"Ovo nije izgovor za poraz!" Poruka Željka Obradovića iz Moskve – Nije lako kad imaš jednog plejmejkera

Partizan uskoro počinje sezonu u kojoj će poslije devet godina igrati Evroligu, a na turniru VTB kupa u Moskvi trener Željko Obradović jasno je vidio neke manjkavosti ekipe.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana završili su učešće na VTB kupu u Moskvi sa dva poraza od Zenita i Uniksa, a na kraju su završili kao četvrtoplasirani tim ovog turnira. Trener crno-bijelih je istakao da je i pored ta dva poraza zadovoljan dolaskom u Moskvu i urađenim u prethodnom periodu.

Naglasio je da je glavni problem ekipe to što je na ovom turniru igrala sa samo jednim plejmejkerom. Aleksa Avramović se oporavlja od povrede, a sa ekipom nije bio Dante Eksum, tako da je samo Jam Madar bio organizator igre. Ipak, već za osam dana protiv Cibone očekuje se bolja situacija na toj poziciji.

"Mislim da je dobro što smo došli na turnir, igrali smo protiv tri jako dobre ekipe. Da provjerimo još jednom u kom smo stanju i da provjerimo šta je sve ono što treba da popravimo pred početak utakmica u zvaničnoj sezoni. Nije lako igrati sa samo jednim plejmejkerom. Očigledno je bilo da je to jedan od glavnih problema. Probali smo neke igrače na toj poziciji, sve u svemu bilo je dobro što smo na ovom turniru. Sada je ispred nas osam dana do prve zvanične utakmice protiv Cibone", naglasio je najtrofejniji evropski trener svih vremena.

Svoje utiske poslije ovog meča podijelio je i najbolji strijelac crno-bijelih u porazu od Uniksa Uroš Trifunović.

"Mislim da napredujemo iz utakmice u utakmicu. Još se upoznajemo, navikavamo se jedni na druge, više počinjemo da dijelimo loptu i da igramo timski i to bi trebalo sve da bude kako treba kada bude pravo vrijeme. Naravno, to nije izgovor za poraz", naglasio je on.

Prvi meč u novoj sezoni Partizan igra u nedjelju u Zagrebu, gde će gostovati timu Cibone. U Evroligi crno-bijeli gostuju 7. oktobra kada igraju sa Albom u Berlinu.

