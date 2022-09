Hrvatska je u velikom problemu - niko neće da bude selektor: Legenda napravila plan, četovorica već odbili ponudu!

Četvorica stručnjaka odbili ponudu Hrvatske da budu selektori košarkaške reprezentacije.

Nakon još jednog katastrofalnog učešća na Eurobasketu, košarkaška reprezentacija Hrvatske ima nove probleme. Selektor Damir Mulaomerić podnio je ostavku praktično još na turniru, a nakon njega otišao je i doskorašnji predsednik saveza Stojko Vranković. Kao jedno od rešenja za spas pojavio se Aleksandar Petrović, kojem je prvi zadatak da nađe selektora za budućnost.

I za sada ne ide sjajno... Legendarni Aco Petrović otkrio je hrvatskim medijima da je već obavio razgovore sa četvoricom potencijalnih selektora i da je svaki od njih odbio ponudu da sjedne na klupu nacionalnog tima! U pitanju su čak i dvojica stručnjaka koji su bili hit prethodnog Evropskog prvenstva, ali Hrvatska i pored velike želje neće uspjeti da ih ubijedi da preuzmu tim...

"Prošli utorak, u roku od 24 sata, kontaktirao sam četiri najbolje opcije za mjesto selektora hrvatske reprezentacije. Razgovarao sam s Igorom Miličićem, on je sad vruća roba, ali još ima ugovor s Poljskom do kraja 2023. Očito ga žele zadržati. Ta opcija sad nije realna. Dario Đerđa je napravio sjajan posao s Belgijom. U sjajnoj je poziciji da izbori Svjetsko prvenstvo. Nismo u situaciji pijanog milijardera da možemo dovesti koga hoćemo. Ali da ne bi bilo šumova u etru, idemo da razjasnimo situaciju. Ti su ljudi pod ugovorom i nemoguće je na njih računati. Oni su znanjem, kvalitetom i iskustvom tu. Nazvao sam i Nevena Spahiju. Ponudio sam mu čak hoće li kratkoročno ili dugoročno, mogao je da bira. Nažalost, on sada ima druge planove i oni će se realizovati", otkrio je novi direktor u savezu.

Za kraj, ostalo je još jedno ime o kojem je Petrović govorio. Prethodnih dana pominjalo se u hrvatskim medijima da je Jurica Golemac odbio ponudu Hrvatske, što je Aco i potvrdio. "Razgovarao sam s Golemcom u Ljubljani. Postoji interes, ali rekao je da u ovom trenutku ne može raditi dva projekta. I tu bi bilo nemoguće sada pronaći rješenje. Uzeo sam tajm-aut, koji će trajati do 10. oktobra, kada ću imati jasniju situaciju šta i kako dalje. Imam naznaku kvalitetnog, vrhunskog rješenja ili dva rješenja, ako govorimo o junu iduće godine. Moram donijeti predlog kojim putem krenuti. Treba ispratiti ova dva prozora, pa na kraju sezone dobiti čovjeka koji će pet godina biti selektor ili dalje tražiti čovjeka. Nisam u situaciji da samog sebe predlažem. O tome ne razmišljam", zaključio je Petrović.