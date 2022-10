Srbija je zbog ovog ispala sa Eurobasketa? Kalinić zna šta je koštalo "orlove": Na poluvremenu smo napravili promjene

Nikola Kalinić pričao je i o eliminaciji Srbije sa Evropskog prvenstva...

Izvor: MN PRESS

Srbija je Eurobasket završila u osmini finala, a Nikola Kalinić pokušao je da objasni razloge poraza od Italije. Mnogi su se nadali osvajanju medalje, pričalo se o zlatu, igri sa Nikolom Jokićem i Vasilijem Micićem i poslije dobrih igara u grupnoj fazi u Pragu zaista je izgledalo dobro, a onda je došla selidba u Berlin na završnicu turnira.

Bio je tim Svetislava Pešića favorit u prvom meču nokaut faze. Vjerovali su svi da će Italija pasti i da će "orlovi" nastaviti takmičenje. Umjesto toga dogodio se šok. Raspršeni su snovi o zlatu i ogromnom uspjehu i srpski tim je morao da spakuje kofere i vrati se kući znatno ranije. Na kraju su Španci postali prvaci, a novi košarkaš Barselone prisjetio se tog meča sa "azurima".

"Ne mislim da su očekivanja bila prevelika, tako je sa Srbijom. Ponekad se osvoji medalja, ponekad ne. U tom meču smo na poluvremenu promijenili neke stvari i to nije bilo dobro. To je to, izgubili smo utakmicu. Možda je greška bila to što smo željeli da dobijemo 20 razlike, htjeli smo da pokažemo da smo mnogo bolji i da pobijedimo sa 20 ili 30 poena razlike, iako je i jedan poen bio dovoljan. Možda je to lekcija iz koje možemo da izvučemo pouke za naredna takmičenja i utakmice", rekao je Kalinić za "Eurohoops".

Ne krije da mu Barselona prija i nada se da će imati uspjeha u novom klubu. "Za sada mi se sviđa, ovo je jedan od mojih omiljenih gradova, oduvijek sam želio da dođem ovdje i da igram košarku, od dana kada sam počeo da se bavim ovim sportom. Htio sam da živim ovdje, da osjetim sve ovo, arhitekturu, plaže, sunce, parkove, ljude. Za sada je sjajno i nadam se da će tako biti do kraja ove sezone i do kraja mog ugovora sa klubom", zaključio je Kalinić.