Igrao bih za reprezentaciju Srbije! Panter za MONDO: Poštujem vašu tradiciju, prihvatio bih poziv!

Kevin Panter je u razgovoru za MONDO pričao o potencijalnom pozivu i igranju za nacionalni tim.

Kevin Panter bi igrao za reprezentaciju Srbije! U izjavi za MONDO je potvrdio da bi prihvatio poziv selektora Svetislava Pešića i ljudi iz košarkaškog saveza ukoliko ga dobije. Ova tema dospjela je ponovo u žižu javnosti poslije ispadanja "orlova" sa Eurobasketa. U osmini finala prvenstva Evrope srpski tim izgubio je od Italije i tada su se pojavile razne reakcije, poput toga da je možda timu nedostajao neko poput Pantera ko bi postigao poene u momentima kada se meč lomio.

O ovoj temi je već pričao Čarls Dženkins koji je za MONDO rekao da "ne bi prihvatio poziv nacionalnog tima" i tada je objasnio svoje razloge takvog razmišljanja. Njih dvojica imaju srpski pasoš, a popularni Đenka je tada u neformalnom razgovoru rekao da "isto pitanje postavimo i njegovom drugaru Kevinu."

Obećanje je ispoštovano, pa je o tome pričao i novi kapiten Partizana. "Vidio sam Čarlsa prije nego što smo otišli u Rusiju na VTB kup. Šta je tražio da me pitate?", nasmijao se Panter.

Onda je uslijedilo direktno pitanje. Da li bi nosio dres Srbije ako dobije poziv?

"Bilo bi drugačije, nikada prije tako nešto nije urađeno, ali bih ja igrao. Prihvatio bih poziv. Naravno, ako me žele. Srbija ima trdiciju, poštujem to veoma. Ukoliko me žele, zašto da ne", poručio je Panter za MONDO.

Ispričao je na kraju i da je pratio utakmice Srbije na nedavno završenom prvenstvu Evrope i da je bio uvjeren da će Pešiićev tim savladati Italiju.

"Gledao sam Eurobasket, mislio sam da će preokrenuti taj duel sa Italijanima. Bilo je dobro gledati to takmičenje", zaključio je Panter. Šta vi kažete? Da li ste za to da stranac igra za nacionalni tim, ako bi to donijelo uspjeh? Poput primejra sa Španijom i Lorencom Braunom koji im je donio evropsku krunu.