac je u "Košarkaškom podkastu sa Lukom i Kuzmom" evocirao uspomene na dane kada je pod obručima bio saigrač današnjeg trenera FK Partizan.

"Je l' znate vi to? Mi smo njega zvali Džogi zbog "Gordan - Džordan", pa onda Džogi. Igrao je košarku sa mnom u Putu, u mlađim kategorijama. Ja smijem da se opkladim da bi on bio barabar kao Dražen Petrović. Šta je on igrao u tim kategorijama... Jednu sezonu smo odigrali zajedno i došli smo na pripreme i njega nema. Gdje je? Kaže otišao u OFK. Otišao da igra fudbal. Ja ga sretnem, kažem 'Džogi, šta ti je?', a on meni 'Ma veća lova u fudbalu'. Znaš kad je neko u to vrijeme mogao da da 40 poena? Klinci, nas 10, možemo da skupimo 40-50 poena. On je sam mogao da da 50. Nevjerovatan talenat i igrač već u to vrijeme", počeo je Šarenac.

"Idem Šareni u OFK, tamo veća lova. Pap, sljedeće sezone Partizan. Pap, onda u Glazgov, i tako dalje... Nevjerovatan talenat za košarku, on neće to da kaže. On bi sad ćutao ovdje i rekao da nije istina. Ne znam koliko danas prati, ali je tako dobro igrao. Dobro, sad ja vičem Dražen Petrović, ajde, ali bi bio vrhunski košarkaš da je nastavio", otkrio je Slobodan Šarenac o Gordanu Petriću.

