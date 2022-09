NBA centra zaustavila policija, a on pričao o Jokiću! Umjesto kazne dobio pitanja - sa 2 odgovora razbjesnio navijače!

Montreza Herela zaustavila policija, a on je umjesto kazne odgovarao na pitanja. Zbog ovih odgovora navijači će mu dosta zamjeriti...

NBA centar, zaustavljanje policije i spominjanje Nikola Jokić. Nije u pitanju vic, već priča koja se dogodila Montrezu Herelu, novom košarkašu Filadelfije. On je zaustavljen od strane policajaca, nije poznato zašto, pa se izvukao i nije platio kaznu. Umjesto toga je odgovarao na pitanja jednog od policajaca koji ga je zaustavio. Snimak toga ubrzo je postao viralan, a ova dva odgovora razbjesnila su navijače njegovog novog kluba.

Na kratkom klipu se vidi kako policajac stoji pored auta, Herel je ispred njega i razgovaraju opušteno. U tom momentu ga je upitao koga najviše muči u defanzivi, odnosno koga mu je najteže da čuva. "Jokić, definitivno. Ima veličinu, dodavanja, sva ta sr**a koja radi. Nevjerovatan je", odgovorio je Herel. Na to se policajac nasmijao, rekao je da "nije fan Denvera, ali da je to vjerovatno dokaz zašto je Nikola MVP NBA lige". To je i sam Herel potvrdio.

Uslijedilo je novo pitanje o tome u kojoj dvorani ne voli nikako da igra. Zbunio je mnoge svojim odgovorom, pošto je košarkaš Siksersa. Rekao je da su to "dvorane Filadelfije i Bostona". Dodao je i da misli isključivo na stanje same arene, ne na publiku. Pojedini navijači pokušali su da ga opravdaju u komentarima i da objasne da je to zbog činjenice da je u dvorani Filadelfije previše hladno i da to smeta i njima. Ostaje da se vidi koliko će mu zamjeriti zbog ovih odgovora, kako zbog dvorane, tako i zbog toga što nije spomenuo Džoela Embida, centra koji je bio glavna konkurencija Jokiću u borbi za MVP priznanje.

