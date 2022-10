Kreće Liga šampiona i borba za ček od milion evra! Igokea m:tel jedini predstavnik ABA lige

Počinje nova sezona u FIBA ligi šampiona. Iz regiona učestvuje samo Igokea.

FIBA Liga šampiona počinje i zvanično danas. Evropski timovi kreću u borbu za titulu i ček od milion evra. Španci su do sada bili dominantni, pošto su Burgos i Gran Kanarija po dva puta dolazili do pehara, dok su po jednom to učinili AEK i Virtus koji je tada vodio Aleksandar Đorđević. Ko će ove godine slaviti i koliko daleko može da dogura jedini predstavnik iz ABA lige - Igokea? Odgovore na ta pitanja dobićemo za nekoliko mjeseci.