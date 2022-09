Džordan odbio 100.000.000 $ za dva sata! Agent otkrio šokantan posao - Majkl nije htio ni da se pojavi!

Legendarni košarkaš nije imao želju da na brzinu zaradi ogroman novac.

Legendarni Majkl Džordan važi za jedno od najprepoznatljivijih lica svjetskog sporta, a za samo dva sata pojavljivanja dobio je ponudu tešku 100 miliona dolara! Dejvid Falk, jedan od agenata koji su kroz karijeru sarađivali sa Džordanom, otkrio je nevjerovatnu priču iz karijere bivšeg asa Čikago Bulsa.

On je u razgovoru za WFAN istakao da je legendarnom Džordanu napravio nekoliko nevjerovatnih ugovora koji Majkla uopšte nisu zanimali. Još tokom igračke karijere zaradio je ogromne količine novca, a njegov brend "Air Jordan" jedan je od najprodavanijih na svijetu. Zato Majkl Džordan ne mora uvijek da sluša svoje agente.

"Neka žena na Filipinima mi je ponudila sedam miliona dolara za jedan dan, htjela je da Majkl Džordan igra na golf turniru. I on je to odbio. Prije tri godine sam mu sklopio ugovor za 100 miliona dolara. Sve što je trebao da uradi, osim da navede svoje ime, bilo je da se pojavi na dva sata. I on ga je odbio", ispričao je Falk.

Pretpostavlja se da Majkl Džordan zarađuje preko 110 miliona dolara godišnje samo od brenda "Air Jordan". On je posljednjih godina dobio još veću popularnost, pošto je 2018. godine potpis ugovor sa PSŽ-om. Tako se brend legendarnog košarkaša preselio i u fudbalske vode, a navijači Parižana smatraju da novi proizvođač njihove opreme radi fantastičan posao.

