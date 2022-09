Skandal u NBA - trener prevario ženu sa pomoćnicom iz stručnog štaba!

Šef struke Boston Seltiksa je pred suspenzijom, a mogao bi da bude i otpušten...

Početak nove NBA sezone se bliži, a umesto priče o napadu na titulu u Bostonu se priča o skandalu koji je izbio. Trener tima Ime Udoka (45) spavao je sa svojom pomoćnicom iz stručnog štaba i to je razbjesnilo sve u klubu. U pravilniku franšize naglašeno je da je to strogo zabranjeno i sada mu zbog toga prijeti otkaz.

Udoka je uz sve to vijeren sa glumicom Nijom Long, ima sina Keza, još uvijek se nisu vjenčali i teško da će se to dogoditi poslije ovoga. Utvrđeno je da su i Ime i neimenovana žena pristali na to i da nema elemenata fosirsiranja ili prijetnji, ali se sve to kosi sa pravilnikom Seltiksa. Prema pisanju dvojice najpoznatijih američkih košarkaških novinara Adrijana Vojnarovskog i Šamsa Čaranije, prijeti mu i otkaz.

Navodno ljudi iz kluba ne žele da ga otpuste, jer radi dobar posao i tim odlično igra pod njegovim vođstvom, igrali su i u velikom finalu NBA lige i izgubili od Voriorsa, pa je zato znatno realnija opcija da ga suspenduju. Spominje se da bi mogao da bude suspendovan i na cijelu sezonu, što je opet znatno sličnije otkazu nego samoj suspenziji. Poslije sastanaka unutar kluba biće donijeta konačna odluka o disciplinskim mjerama.

Ovo je Alison Fister:

Nisu tamošnji mediji napisali tačno o kome se radi, ali u stručnom štabu Udoke postoji samo jedna žena. Alison Fister (46). Ona je zadužena za razvoj igrača. Igrala je u WNBA ligi, bila je na poziciji krila, karijera joj je trajala od 1998. do 2008. godine i nosila je dresove Los Anđeles Sparksa, Šarlot Stinga i Indijana Fivera.

Prosječno je bilježila 8 poena, 2,4 skoka i 1,4 asistencije po meču. Bila je dio Ol-stara 2004. godine. Što se Udoke tiče, on je trenersku karijeru počeo kao pomoćnik Grega Popoviča u San Antoniju, isti posao radio je u Filadelfiji i Bruklinu prije nego što je u junu prošle godine postao strateg Seltiksa i doveo ih je do borbe za NBA prsten u prvoj sezoni.

